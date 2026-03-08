Lo que necesitas saber: La Ley Olimpia protege a las víctimas de violencia y acoso digital. El documental "Llamarse Olimpia" cuenta la historia de el caso que la originó y cómo es la vida de Olimpia, la mujer que luchó para crearla.

Todos hemos escuchado sobre la Ley Olimpia, que se encarga de proteger la dignidad y la vida privada de las personas ante la violencia digital. Se originó cuando Olimpia Coral Melo, una chica poblana de 18 años, fue víctima de la difusión de un video íntimo en la red por parte de su expareja, en 2013. Este 6 de marzo se estrenó el documental “Llamarse Olimpia”, que nos muestra la historia y la vida diaria de esta mujer que se convirtió en un ícono del feminismo.

El documental nos muestra la lucha de Olimpia por conseguir justicia./Imagen FICG Festival Internacional de Cine en Guadalajara Facebook

Esta ley es un conjunto de reformas legales encargadas de reconocer, prevenir y sancionar cualquier tipo de violencia, acoso, hostigamiento y difusión de cualquier material digital de tipo sexual sin la autorización de las víctimas. Fue aprobada después de varios años en los que Olimpia perseveró para defender su caso y el de todas las personas que sufren de casos similares.

La Ley Olimpia protege a todas las personas víctimas de violencia cibernética./Imagen Indira Qatoo Facebook

“Llamarse Olimpia” está dirigido por Indira Cato, encargada de crear proyectos culturales con perspectiva de género. Y es que, en la era digital, este tipo de violencia se ha vuelto cosa de todos los días. El documental nos cuenta el caso de Olimpia y su batalla para que fuera reconocido por las autoridades. También retrata cómo ella pudo salir adelante y su manera de seguir activa apoyando a otras víctimas que pasan por situaciones similares.

La historia de una ley que protege la intimidad digital

El caso de Olimpia se dio en Huauchinango, Puebla, su lugar de origen en 2014, cuando tenía 18 años y su entonces pareja decidió publicar en las redes un video en el que tenían intimidad, aunque la cara de él nunca aparecía. El video se difundió públicamente y llegó a conocidos y vecinos de Olimpia, su familia lo descubrió cuando su hermano de 14 años llegó a casa con el video en su celular.

Olimpia fue víctima a los 18 años y hoy se dedica a ayudar a las víctimas que sufren lo mismo que ella./Imagen Olimpia Coral Melo Facebook

Olimpia tuvo miedo y hasta ideas suicidas, su vida diaria cambió de forma radical. Cuando su mamá vio el video, que ella ya había presentado ante el Ministerio Público para denunciar su caso, pensó que iban a correrla de su casa, pero recibió el apoyo de parte de su familia al saber que ella nunca quiso que el contenido se difundiera.

Hoy es una importante activista./Imagen Noticias Oaxaca Voz e Imagen Facebook

Entonces comenzó un largo peregrinar en busca de justicia. A este tipo de delito se le llamó agresión como violencia digital y dio origen a la Ley Olimpia, aprobada a nivel local en el estado de Puebla en 2018 y a nivel federal en abril de 2021 para tipificar los delitos de distribución y exhibición de contenidos sexuales no consensuados en redes sociales y otros espacios virtuales.

Llamarse Olimpia, el retrato de una lucha por la dignidad

Millones de mujeres mexicanas y de todo el mundo han sido víctimas de la violencia digital. El caso de Olimpia Coral Melo es uno de tantos, pero ella supo armarse de coraje para salir adelante. “Llamarse Olimpia” retrata la crónica de esta batalla legal con Olimpia como protagonista, pero también documenta la lucha de las mujeres jóvenes mexicanas que buscan que se respeten sus derechos de dignidad y protección.

El documental se estrenó el 6 de marzo en las salas de la Cineteca Nacional./Imagen Cineteca FICG Facebook

Así, conoceremos cómo la historia de Olimpia trascendió y le dio nuevos derechos a las víctimas de violencia y acoso en medios digitales y también cómo su lucha sigue activa y es reconocida. El documental ya recibió premios en los festivales de cine de Morelia y Guadalajara.

Indira Cato y Olimpia./Imagen Olimpia Coral Melo Facebook

Indira Cato menciona que “Llamarse Olimpia” busca la empatía de la gente, más que el reconocimiento de los jueces de los grandes festivales. Su objetivo es dar el mensaje y reconocer el valor de una víctima que consiguió que la ley protegiera a las personas vulnerables de la era digital. La directora es hija del escritor Gabriel García Márquez y la periodista Susana Cato.

La Ley Olimpia ha llegado a otros lugares del mundo./Imagen Frente Nacional para la Sororidad Facebook

En el documental también podemos ver cómo Olimpia sigue activa y hoy es reconocida en México y otros países. Ha impulsado la creación de leyes similares en Argentina, Ecuador y Panamá y se promueve que se aprueben en otros lugares de América Latina y el Caribe. Las revistas Time y Forbes México la han posicionado como una figura destacada, impulsora de los derechos humanos.

Olimpia como símbolo del feminismo actual

Olimpia sigue apoyando a las diferentes víctimas, les da consejos para saber cómo actuar y denunciar. Fundó el Frente Nacional para la Sororidad, encargado de prevenir la violencia digital, da charlas y conferencias en diferentes comunidades y es un símbolo de la lucha actual del feminismo por conseguir alzar la voz y manifestarse contra las agresiones digitales.

La lucha de Olimpia obtuvo resultados./Imagen Noticias Oaxaca Voz e Imagen Facebook

Medidas como la Ley Olimpia son necesarias contra los ataques cibernéticos que sufren principalmente las mujeres en la actualidad. Gracias a Olimpia, este tipo de delitos ya son reconocidos y penalizados por las autoridades, los agresores reciben condenas de tres a seis años de cárcel y multas que en algunos lugares pueden superar el millón de pesos.

Llamarse Olimpia se proyecta en las salas de la Cineteca Nacional desde este 6 de marzo. Así que, a propósito del mes del Día Internacional de la Mujer (8M), podemos conocer más sobre la lucha por los derechos femeninos con este importante documental.