¿Sembrar un cafeto en casa? Acá te contamos cómo hacerlo

Suena el despertador y te llegan a la mente todos los pendientes del día. ¡Uff! Eso no importa ahora porque uno no empieza a funcionar si no le da el primer sorbo a la taza de café. Y es todo un ritual. Poner la cafetera, sacar tu taza favorita, prepararlo a tu gusto: azúcar, crema, leche o negro para luego percibir su aroma antes del primer sorbo. Ahí sí ya despertamos y ya tenemos cabeza para empezar el día.

Sí, como lo dijimos antes, tú tienes tu ritual personal con tu café, pero ¿alguna vez te has preguntado todo lo que hay detrás de esa deliciosa taza? ¿Todo el esfuerzo invertido para que vivas cada mañana esta experiencia al máximo? Hay una dedicación enorme y constante, ese cariño que se le pone a cada cafeto se ve reflejado en tu taza de café matutina.

¡Adopta un cafeto y cuídalo en casa!

Nescafé y tú tienen algo en común: el amor por el café y quiere que sigas muy de cerca todo el proceso para que verdaderamente veas todos los cuidados que se necesitan para que tu café tenga el sabor que tanto te gusta. Por ello creó la iniciativa “Adopta un cafeto” en donde podrás recibir en tu casa un kit con todo lo necesario para sembrarlo en casa.

Ahí te va, lo primero que tienes que hacer es registrarte ACÁ para poder participar y ganarte este kit que incluye una maceta compostable y un sobre con semillas.

Cómo sembrar un cafeto en casa paso a paso

Cuando recibas tu kit “Adopta un cafeto” toma tu maceta compostable y añade un poco de tierra y agua, luego coloca las semillas que vienen incluidas y asegúrate de taparlas muy bien. Recuerda hacerlo con cuidado y cariño, pues las plantas también son sensibles a este tipo de estímulos.

Después de esto, coloca tu maceta compostable en una más grande y cubre los espacios que queden con más tierra y deja la superficie bien aplanada. Ya cubierta tu maceta compostable, esta se irá descomponiendo poco a poco. Ahora sí, es momento de checarle el agua. Si presionas tus dos dedos y los sientes húmedos, entonces ya tienen el agua suficiente, pero si los sientes secos, entonces es necesario regarla de nuevo.

Luego de estos pasos es necesario elegir un lugar adecuado para que tu cafeto crezca feliz en tu hogar. Busca uno seco y con poca luz directa.

Tu cafeto es parte de la historia de Plan Nescafé

Esta iniciativa es parte del proyecto Plan Nescafé, el cual busca promover el cultivo por medio de programas de desarrollo de comunidades y del cuidado del medio ambiente con Asistencia Técnica y seguimiento para asegurar la mejor calidad en tu café.

¡Ajá! Desde 2010, Nescafé se ha esforzado por cuidar el café desde el campo hasta tu taza, capacitando con nuevas técnicas de cultivo a más de 80 mil productores, logrando un mejor rendimiento de sus cultivos. Y gracias a Adopta un Cafeto, tú puedes ser parte de Plan Nescafé. ¡Regístrate y sé parte de esta historia!