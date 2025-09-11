Septiembre no solo es sinónimo de pozole, banderas o mariachi. También es un mes de transición: empieza a cambiar el clima y como a su vez se empieza a asomar el último tramo del año, tenemos la oportunidad perfecta de hacer esos ajustes en casa que llevamos postergando para antes de las fiestas.

Y justo cuando pensabas que no necesitabas otro motivo para hacerlo, ya está aquí la Venta Especial de Sears del 11 al 16 de septiembre, donde podrás aprovechar miles de descuentos para renovar tu casa o hasta actualizar tus gadgets.

Venta Especial de Sears del 11 al 16 de septiembre | Foto: Cortesía.

Espacios que se sienten nuevos con la Venta Especial de Sears del 11 al 16 de septiembre

Si estás pensando en cambiar tu sofá viejo comprarte una pantalla para los partidos o mejorar la cocina con un nuevo refrigerador, esto te va a interesar:

Hasta 40% de descuento en muebles seleccionados. Desde salas modernas hasta comedores acogedores.

Descuentos en pantallas en Sears | Foto: Cortesía.

Pantallas para vivir cada momento a lo grande o armar el cine en casa, con hasta 50% de descuento + hasta 18 meses sin intereses.

¿Necesitas un electrodoméstico como una lavadora para que trabaje para ti? Pues en la Venta Especial de Sears lo podrás encontrar con hasta 50% de descuento, para que la rutina no sea tan pesada.

Y lo mejor es que si pagas con tu tarjeta de crédito Sears puedes obtener hasta 40% de descuento, recuerda, del 11 al 16 de septiembre.

Así que ya lo sabes, entre el grito, los antojitos y el mes donde inician las fechas festivas, date un gustito a ti y a tu espacio, y con esta Venta Especial de Sears será una buena forma de comenzar a cerrar el año con cambios que se sienten.