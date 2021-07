Starter Pack: 9 pasos para crear tu modelo de negocio sin salir de casa

Contar con un buen modelo de negocio puede ser la diferencia entre un negocio redituable y de largo plazo o un negocio de extinción prematura.

Si estás construyendo un nuevo negocio, date el tiempo para crear un modelo sólido. Si ya tienes un negocio y estás batallando con su operación, date el tiempo para revisar y ajustar tu modelo y promover que la operación fluya.

En el marco de la Semana del Emprendimiento y colaboración con Muuk, te compartimos los 9 pasos esenciales para crear tu modelo de negocio:

Mercado Meta

Muchas veces, por querer atender y servir a todo el mundo, acabamos no sirviendo a nadie.

Definir con total precisión y especificidad quiénes son los consumidores IDEALES para comprar y usar tu producto o servicio es uno de los pasos más importantes en el trayecto de un negocio con éxito.

Entre más resuenes en la mente de una persona, de forma que se pueda identificar perfectamente con tu descripción de mercado meta, más fácil será que te compre.Usa un lenguaje que les permita visualizar en su mente lo feliz que serían con tu solución.

Oferta de Valor

La oferta de valor es una de las formas más claras de describir lo que hace tu empresa.

Sabrás que tienes una buena oferta de valor, cuando al decírsela a un cliente potencial, abra los ojos y te diga: “¡yo quiero!””.

Canales

Una vez sabiendo con toda claridad quién es tu mercado ideal y cuál es tu oferta de valor, resulta incluso fácil determinar cuáles son los mejores canales de distribución para llevar esa oferta a ellos, de la forma más eficiente posible.

Si aún no te queda claro tu mercado ni lo que les ofreces, regresa a esos videos para que te sea más sencillo definir tus canales ideales

Relación con clientes

La forma de relacionarte con tus clientes, genera grandes oportunidades de conectar con ellos y seguir creando las condiciones para que continúen consumiendo las soluciones que tanto necesitan para resolver sus problemas o cubrir sus deseos.

Defínela con cuidado, para asegurar esa conexión.

Ingresos

La generación de ingreso es uno de los retos más relevantes en tu negocio. Muchas veces, pensar en las formas tradicionales para hacer dinero, puede ser el camino más común, pero no forzosamente el mejor o más redituable.

Abre tu mente a nuevas formas de monetizar tu negocio. Si vendes productos, piensa de qué forma puedes prestar servicios relacionados. Si prestas servicios, piensa de qué forma puedes vender productos relacionados.

Piensa en esquemas de suscripciones o licenciamiento que te permita generar ingresos periódicos consistentes, así como diferentes tipos de ingresos, de una misma fuente, como contenido, publicidad, libros, seminarios, o niveles de profundidad en lo que vendes, como DIY (do it yourself), DWY (done with you) y DFY (done for you).

Actividades Clave

Hay tantas actividades en un negocio, que resulta abrumador. Sin embargo, hay algunas que verdaderamente lo harán crecer.

Tenerlas claras es clave para saber en qué enfocarte para crecer tu negocio y no perder tiempo, dinero ni energía en aquellas que no hacen la diferencia.

Recursos Clave

Una de las razones principales por las que los emprendedores sienten que no pueden crecer a la velocidad que quisieran es la falta de recursos. Sin embargo, al igual que el tiempo, sí hay recursos, lo que muchas veces no hay son prioridades claras.

Existen recursos en tu negocio que son clave para hacer que funcione con éxito y otros que no hacen una gran diferencia. Conocer a profundidad cuáles son los recursos más relevantes, que harán que tu negocio despegue y genere más de esos recursos puede ser la diferencia entre sentir que no tienes suficiente y sentir que tienes exactamente lo que necesitas, para hacer que las cosas funcionen.

Alianzas Clave

Mucha gente piensa que un negocio no se puede hacer solo… Claro que se puede. El tema es a costa de qué.

Tener aliados poderosos que te apoyen en la construcción y crecimiento de tu negocio, no solo hace que tu camino sea menos solitario, sino te da propulsión para hacer las cosas más rápido y mejor, así como inspiración de sus propias experiencias.

No hay nada más satisfactorio que contar con aliados leales en los que puedas contar, cuando las cosas se ponen difíciles, así como con quien compartir, cuando las cosas salen mejor de lo esperado.

Costos

Es común pensar que entre más bajos sean los costos de tu negocio, es mejor. Sin embargo, hay veces que la inversión de mayores costos es necesaria, para lograr la oferta que prometes a tu mercado.

Independientemente que logres bajos costos en tu negocio, procura buscar diferenciarte de tu competencia, por el valor que ofreces.

Si eres emprendedor o estas pensando en emprender y necesitas un poco de ideas y motivación, te compartimos estos 5 emprendimientos mexicanos que la están rompiendo