Starter Pack: Cómo innovar en tu negocio en 7 pasos

Muchas personas se preguntan ¿para qué innovar, ya todo está inventado?”. Y sí, tal vez sí, pero no todo es igual y existen infinitas oportunidades de encontrar ángulos distintos a los ya explorados por otros.

La mejor manera de innovar y encontrar estas nuevas perspectivas para tu negocio es haciendo la pregunta: ¿cómo puedo hacer esto diferente? una y otra vez, profundizando cada vez más, llegando al centro de las ideas verdaderamente buenas.

Aquí te dejamos 7 formas de pensar distintas, que te pueden llevar a innovar en tu negocio, cortesía de Muuk Emprende

Tu idea inicial de negocio

La innovación es un proceso y un proceso es una serie de pasos que te llevan a un resultado específico. Por lo tanto, si creas tu proceso creativo y sigues los pasos, llegarás al resultado que esperas: innovación replicable para tu negocio.

Tendencias en tu Mercado

Saber hacia dónde se dirige el mundo en el tema que tanto te interesa resolver, a través de tu negocio, es clave para saber si existen buenas oportunidades para tus productos o servicios en el largo plazo.

Es relevante poder diferenciar entre modas y tendencias, pues las modas son oportunistas y pasajeras, mientras que las tendencias son estratégicas y de largo alcance

Alternativas de tus productos y servicios

No tener competencia directa no quiere decir que no tienes competencia. Cada producto o servicio, el que sea, tiene alternativas por las cuales un consumidor te puede sustituir.

No solo pienses en productos y servicios de tu categoría o industria directa, sino piensa también en cualquier solución que tu cliente pueda compartir su cartera, para que logres enfocarte en las diferencias que te hacen único y hagan que se decidan por ti.

Diferenciación de tu oferta de valor

Si logras dar valor en cada cosa que hagas, hacerlo de forma única, tanto que nadie pueda copiarte y tienes orden en tu empresa, no habrá nadie que te alcance.

Tu propuesta única

Por ahí dicen que si no sabes explicar lo que haces de forma simple, es que tú mismo no entiendes muy bien lo que haces.

Esta fórmula te ayuda a tener claridad sobre qué es lo que realmente ofreces al mundo con tu negocio y que los demás lo entiendan.

Tu mecanismo único

Todos tenemos un mecanismo único para hacer lo que hacemos, solo que muchas veces no sabemos cuál es.

Descubrirlo es tan simple como pensar en los pasos que normalmente ejecutas para llevar a cabo tus procesos de negocio, enlistarlos y pulirlos, si hace falta.

Tu gran idea

Una gran idea siempre surgirá de una idea simple, básica y ordinaria, que es visualizada y empaquetada de una forma distinta, permeándole tus talentos únicos, tu historia personal y lo que realmente mueve a tu mercado.

Si le das al clavo, tu idea ordinaria se convertirá en extraordinaria, en el momento que tenga total sentido para tus clientes y conecten con ella de forma natural, contundente y fluida.

Eso, se llama innovar.

