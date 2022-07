Mentalidad de tiburón: Sujeto se roba una camioneta e intenta vendérsela a su propia dueña

Híjole, ahora sí que como dirían por ahí, “no me parece que este chico sea muy listo”. Sabemos que la delincuencia en nuestro país es un tema bastante grave con el cual nomás no podemos acabar. Y sabemos que no debería ser así, pero hay ladrones que se vuelan la barda por su creatividad, aunque eso sí, hay otros que de plano no dan una. Tal es el caso de un sujeto que recientemente se hizo viral por robarse una camioneta e intentar vendérsela a la dueña del vehículo… sí, no es broma.

Como podrán imaginarse, esta historia no podría haber pasado en otro lugar que no fuera nuestro querido México, específicamente en Aguascalientes. De acuerdo con medios locales, hace unos días los oficiales del Destacamento Terán Sur de dicha entidad se encontraban dando su recorrido de seguridad en la zona, cuando les pidieron apoyo en la Avenida José María Chávez y Avenida Siglo, para atender un reporte de robo que minutos antes llegó al C4 Municipal.

Imagen ilustrativa/Foto: Pexels

Al llegar al lugar, los policías se encontraron con una mujer, quien dijo ser dueña de una camioneta que días antes fue robada. Ella le explicó a los oficiales que un sujeto –que al parecer era el presunto responsable del robo– la contactó a través de las redes sociales para intentar venderle su propio vehículo y la había citado en dicho punto. Sin embargo, el estafador terminó estafado.

El tipo de 42 años identificado como José Juan “N” le cayó al sitio donde quedó de ver a su potencial clienta con el vehículo que le bajó –el verdadero colmo del cinismo–. Todo era risa y diversión hasta que los mismos policías le pidieron al ladrón que probara que era dueño de la camioneta, algo que jamás pudo demostrar y justo como dice la canción: “hermano, cayó la ley” y gacho.

Foto: BiNoticias

Es por eso que ante esta situación, los agentes detuvieron y se llevaron a este sujeto con el Agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, en donde determinarán cuál será su situación (pero seguramente pasará un buen rato en el bote). Por supuesto que acá no le echamos porras a los ladrones, pero no cabe duda que hasta para robar hay que ser muy inteligentes… no como este tipo, quien demostró no ser muy listo que digamos.