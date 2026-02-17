Si creías que Florida solo se trataba de playas llenas de turistas y parques temáticos, es porque no has conocido Tampa y St. Petersburg. Estas ciudades tienen de todo: historia impresionante, playas que parecen sacadas de una película, aventura para las familias y vida nocturna para los fiesteros. Perfecto si quieres un viaje donde cada día tenga algo diferente.

Aquí no hay que elegir entre cultura, naturaleza o diversión: Tampa y St. Petersburg lo tienen todo. Desde palacios victorianos, hasta islas casi vírgenes, pasando por montañas rusas que te aceleran el corazón y restaurantes que harán que tu paladar viaje alrededor del mundo. ¡Conoce todo sobre estas ciudades!

Museo Henry B Plant en Florida | Foto: Cortesía.

El Museo Henry B. Plant

Imagínate estar en un palacio de la era victoriana lleno de lujo, muebles europeos y jardines tropicales: eso es el Museo Henry B. Plant. Si caminas por sus salones será como hacer un viaje al pasado y podrás vivir la exuberancia que había por ahí del siglo XIX… sin salir de Florida.

Playa virgen Caladesi Island State Park | Foto: Cortesía.

Una isla casi virgen: Caladesi Island State Park

Si quieres arena blanca y agua cristalina en una playa casi virgen, Caladesi es tu destino. Solo se llega en ferry o barco, lo que hace que tu visita sea aún más especial. Además, la isla tiene baños, duchas y renta de kayaks para que tu día sea perfecto, pero tan solo con estar ahí, no necesitarás más que tus sentidos para vivir un día increíble en esta hermosa isla.

Tampa y St Petersburg | Foto: Cortesía.

Montañas rusas y zoológico en los Jardines Busch

¿Buscas diversión para toda la familia? Entonces tienes que conocer este lugar. Los Jardines Busch cuentan con montañas rusas perfectas para los amantes de la adrenalina, un zoológico con más de 12,000 animales y shows en vivo.

Además, la nueva torre Falcon’s Fury™ en Pantopia™ es la torre de caída libre independiente más alta de Norteamérica. Esta atracción única se eleva a unos 102 metros y lleva a los pasajeros a una caída vertical que no vas a querer perderte.

Vida nocturna en Tampa y St Petersburg | Foto: Cortesía.

Vida nocturna en St. Petersburg

Si te encanta la vida nocturna, aquí encontrarás desde bares con vino artesanal hasta rooftops frente a la bahía y clubes con DJs, así que por diversión no te preocupes, pues St. Pete se va a encargar de hacer que tus noches sean inolvidables. Y si eres de los que buscan algo diferente, sobran los bares arcade y karaokes donde podrás bailar y cantar hasta el amanecer.

Restaurante Baba en Florida | Foto: Cortesía.

Gastronomía para todos los paladares

En estas ciudades no puede faltar dónde comer delicioso, y es que aquí puedes encontrar restaurantes como Baba, que trae lo mejor de la cocina griega y libanesa con un toque moderno, o como Columbia Restaurant, el restaurante más antiguo de Florida que cuenta con más de 50,000 botellas de vino, pero la zona en general está llena de chefs creativos, mariscos frescos del Golfo y hasta restaurantes con estrellas Michelin que te harán querer probar todo. Comer en Tampa y St. Petersburg es toda una aventura de sabores.

Ya sea que busques playas tranquilas, vida nocturna o aventuras que te pongan el corazón a mil, Tampa y St. Petersburg tienen todo para sorprenderte. Así que si estás planeando tu próximo viaje, date la oportunidad de descubrir estas joyitas en Florida, pues seguro volverás con nuevas historias, fotos increíbles y ganas de repetir la experiencia.