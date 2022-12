Todos llegamos a ese momento en el que necesitamos de una tarjeta de crédito, ya sea para comenzar a construir nuestro historial crediticio, hacer compras o salir de una emergencia. Pero no todo es color de rosa cuando necesitamos asistencia de nuestro banco con asuntos relacionados a nuestras tarjetas de crédito, ¿verdad?

Desde estar en espera por varios minutos llamando a soporte al cliente, hasta perder todo el día laboral en la fila del banco, son muchos los dolores de cabeza que llegamos a sufrir por la falta de ayuda y empatía hacia los clientes. Por eso, acá te decimos tres cosas que todos los tarjetahabientes sufrimos y cómo puedes darles la vuelta.

FOTO: Especial

Cuando nos pasamos del presupuesto y toca recortar otros gastos

La primera de estas es cuando nos pasamos del límite de nuestra tarjeta, o del límite que nosotros mismos nos pusimos en cuanto a gastos mensuales. A veces tenemos un presupuesto que queremos respetar, pero por algún motivo se nos va hacer una compra de más o nos llega un cargo automático a nuestra tarjeta de crédito y ¡zas! Nuestros gastos ya sufrieron un descontrol que a veces nos afecta más de lo que pensamos.

En otras ocasiones sufrimos de un sobregiro, esto sucede cuando nuestra tarjeta de crédito nos permite hacer un gasto más allá de nuestro límite de crédito, pero nos cobra una penalización por hacerlo. Cuando llega la fecha de pago, resulta que lo que habías apartado para pagar tu tarjeta ya no es suficiente por estos cargos. ¡Changos!

FOTO: Especial

¡Cuando solo quiero una tarjeta adicional!

También nos llega a frustrar todos los trámites que tenemos que hacer nada más para una o más tarjetas adicionales. Si queremos tener una más para nosotros mism@s o darle una tarjeta adicional a un familiar, tenemos que perder tiempo llamando y de ahí ir al banco a hacer el trámite.

Muchas veces los requisitos son completamente innecesarios y hasta nos arrepentimos de intentar sacar otra tarjeta, porque solo perdemos tiempo y al final nunca la recibimos. Si tan solo se pudiera tramitar una o más tarjetas adicionales tan solo con usar tu app bancaria, ¿verdad?

FOTO: Especial

Cuando nos llegan cargos que no hicimos y no hay solución

Pero lo que más nos molesta es tener cargos no reconocidos, no solo porque alguien utilizó nuestro crédito, sino porque es todo un lío solucionar este asuntos con los bancos. Ya sea porque se te hizo un cargo de forma automática, o porque alguien haya hecho mal uso de tus datos, los cargos no reconocidos están siempre presentes.

Cuando esto pasa, tenemos que hablar al banco y muchas veces ir a la sucursal a solucionar el problema. Lo peor, podemos tardar varios días en recibir nuestro crédito de regreso a la cuenta y a veces tenemos incluso que incluirlo dentro de nuestros gastos y pagarlo, mientras se hace la investigación sobre el asunto.

FOTO: Cortesía

¿Quieres darle la vuelta a estos problemas? BBVA tiene la solución

Si también odias todos estos conflictos, te tenemos buenas noticias. Con BBVA puedes darle la vuelta a las tarjetas de crédito que te causan dolores de cabeza. Es tan fácil como entrar a tu app y elegir con qué tema requieres ayuda. ¡Puedes poner límites diarios de gastos, solicitar una tarjeta de crédito adicional y solicitar una aclaración por cargo no reconocido!

FOTO: Especial

¿Lo mejor de esto? Que si reportas un cargo no reconocido, puedes solicitar la devolución inmediata de la cantidad que se gastó. La neta esto es un mega paro, porque no es justo que tengamos que sufrir por algo que los bancos pueden ayudarnos a solucionar, pero nos dejan solos a la mera hora. Si quieres checar la tarjeta de crédito BBVA y las ventajas que ofrece, éntrale por acá. ¡Vamos!