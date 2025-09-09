Lo que necesitas saber: 'Shield Seniors' creado por Tejasvi Manoj tiene el objetivo principal de evitar que los adultos mayores caigan en más estafas.

Les presentamos a Tejasvi Manoj, la ‘Niña del año’ según la revista TIME. Tiene 17 años, toca el violín en la orquesta de su escuela, da clases en línea de inglés y matemáticas a refugiados butaneses, es voluntaria en varias organizaciones benéficas y por si fuera poco, le da tiempo de ser scout.

Y entre todas sus obligaciones se dio el tiempo para crear el sitio web ‘Shield Seniors’, dedicado a detectar, explicar y denunciar posibles estafas a adultos mayores.

Todo comenzó con un intentó de estafa contra su abuelo. Tejasvi se dio cuenta que no había mucha información dedicada a los ‘viejitos’ para explicarles de forma sencilla la manera en la que operan los estafadores. Por ejemplo, los mensajes de texto o correos electrónicos en los que se hacen pasar por un familiar para pedirles dinero. Y ahí comenzó todo.

Tejasvi Manoj, la niña del año según Time

Tejasvi Manoj y su sitio contra estafas

Por allá del 2024, el abuelo paterno de Tejasvi Manoj recibió un mensaje de un supuesto familiar que le pedía dinero para saldar una deuda. Específicamente quería 2000 dólares.

El hombre de unos 85 años de edad, estuvo a nada de depositar el dinero, sin embargo, su esposa le recomendó no hacerlo hasta hablar con su familiar. Al final se dieron cuenta que todo era una estafa. Sin embargo, ese acontecimiento dejó muchas dudas en Tejasvi, no entendía cómo algo tan fácil de identificar para ella generó tantos problemas.

Habló con sus abuelos y se dio cuenta que realmente no sabían detectar una estafa. Se sorprendió todavía más, al enterarse que los adultos mayores son las víctimas principales de los estafadores por dos razones; su desconocimiento en el tema y sus pensiones.

Fue entonces que comenzó a investigar hasta crear su propio sitio web ‘Shield Seniors’.

¿Qué es ‘Shield Seniors’?

‘Shield Seniors’ creado por Tejasvi Manoj tiene el objetivo principal de evitar que los adultos mayores caigan en más estafas. Entre los servicios que ofrece está la detección de mensajes y/o correos sospechosos, además les brinda una explicación breve y sencilla de por qué es o no, una estafa.

También les da enlaces y los números telefónicos de todas las dependencias en las que pueden denunciar las estafas. La ‘mala’ noticia es que, el sitio solo se encuentra en modo de vista previa privada. Aún continúa la investigación y la recolección de fondos para ponerla a funcionar de forma oficial.

Es una gran iniciativa pensada justamente en favor de los adultos mayores.