La capa de Tenoch Huerta y las acusaciones a 'Poder Prieto' por intimidar a una promotora cultural

En las últimas horas “Tenoch Huerta”, “Poder Prieto” e “Hijos del Maíz” se volvieron tendencia luego de que la influencer y promotora de trabajos hechos por artesanos mexicanos, Luz Valdez, denunciara la intimidación que ha sufrido en las últimas semanas por un problema con ellos. ¿Qué pasó?

Empecemos por el principio: En septiembre de 2022 el actor Tenoch Huerta asistió a la Fashion Week de Milán, en Italia, y ahí usó una capa negra de plumas que rápidamente llamó la atención de las personas de dicho evento y de redes sociales.

Tenoch Huerta en el Milan Fashion Week de Milán, en 2022. Foto: Getty Images

El año pasado Tenoch Huerta fue a la Fashion Week de Milán con un diseño mexicano

De acuerdo con el post que Tenoch Huerta hizo en su cuenta de Instagram para celebrar su participación en el evento, la capa en cuestión se llamaba Tezcatlipoca y nació como una colaboración de la marca ‘Hijos del Maíz’ y una diseñadora de Querétaro llamada Diana Buendía.

En su publicación, Huerta detalló que la prenda se había hecho en el municipio de Paracho de Verduzco, en Michoacán, y era un diseño de Feliciana Hernández Bautista que había sido “reinterpretado” por Diana Buendía. La cosa no fue precisamente así.

‘Hijos del Maíz’ fue la marca que lanzó la capa de Tenoch Huerta en una colaboración con Diana Buendía. Foto: Hijos del Maíz.

El diseño era obra de una artesana de michoacán llamada Feliciana Hernández Bautista

Tres meses después, a través de su cuenta de TikTok, Luz Valdez publicó un video donde hablaba del trabajo de Feliciana Hernández Bautista, conocida como ‘Nana Feliciana’, una mujer originaria de Ahuirán, Michoacán que creó la famosa capa de Tenoch.

Feliciana Hernández contó que ella creó la pieza a sus 65 años y trabajando en el telar, algo que ha hecho desde hace años. El problema es que no mencionaron su crédito como la creadora de la capa y el reconocimiento fue sólo para Diana Buendía y los ‘Hijos del Maíz’.

Luz Valdez denunció que la marca no diera créditos a la artesana

Aunque Luz Valdez denunció lo ocurrido desde el año pasado, en marzo la influencer se enteró que ‘Hijos del Maíz’ seguía lucrando con dicha prenda de ropa sin darle los créditos correspondientes a la artesana Feliciana Hernández Bautista.

Dicha situación molestó a Valdez, quien usó sus redes sociales para denunciar que ‘Hijos del Maíz’ y Diana Buendía modificaron la capa de la señora Feliciana y la pusieron a la venta. ¿El problema? que la artesana vendió su prenda sin tener idea de que la iban a modificar y vender.

La artesana Feliciana Hernández Bautista no recibió los créditos por su creación. Foto: @dgcpopulares (Twitter)

La señora Feliciana Hernández vendió su diseño sin saber que lo modificarían

“Ella le vendió este rebozo purépecha a un intermediario sin saber que la intención era hacer una capa, así que no, eso no se puede llamar colaboración”, mencionó Luz Valdez en su video donde invitó a los diseñadores a ser honestos con los artesanos sobre lo qué van a hacer con trabajo.

El tema generó una conversación fuerte a la que entraron las redes del colectivo ‘Poder Prieto’, el cual se define como un espacio que “busca erradicar el racismo sistémico y promover la empatía, el gozo y la representación digna”, quienes defendían a ‘Hijos del Maíz’ en redes sociales.

Luz Valdez mostró los comentarios donde ‘Poder Prieto’ quería desmentirla. Foto: Luz Valdez (Twitter)

La joven dijo que comenzó a ser intimidada y acosada por Poder Prieto

En capturas de pantalla publicadas por Luz Valdez, se puede leer a personas en comentarios mencionando que el verdadero trabajo era de Feliciana Hernández Bautista y aplaudían a Luz por exhibir lo ocurrido. Pero el colectivo parecía desmentirla.

“Para ellos si una artesana purépecha no pide el reconocimiento por su autoría en su obra que es expuesta a nivel mundial, en una semana de la moda, la denuncia es inválida”, escribió Luz Valdez sobre los comentarios que Poder Prieto hizo en Facebook.

Para ellos si una artesana purépecha no pide el reconocimiento por su autoría en su obra que es expuesta a nivel mundial en una semana de la moda la denuncia es inválida.

Pero Feliciana si me lo pidió en persona y también tengo el mensaje de su nieto pidiéndomelo: pic.twitter.com/6lWUQMyKsl — Luz Valdez (@luzvaldezg) April 8, 2023

Luz Valdez también mostró conversaciones y pruebas donde el nieto de doña Feliciana pedía que se hablara de la situación de Tenoch Huerta. Algo que la llevó a recibir hostigamiento e intimidación por parte de los miembros de Poder Prieto.

“Desde que publiqué el video del rebozo de Feliciana, este grupo se llama Poder Prieto, de verdad estoy cansada de sus descalificaciones, su chantaje y la violencia psicológica que han ejercido sobre mí”, dijo Luz en un nuevo video de TikTok.

Acusaron a Poder Prieto de proteger a ‘Hijos del Maíz’ y el presunto plagio

“Dicen que Feliciana jamás me pidió que hiciera el video, tengo las pruebas de que sí me lo pidió… aunque no me lo pidiera merecía el respeto de su pieza”, explicó Luz Valdez en su grabación donde cuestionó directamente a Poder Prieto.

“Solamente porque alguien de su grupo fue quien cometió el plagio y se robó la idea, solo por eso lo defienden, ¿hasta ahí llega su apoyo a los prietos?”, dijo la promotora de trabajos hechos por artesanos en nuestro país hacia Poder Prieto y sus comentarios

Luz Valdez señaló a Poder Prieto por la intimidación que han ejercido contra ella. Foto: Luz Valdez (TikTok)

Luz Valdez hizo que Tenoch Huerta conociera a la maestra Feliciana

Por su parte, Poder Prieto afirmó que la maestra Feliciana siempre supo qué onda con lo de la capa y conoció a Tenoch Huerta gracias a ‘Hijos del Maìz’. Esto nuevamente fue desmentido, pues fue la misma Luz quien logró que Tenoch Huerta se reuniera con la artesana.

“Ellos se escudan en que el crédito se dio tanto que Tenoch Huerta conoció a Feliciana. Se les olvida mencionar que Tenoch conoció a Feliciana gracias a que YO lo contacté, aún cuando forma parte de su colectivo no nació de él ni de la marca”, indicó Luz.

Luz Valdez llevó a la maestra Feliciana a conocer a Tenoch Huerta en persona. Foto: Luz Valdez (Twitter)

Señaló a Poder Prieto de intimidarla y provocarla por pedir el reconocimiento a la artesana

Luz Valdez también señaló que los de Poder Prieto le intentaron hacer una entrevista para provocarla. No sólo eso, sino que la señora Feliciana Hernández Bautista y su familia han sido intimidados y presionados para que den declaraciones que concuerden con su versión.

“Saben que ellos les tienen miedo, ya déjenlos en paz, ustedes hicieron este problema así de grande por no querer aceptar su error”, escribió la joven en un hijo que publicó en su cuenta de Twitter y donde puso todas las pruebas de lo ocurrido.

Entre ella se encuentra incluido un audio donde aparentemente Maya Zapata, actriz perteneciente a dicho colectivo, se escucha en un tono condescendiente hacia lo ocurrido con ‘Hijos del Maíz’ y da a entender que a Luz le caen mal los miembros de la marca.

Por último les comparto la llamada o el “Contacto” que Poder Prieto dice que hizo conmigo .

No se , pero si ella no es el CM de la página de fb , al menos si piensan lo mismo porque me repetía las mismas cosas ? No se como pueden llamar a eso “investigar” . pic.twitter.com/HYJ1QPMxMU — Luz Valdez (@luzvaldezg) April 8, 2023

‘Hijos del Maíz’ y ‘Poder Prieto’ ofrecieron disculpas públicas en redes sociales

El pasado 7 de abril, ‘Hijos del Maíz’ publicó una disculpa hacia Feliciana Hernández Bautista por “los perjuicios ocasionados, reconociéndola como la única y auténtica autora del rebozo de plumas en cuestión”. La marca reconoció su error y la falta de comunicación que pudo invisibilizar a la artesana.

Disculpa pública de ‘Hijos del Maíz’. Foto: Hijos del Maíz.

‘Poder Prieto’ hizo lo mismo y reconoció que varios miembros del colectivo no actuaron de manera correcta, por lo cual seguirían prestando atención a situaciones como esta y buscando la mejor manera para seguir en su lucha contra el racismo y la discriminación.

Postura de ‘Poder Prieto’. Foto: Poder Prieto (Twitter)

Tenoch Huerta también lanzó un comunicado donde se disculpaba por lo ocurrido

Por su parte, Tenoch Huerta publicó un comunicado la noche del 8 de abril en donde ofreció disculpas por lo ocurrido y aseguró que él no había estado enterado de cómo fueron las cosas con la capa creada por Feliciana y modificada por Diana Buendía.

“La marca que nos acercó cometió errores en el proceso, la trazabilidad, hubo intermediarios y no se constató de primera mano mucha de la información proporcionada; eso derivó en errores en sus redes sociales, errores que han corregido y aceptado públicamente”, indicó el actor.

Disculpa pública de Tenoch Huerta. Foto: Tenoch Huerta.

Sobre todo por el manejo que Poder Prieto tuvo con la denuncia

“Hubo un mal manejo en redes sociales, con mensajes desafortunados, sin total conocimiento del caso, poco claros, escritos desde la tripa y no desde el corazón con Luz Valdez”, mencionó Tenoch Huerta sobre el caso de Luz Valdez y Poder Prieto.

“Formo parte de un colectivo que es valioso para mí y no puedo ignorar lo sucedido. Estuvo mal y solo afecta nuestra lucha, definitivamente hay que meditar y corregir”, escribió el actor al agregar que seguirá colaborando con Hijos del Maíz y la señora Feliciana.

Tenoch Huerta y la señora Feliciana. Foto: Captura de pantalla