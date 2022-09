Alondra de la Parra y Gaby Muñoz (Chula The Clown) nos hablan de la magia en 'The Silence Of Sound'

La música y la actuación son dos tipos de arte que de vez en cuando. Sin embargo, son pocas las ocasiones en que ambas obtienen el mismo impulso en un solo contenido; a veces se pone más énfasis en la música mientras que en otras ocasiones se resalta la puesta en escena. Por ello, The Silence Of Sound es una propuesta actoral y musical que destaca, y lo hace dándole brillo a cada concepto.

Este es un proyecto comandado por Alondra de la Parra de la mano de Gaby Muñoz, conocida artísticamente como “Chula The Clown”. Cada una, desde su respectivo campo de acción, compone un acto musical y visualmente espectacular que resulta conmovedor, intenso, emotivo… en fin, un cúmulo de sentimientos bien variados.

Alondra de la Parra y Gaby Muñoz en un ensayo de ‘The Silence of Sound. Foto: David Ruano // Cortesía

Pero, ¿qué es precisamente The Silence Of Sound? Bueno, es una producción en la que Alondra y Gaby llevan seis años trabajando, así que de entrada podemos esperar un concepto pulido hasta el tuétano. Y como puesta en escena, se mira fascinante.

Gaby es la protagonista a través de su interpretación como Chula The Clown, que en esta entrega se nos presenta como un ser que ha permanecido en soledad y silencio durante mucho, mucho tiempo. Ella no lo sabe, pero está atrapada… solo hasta que la música [seleccionada y ejecutada por Alondra junto a su orquesta] aparece para mostrarle que hay un universo infinito por descubrir.

Y así, comienza un viaje para este personaje en el que conocerá la vida, las emociones, el amor, la sensación de gloria, pero también los peligros y las inseguridades propias de la existencia misma. Como se explica en el sitio web oficial del proyecto, la acompañamos para ver si en este viaje puede ser redimida.

Anuncio oficial. Foto: Cortesía

Les dejamos aquí abajito la entrevista que tuvimos con Alondra y Gaby por The Silence of Sound.

Entrevista con Alondra de la Parra y Gaby Muñoz por The Silence of Sound

– Alondra, hablando de manera general, sabemos que llevan seis años trabajando en The Silence Of Sound. Por lo que se nota, hay un entendimiento genial y un sentido de de admiración mutua. ¿Cómo se conocieron y cómo se dio el acercamiento con Gaby? ¿Qué te atrae de colaborar con ella?

Alondra de la Parra: “Sin duda, hay una gran admiración y cariño que no sabíamos que iba a suceder cuando nos conocimos hace seis-siete años en el Teatro Milán en un show de Chula [personaje de Gaby]. Cuando la vi en escena y descubrí su sensibilidad y su talento, inmediatamente pensé que ella era la perfecta portadora del mensaje o este concepto que tenía. Yo quería hacer un proyecto que pudiera introducir al mundo de la orquesta a cualquier persona de cualquier edad. Entonces, cuando la vi, hubo una complicidad inmediata que yo creo que es lo que ha sostenido este proyecto tantos años… Ha sido un absoluto deleite, placer, privilegio; he aprendido muchísimo de Gaby”.

– Gaby, en algunas otras pláticas que rondan por internet, tú le dices a Alondra que “te gustan los locos y que juegas con los locos”; que confías en esa libertad. En el contexto de The Silence Of Sound, te quiero preguntar qué significa esa idea sobre ‘jugar con los locos y esa libertad’.

Gaby Muñoz: “A mí me gustan muchos los universos que no se pueden definir, los quehaceres que no se pueden explicar con tanta facilidad. Me parece que la labor que hace Alondra, más allá de ser una directora de orquesta, es una mujer que me emociona. Ya de entrada para que alguien me emocione, es que me reta también de alguna manera; me inspira también que yo quiera provocar emociones. Me gusta que las cosas no sean tan literales. Algo bellísimo que me ofrece Alondra en esta puesta en escena, es darme un poco las reglas del juego para después romperlas y volverlas mías. Y eso es libertad y es deseo de querer mantenerme a la altura. Aún después de seis años, todavía siento ese reto y ese es el juego que le da sentido a lo que me dedico”.

Gabriela Muñoz, “Chula The Clown”. Foto: David Ruano// Cortesía

– Alondra, esta Gaby te dice en otra charla algo sobre “la necesidad de embellecer tu entorno”, que es algo que a ella la inspira. Para ti, ¿que significa esa parte de embellecer el entorno?

Alondra de la Parra: “Yo creo que este espectáculo trabaja con una estética que fuimos definiendo poco a poco. Tenemos un gran equipo de artistas y todos estos colaboradores fueron ayudándonos a encontrar el lenguaje estético que pudiera jugar de la música a la actuación de Gabriela… Eso fue un juego muy divertido que a mí me emociona muchísimo y también era tener unas dimensiones nuevas para crear. Yo siempre he sentido que no soy directora de orquesta; soy una artista que dirige y entonces, en este caso, me tocó dirigir otro tipo de instrumentos sonoros, audiovisuales, a una maravillosa actriz… Cuando hablamos de belleza, que es a lo que se refiere Gaby, esta incluye un lado oscuro, lo incómodo, lo desconocido y The Silence Of Sound es eso: es jugar entre la luz, el sonido del silencio, la imaginación y la realidad”.

– En un consenso general, se habla de que The Silence Of Sound es un performance aventurero que además, es valiente porque son dos expresiones artísticas que pueden ser diferentes, pero muchas veces van de la mano. ¿Qué es lo más complicado de llevar una puesta escénica a través de la música orquesta o clásica que hace ejecuta Alondra? ¿Cómo definirías a tu personaje en este descubrimiento artístico a través de la música?

Gaby Muñoz: “Más allá de que el personaje busca la felicidad, es integrar todas las dualidades de la vida. La felicidad es solo un momento… hay un despertar de conciencia, un recorrido muy humano que es lo que esperamos que se transmita. Que cada quien se pueda reconocer en este pasaje de vida en el que se debe integrar la belleza, la fealdad, la luz, la oscuridad, la realidad o la fantasía que habita en cada uno. Más allá de encontrar la felicidad, se trata de encontrar cierta libertad para meter todas estas cosas en uno…. Siempre hay complejidad en innovar porque no hay una fórmula. Eso es lo que hace a este proyecto tan lleno de vida”.

Alondra de la Parra y Gabriela Muñoz en el espectáculo ‘The Silence of Sound’. Foto: David Ruano// Cortesía

– Alondra, muchas de las piezas musicales que vamos a escuchar son de compositores que tú consideras entre tus favoritos. ¿Cómo definiste esta curaduría musical? Debió ser complicado detallar la selección de la música.

Alondra de la Parra: “El proceso en el que fuimos escribiendo el guión, fue en mi casa. Íbamos narrando la primera escena de lo que pasaba, encontrábamos la música para ello y luego encontrábamos otra música. Yo le proponía algunas cosas a Gaby… A veces, era la historia era la que encontraba a la música y viceversa. Fue mágico el proceso de la historia porque fue un poco de principio a fin, rara vez nos regresábamos a revisar algo. Al final, la curaduría y la programación es una serie de fragmentos de obras como una ‘Sinfonía de Brahms’, tenemos el tercer movimiento completo u obras completas… Al ir contando la historia, fui recurriendo a las obras que yo más quería o las que más conocía”.

– Gaby, ¿cómo preparas al personaje en esta propuesta innovadora en la que te dirigen a ti y no te diriges tú?

Gaby Muñoz: “Empezamos a armar todo con este personaje en el que llevo trabajando muchos años y pues la conozco bastante bien, es un alter ego mío y una extensión de quién soy. Ahora, separarme también, es un poco lo que decíamos de que estas son las reglas del juego, pero ahora vamos a jugar. Es bonito decir: ‘dentro de mi juego este es mi personaje, esta es mi ficha’. Ahora también es desvestirla un poco para ver qué otras capas hay. Estos seis años han sido de muchas capas, de muchas lecturas en nuestra historia que siguen surgiendo en la música, en la traducción a la imagen y en el mismo personaje. Además, no soy la misma persona que hace seis años, y por ende el personaje tampoco… Más que tener referentes de cosas que existan, se trata de crear desde cero algo que tiene que ver con la historia”.

Alondra de la Parra. Foto: Getty.