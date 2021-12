¡Gran gesto! Tiktoker le regala mil dólares a un elotero y se vuelve viral

Bien dicen que las fechas decembrinas son épocas de dar y recibir. Y para muchos, el momento se centra esencialmente en ofrecerle a otros una sorpresa para cambiar sus vidas por un instante. El ejemplo de ello lo pone un tiktoker que se ha vuelto viral por el tremendo gesto que tuvo con un vendedor de elotes.

El asunto fue que este creador de contenido se rifó y le regaló al elotero mil dólares. Por supuesto, el detallazo ha conmovido a todo el mundo, pero la respuesta del señor que recibió el dinero, ha sido todavía más emotiva de lo que uno se podría imaginar.

Tiktoker le regala mil dólares a un elotero

El tiktoker @juixxe, también conocido simplemente como Jesús, se ha ganado el reconocimiento de propios y extraños en redes sociales. Y se preguntarán qué hace este influencer… pues bueno, justo como él menciona en una descripción en cuenta de TikTok, busca ayudar a vendedores de la calle aportándoles un poco de dinero de vez en cuando.

Si se dan una vuelta por su perfil, se darán cuenta de que tiene varios videos donde le echa la mano a comerciantes y varias personas. Ahora, uno de sus contenidos que se ha hecho bastante viral es aquel en el que lo vemos regalándole mil dólares a un elotero en Estados Unidos.

En las imágenes, podemos ver a Jesús acercándose al carrito de elotes del vendedor y muy casual, le pide un ‘elote en vaso’ (o bueno, esquites para los chilangos de hueso colorado). “¿Ya está listo para la Navidad?”, pregunta el tiktoker y el señor le responde que “pues más o menos”. Sin esperar mucho, el creador de contenido saca un sobre con el dinero y se lo da al hombre.

También puedes leer: ¡MEJORES AMIGOS! NIÑO RESCATA A PERRITO QUE CONOCIÓ EN LA CALLE Y SE HACE VIRAL

La conmovedora respuesta

Luego de recibir los mil dólares de parte el tiktoker, el señor de los elotes le contó sobre su vida a Jesús. “Mi hijo tiene Síndrome de Down. Por eso estoy haciendo esto… no sabía si los iba a ver en Navidad. Ellos están en México y no sabes lo que esto significa. Con esto voy a asegurar que voy a poder ir a verlos”, dice el comerciante.

Ya después, el influencer le comenta que el dinero viene de donaciones que sus seguidores le hacen en redes sociales y toda la cosa, para luego despedirse. Ustedes, ¿qué opinan de este gesto?