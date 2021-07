Tiktoker se echa pegamento en los ojos... porque pensó que eran sus gotas

Dicen por ahí que por algo el shampoo tiene instrucciones… No cabe duda de que TikTok es la aplicación más popular del momento, pues durante la pandemia un montón de personas comenzaron a publicar videos entretenidos y otros que nos dejaron con el ojo cuadrado, para bien y para mal. Y de esto último queremos hablar, pues una tiktoker se llevó los reflectores porque se echó pegamento en los ojos pensando que se trataba de sus gotas para los ojos.

Así como lo leen. Y no, no hablamos de la chica que subió un video en la misma app donde se intoxicó con una flor (ACÁ les contamos qué onda). Resulta que hace unos días se hizo viral –y no de la manera de la que le hubiera gustado– la historia de una joven que en esta plataforma se hace llamar mariabottle_, quien contó con lujo de detalle el calvario que sufrió luego de confundirse y pegarse los parpados con Kola Loka.

Esta tiktoker se confundió y terminó con el ‘ojo pegado’

En un video, la tiktoker contó que se había echado pegamento en el ojo y evidentemente no la estaba pasando nada bien. “Me quiero morir wey, mi ojo está pegado ay no [email protected]”, dijo esta chica mientras otra joven que la acompañaba en un carro en camino al médico la tranquilizaba. Por supuesto que la cosa no paró ahí, pues más adelante podemos ver como el doctor la interviene y le despega el ojo, unos segundos después aparece con un parche.

“La verdad, me duele mucho amigos, voy a mejorarme pero me duele”, mencionó la joven mientras estaba en la cama del hospital. Y ustedes quizá se estén preguntando, ¿cómo fue que pasó todo esto? No se preocupen, que 24 horas después de este ‘accidente’ y luego de quitarse el parche, la propia mariabottle_ relató lo sucedido y por supuesto que todo lo que vivió a pesar de que fue por su propio error estamos seguros que no se lo desearían a ninguno de sus enemigos.

La pasó muy mal… pero ya se está recuperando

“Me iba a poner gotas en losojos porque los tenía irritados, entonces abrí ‘las gotas’, abrí mi ojo, me eché una gota y me tiré al piso wey del ardor y del dolor, volteo y era Kola Loka”, declaró la tiktoker. Sin embargo, no contaba con que tendría que soportar el dolor un buen rato, pues según lo que comenta tardaron 40 minutos en atenderla, ahí mismo le tuvieron que cortar las pestañas y le sacaron un pedazo de Kola Loka que le dañó la cornea.