WTF!? Tiktoker metió un oso a su casa para entretener a su hijo y ya la investiga la policía

Así como en TikTok nos podemos encontrar algunas cosas bastante interesantes, de repente también se hallan cosas inexplicables de esas que te hacen decir “WTF!?”. En esta ocasión, una creadora de contenido de origen ruso identificada como Valeria Tatarintseva es quien acapara el foco de atención y no precisamente con algo positivo. Ella, por el contrario, está siendo criticada por meter a un oso a su casa.

No es broma… esta tiktoker de 21 años subió hace poco un video a su cuenta donde se le ve metiendo al animal a su casa y ustedes se preguntarán como para qué. Pues bien, se dice que lo hizo con el fin de presuntamente entretener a su hijo y por supuesto, mostrarlo a sus seguidores. Ella ya eliminó el video, pero como en internet nada tardar en saltar de una red a otra, su caso se viralizó y ya hasta la investiga la policía de su país.

TikToker rusa mete un oso a su casa

Scrollear y pasar el rato en TikTok está chido. Te encuentras videos graciosos, tal vez por ahí un life-hack para aplicar en la vida cotidiana o alguna tendencia interesante para entrarle al llamado ‘tren del mam3’. Y bueno, después te puedes encontrar a algunos creadores de contenido que están dispuestos a todo con tal de conseguir reproducciones.

Con ello, nos referimos a la ya mencionada Valeria Tatarintseva, quien desde Rusia despertó la polémica en todo el mundo luego de que decidió meter un oso a su casa. En un video que subió a sus redes -y que evidentemente borró cuando los señalamientos comenzaron-, se puede ver cómo la tiktoker lleva a su hogar a uno de estos animales en compañía de otra persona.

“Finalmente llegó el día. ¡Hoy, un oso de verdad en mi casa! ¡No puedo creer eso!“, dijo en su video la creadora de contenido conocida en el mundo de las redes bajo el alias de Lena Izumrud. El asunto que despertó la indignación es que en algunas imágenes, se ve que la influencer y la persona que lo acompaña llevan al animal amordazado, con una correa y un bozal metálico.

De acuerdo con medios locales, ella mandado traer al oso para entretener a su hijo de un año. “Veamos la reacción de Mark, ¡espero que le guste!“, mencionó la tiktoker en otra parte de los videos. Los clips la muestran jugando con el oso en uno de los cuartos.

Y que le cae la policía

A raíz de que se hiciera viral el contenido de Valeria, los vecinos del área residencial donde ella vive en Moscú,comenzaron a levantar denuncias pues consideraron que traer a un oso de 200 kg fuera de su hábitat era un riesgo para todos. Y no solo eso; la Oficina del Fiscal Público del Óblast en la capital rusa, ya comenzó una investigación contra la tiktoker por maltrato animal y por poner en riesgo a menores (en este caso, su hijo de un año).

Por el momento, no se sabe cómo terminará el caso, pero la influencer ya expresó una disculpa en su cuenta de TikTok, red social que casi de inmediato marcó sus videos como ‘peligrosos’ y no aptos para ver. Ella, como dijimos, los borró… pero pronto llegaron a otras redes sociales. Pues sí, parece que algunas estrellas de las redes nomás no se miden.