Tras las huellas de la Independencia en San Miguel de Allende

Lo que necesitas saber: San Miguel de Allende es uno de los principales destinos turísticos de México. Además, tuvo un papel importante durante la guerra de Independencia de nuestro país.

Por todo México tenemos hermosos pueblos y ciudades que han visto el paso de la historia. Si quieres tener un viaje corto para un fin de semana, San Miguel de Allende, en el estado de Guanajuato es uno de los destinos más famosos del país, gracias a su vida cultural, su ambiente bohemio, su arquitectura, su gastronomía y por ser testigo del proceso que consiguió nuestra Independencia.

San Miguel de Allende es un hermoso lugar lleno de historia./Imagen Getty

Esta ciudad del estado de Guanajuato, protagonista de la historia de nuestro país en muchos aspectos, llega a recibir millones de visitantes cada año, pero aun así es un lugar ideal para desconectarse de las tensiones de la vida diaria y contagiarse del colorido de sus calles y callejones, así como de su ambiente artístico por el que se caracteriza, gracias a sus galerías y centros culturales.

Un lugar ideal para pasar el fin de semana./Imagen Getty

Por si fuera poco, en 2024 y 2025, San Miguel de Allende recibió el reconocimiento de la Mejor Ciudad del Mundo de parte de los lectores de la revista Travel + Leisure en sus World’s Best Awards, gracias a la riqueza de su patrimonio cultural y su belleza única. Así que, si tienes la oportunidad, date una vuelta por esta icónica ciudad que no queda muy lejos de la capital mexicana.

La historia de San Miguel de Allende

El estado de Guanajuato es famoso por sus hermosos paisajes y sus pueblos y ciudades llenos de callejones y calles empedradas en forma de laberinto. San Miguel de Allende se distingue como una de sus lugares más hermosos. Su historia comenzó pocos años después de la conquista, cuando en 1542 se fundó una villa en las colinas de lo que era territorio del pueblo chichimeca.

La historia de la ciudad comenzó en el siglo XVI./Imagen Mi México Antiguo Facebook

Este pueblo era un punto medio para los viajeros que se trasladaban desde Zacatecas, famoso entonces por sus minas de plata, hacia la capital de la Nueva España. Fray Juan de San Miguel, de la orden de los franciscanos, estableció la villa llamada Izcuinapan, dedicada al arcángel San Miguel, muy cerca de lo que hoy es el centro de la ciudad.

En la actualidad es uno de los lugares más visitados del país./Imagen Getty

Sus pobladores sufrieron por el poco abastecimiento de agua y el ataque de las tribus chichimecas de la región. Así, en 1555 sus habitantes se trasladaron a dónde hoy tenemos la ciudad actual, que entonces recibió el nombre de San Miguel El Grande.

De la guerra de Independencia hasta el presente

Este pueblo fue un punto clave durante la guerra de Independencia. En él nacieron los caudillos Juan Aldama e Ignacio Allende, considerado este último como uno de los iniciadores del movimiento. San Miguel El Grande se volvió uno de los principales centros de acción. En la casa de Allende se organizaron varios planes y conspiraciones importantes para el triunfo de los liberales.

El pueblo cambió su nombre en honor de Ignacio Allende./Imagen INEHRM Facebook

Para 1826, el pueblo que en 1779 vio nacer a Allende recibió el nuevo nombre de San Miguel de Allende en honor al caudillo insurgente. Entre otros personajes célebres nacidos en esta pequeña ciudad están el cantante y actor Pedro Vargas y el escultor y restaurador Genaro Almanza Ríos. Frida Kahlo y Diego Rivera la visitaban constantemente y a través del tiempo se ha vuelto la casa de varios famosos.

El pueblo se hizo famoso en la década de 1950./Imagen Getty

En la década de 1950, después de la Segunda Guerra Mundial, el pueblo se volvió uno de los principales destinos turísticos y culturales del país. Muchos soldados veteranos y civiles norteamericanos buscaban un lugar tranquilo para establecerse y poco a poco el pueblo se hizo famoso en todo el mundo.

La belleza de San Miguel de Allende

La icónica Parroquia de San Miguel Arcángel de estilo neogótico, ubicada en el centro de la ciudad, se construyó en 1709, en la época de San Miguel El Grande, aunque su fachada actual tiene su origen entre 1880 y 1890. Por el lugar también encontramos otros palacios y construcciones religiosas de la época colonial que le dan su belleza y su elegancia característica.

El interior del Templo de San Francisco./Imagen Getty

San Miguel de Allende goza de un clima agradable. Una caminata por sus calles es toda una experiencia. Todos sus caminos nos llevan a su zócalo, mejor conocido como la Plaza del Jardín. Al lado de su famosa parroquia está la Iglesia de San Rafael con su campanario de estilo morisco, fundada en 1742.

El Oratorio de San Felipe Neri./Imagen Soy de San Miguel de Allende Facebook

Entre otros de sus edificios famosos están la Casa Allende, La Casa del Mayorazgo de la Canal, su palacio municipal, el Templo de San Francisco y el Oratorio de San Felipe Neri. La ciudad guanajuatense también es famosa por sus museos, galerías de arte y bazares de artesanías, así como por sus bares con música en vivo y sus restaurantes que ofrecen la rica gastronomía local.

Una de las ciudades más distinguidas del país

Entre otros de los reconocimientos de esta ciudad de Guanajuato están el de la Mejor Ciudad de Latinoamérica, también otorgado por Travel + Leisure en 2016, el de la Ciudad Más Amigable del Mundo, otorgado por los lectores de la revista Condé Nast Traveler en 2022, entre otros. Además es Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO desde 2008.

Gracias a su cultura, su historia y su belleza, esta ciudad recibe reconocimientos constantemente./Imagen Getty

Guanajuato es la cuna de la Independencia nacional y San Miguel de Allende es uno de sus lugares más representativos. Si todavía no lo conoces tienes que darte una vuelta, y si ya lo has visitado, sabes que te espera siempre con alguna sorpresa, la calidez de su gente, su historia y su ambiente artístico y cultural que lo hacen casi único en todo el país.