Alguien se burló de la manera en la que celebramos el ‘Día de Muertos e internet no perdonó

El Día de Muertos es una tradición mexicana en donde los vivos y los fieles difuntos conviven una vez más a través de música, comida y otros elementos con los que recordamos con cariño a quienes se nos adelantaron en el camino. Sin duda, una de las celebraciones más queridas y significativas para los mexicanos.

Si bien en varias partes de nuestro país el Día de Muertos se realiza de maneras diferentes, al final el propósito de esta celebración es el mismo: rendir un homenaje a la muerte desde la vida y mantener presente la memoria de todos aquellos que ya no se encuentran con nosotros, quienes vienen a visitarnos desde el más allá.

Es una celebración reconocida en México y el mundo

No es por nada, pero el ‘Día de Muertos’ es una tradición tan conocida en México que ha perdurado a través de los años de generación en generación. Y no solo eso, sino que es tan importante que incluso ya fue reconocida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

A pesar de eso es válido decir que esta celebración y su importancia cobraron bastante relevancia en todo el mundo gracias a ‘Coco’, la película de Pixar que en el año 2017 y a través de la historia de un niño llamado Miguel, nos recordó e ilustró la importancia de mantener viva la memoria de nuestros difuntos y seguir con estas tradiciones que forman parte de la riqueza de nuestro país.

Aunque no todos parecen conocer su verdadera importancia

Si bien la cinta de Disney abordó el tema del Día de Muertos muy a su manera, cabe mencionar que ‘Coco’ no ilustra en su totalidad lo que rodea a esta tradición tan importante y especial para los mexicanos. Y lo decimos porque parece que algunas personas no entienden que esta fecha es más que calaveritas de azúcar y comer pan de muerto.

Resulta que hace unas horas un usuario de Twitter provocó la indignación de varias personas luego de burlarse de la manera en la que los mexicanos celebramos el ‘Día de Muertos’. Algo que obviamente no pasó desapercibido para nadie y que provocó una ola de comentarios donde muchos le pidieron informarse más sobre el tema.

Un comentario que ofendió a muchos mexicanos

Se trata del usuario @ntltcbian (el cual obvio ya no existe), quien a través de la red social del pajarito azul escribió un tuit donde se mofaba de la manera en la que los mexicanos celebran el ‘Día de Muertos’, pues según él/ella parece que todo lo que hacemos es con la esperanza de ‘revivir’ a alguien.

Este comentario claro que no cayó en la gracia de nadie, por lo cual varios salieron al quite y recordaron la relevancia que tiene el ‘Día de Muertos’, pidiéndole a las demás personas que investiguen más sobre el tema y antes de hacer un juicio que pueda ofender esta tradición tan hermosa. ¡Pues sí, no inventen!

Acá algunas reacciones que dejó lo sucedido:

No güey , Día de Muertos no solo es ver Coco, tampoco es halloween. Es convivir, es cultura, es recordar y amar, es comer pan de muertos y hacer el camino con cempasúchil. Es México pic.twitter.com/AtSUgJw1ZX — elle• (@bleuestGaray) October 31, 2020

Si no saben sobre nuestras tradiciones, no hablen. Si piensan que por ir a ver coco ya saben sobre el día de los muertos en México están muy equivocados. Si no saben, cierran la bocaa. pic.twitter.com/Nh2oSroxAM — ً ᴮᴱ per⁷ (@strwbrrysg_) October 31, 2020

“no si wey yo sé sobre el día de muertos porque vi coco” todo méxico: pic.twitter.com/IvAfCpmpOg — -lau ❁| (@venusxngel) October 31, 2020

*Extranjeros que vieron COCO y creen que ya saben todo de la cultura de México* -5 datos que no sabías del Día de Muertos- Ellos: pic.twitter.com/DHGoQiTZeq — chess☽︎ (@harrywithyouu) October 31, 2020

@ntltcbian tal vez ya no aparezca pero se me hace algo inapropiado y falta de respeto hacia la cultura mexicana, sisi tal ve no viste coco lo cual no cuenta de una película pedorra, pero deberías informarte más sobre el tema para no ser o no parecer inútil que estupidez pic.twitter.com/21MOX8cFQk — mitchel (@ohparker_) October 31, 2020

Ahora sí que esto es una prueba de la mala idea que alguien pudo tener al burlarse de una tradición tan hermosa como lo es el ‘Día de Muertos’ en México, ¿no lo creen?