Creatividad nivel: Así hace covers de Gorillaz, RHCP, Justin Bieber y más, usando cosas súper random

Por: Alberto Milo

No hay duda, el ingenio no tiene límites. Nos guste, o no, TikTok, además de un lugar para mostrar todas esas coreografías en tendencia, es también un espacio que ha dado la oportunidad a mucha gente de presentar cosas increíbles. Hay de todo, desde los que nomás hacen como si caminaran frente a la cámara, hasta los que dan clases de Excel e inglés a través de esta red. Pero lo que hoy queremos enseñarles, está bastante curiosón, sobre todo si les late la música y la ociosidad. JA!

Recientemente, Tyzo Bloom, un tiktoker estadounidense, ha comenzado a llamar la atención de la gente debido a su creatividad musical –y de ingeniería– para hacer covers de su música favorita, pues con elementos alusivos a alguna canción, él crea su propia versión pero sin usar instrumentos musicales. Por ejemplo, por ahí tiene el cover de “Can’t Stop” de los Chili Peppers, y justamente, lo curioso acá que fue que este lo hizo nada más y nada menos que con ¡¿chiles rojos?! Sí, para honrar el nombre de la banda.

Y a todo esto, ¿quién es Tyzo Bloom?

Para dar un poco de contexto, Tyzo Bloom es un músico y tiktoker que desde mediados del año pasado ha estado subiendo covers –muuuy a su estilo– a TikTok. Y cuando decimos “muy a su estilo” nos referimos a que no usa instrumentos musicales, sino cosas súper random.

Pero, bueno, ¿cómo hace estos covers el buen Tyzo? Ahí les va, primero que nada, utiliza Makey Makey, un software que le permite convertir cualquier elemento conductor –pa’ los más perdidos, es nomás un material que puede conducir calor y electricidad– en un instrumento musical… por ahí decirlo. Y de esta manera, cuando presiona los chiles, que ya están conectados a la compu, se producen diferentes sonidos, que en este caso, pues serían las notas musicales o los sampleos de las rolas.

Pero ojo porque no nomás tiene este cover de los RHCP, sino que en su cuenta de TikTok ya figuran bastantitos. Tyzo Bloom también se echó “Peaches” de Justin Bieber, nomás usando duraznos; o qué tal su cover de “All Star” de Smash Mouth solo usando los famosos Converse All-Star. *A Shrek le gusta esto*. También tiene por ahí el cover de “Feel Good Inc” de Gorillaz usando un pegamento llamado Gorilla Glue, jajaja.

Ahí les van los ejemplos, a ver si les laten:

Por lo pronto, Tyzo está preparando más covers de todas las peticiones de sus seguidores que muy pronto podremos ver en su cuenta de TikTok. ¡Saquen las peticioneeeees! Por cierto, esta mera es su cuenta oficial de TikTok, ahí lo pueden seguir para estar al pendiente de sus creaciones.