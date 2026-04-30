Lo que necesitas saber: La lista es interminable, pero estas son algunas de las más importantes bandas formadas en los 80... y pasan las décadas y siguen vigentes.

“Han pasado 84 años”, dirán los que los vivieron desde el día “cero”, pero en realidad no es tanto… nomás la mitad. A más de cuatro décadas, los 80 sólo se han superado cronológicamente, porque hasta nuestros días siguen vivos.

Social, cultural, políticamente… en varios aspectos de nuestra vida la vibra ochentera está a todo lo que da. Claro, también en lo musical. El sonido de los 80 sigue: por influencia, porque la nostalgia es canija… y porque varios de los artistas de aquella época continúan vigentes.

Madonna amenaza con nuevo disco, Duran Duran sigue lanzando música… y, claro, desde la pantalla, Michael Jackson sigue siendo el “Rey del Pop” (pese a que lleva muerto más de una década… y pese a las polémicas y acusaciones en su contra). Cómo no decir que los 80 siguen vigentes.

The Cure

Fundada a finales de los 70, la banda de Robert Smith explotó en los 80 y es icónica del sonido de aquella época. Y pueden pasar décadas, pero el líder de The Cure mantiene su voz… y su creatividad. Apenas en 2024 rompieron un silencio de varios años (y, al parecer, están por sacar más discos). Y bueno, ahí los tenemos encabezando festivales por todo el mundo. Una gran joya de los 80.

Metallica

James Hetfield y compañía irrumpieron a inicios de los 80 y definieron el metal que, hasta la época, disfrutan millones. Con varios discos en su carrera y kilométricos tours en su haber, Metallica no es una cosa del pasado… siguen dándole con todo y su anunciada residencia en La Esfera de Las Vegas es una cosa que ningún metalero que se jacte de serlo querrá perderse (que puedan ir, es otra cosa).

Pet Shop Boys

Este dueto synth pop británico es responsable de rolotas grabadas en el colectivo: “Go West”, “Suburbia”, “It’s a Sin” y “West End Girls”, algunas de ellas. Y, pese al paso de los años y que ya son unas completas “vacas sagradas”, Neil Tennat y Chris Lowe se resisten a vivir del pasado: en su más reciente tour se echan setlist enfocados en B-sides y rarezas. No apto para nostálgicos.

Pet Shop Boys/Foto vía Facebook de la banda

Beastie Boys

Una de las mejores bandas de hip hop de la historia. ¿O no? Mike D, Ad-Rock y MCA atascaron los oídos de millones desde 1981, cuando lanzaron su debut, Pollywong Stew… claro, lo más recordado de ellos viene en discos como Licensed to Ill, Paul’s Boutique y Hello Nasty. Unos pioneros del sampleo… un recurso haaaaarto utilizado por cuanto artista contemporáneo se les ocurra.

New Order

Bernard Sumner, Peter Book y Stephen Morris crearon una banda de las cenizas incandescentes de Joy Division y la convirtieron en una de las definitivas e indispensables… no de una década en particular, sino de la música en general. Con temas como “Blue Monday”, “Thieves Like Us”, “Bizarre Love Triangle” y “Temptation”, es difícil que alguien niegue que New Orden es una de las bandas de los 80.

New Order en el Corona Capital//Fotos: Sopitas.com/César Vicuña

REM

La banda que idolatran críticos, fans y otras bandas y artistas (varias de ellas, de las de alto calibre). Michael Stipe y compañía comenzaron a inicios de los 80 y, en poco tiempo, se convirtieron en el modelo a seguir de lo que es una banda de rock alternativo… y no en lo superficial. REM llegó hasta donde quiso, luego de hacer grandes disco como Automatic for the People y Out Of Time.

U2

Difícil de creer para quienes les tocó del 2000 pa’cá… pero, en los 80-90, Bono y U2 eran lo más cool del mundo: ¡la mejor banda del maldito mundo! Tenían todo: buenas rolas, una imagen espectacular, un discurso convincente… y a Bono, ¿el primer rockstar? Sí, quizás, si nos referimos a esos que despiertan pasiones al borde de la idolatría sin limites. Para algunos era Dios (y parece que se la creyó). Pero qué discazos soltó en los 80: War y The Joshua Tree. Nomás con esos.

Caifanes

¡Pero claro!… el meme “Pongan Caifanes” se lanza en tono de broma, pero con una gran verdad atrás: siempre es buen momento para ponerle “play” a Caifanes. De las mejores bandas de rock de México y parece que no hay más que decir.