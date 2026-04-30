Lo que necesitas saber:

La lista es interminable, pero estas son algunas de las más importantes bandas formadas en los 80... y pasan las décadas y siguen vigentes.

“Han pasado 84 años”, dirán los que los vivieron desde el día “cero”, pero en realidad no es tanto… nomás la mitad. A más de cuatro décadas, los 80 sólo se han superado cronológicamente, porque hasta nuestros días siguen vivos.

Social, cultural, políticamente… en varios aspectos de nuestra vida la vibra ochentera está a todo lo que da. Claro, también en lo musical. El sonido de los 80 sigue: por influencia, porque la nostalgia es canija… y porque varios de los artistas de aquella época continúan vigentes.

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Madonna amenaza con nuevo disco, Duran Duran sigue lanzando música… y, claro, desde la pantalla, Michael Jackson sigue siendo el “Rey del Pop” (pese a que lleva muerto más de una década… y pese a las polémicas y acusaciones en su contra). Cómo no decir que los 80 siguen vigentes.

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The Cure

Fundada a finales de los 70, la banda de Robert Smith explotó en los 80 y es icónica del sonido de aquella época. Y pueden pasar décadas, pero el líder de The Cure mantiene su voz… y su creatividad. Apenas en 2024 rompieron un silencio de varios años (y, al parecer, están por sacar más discos). Y bueno, ahí los tenemos encabezando festivales por todo el mundo. Una gran joya de los 80.

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Metallica

James Hetfield y compañía irrumpieron a inicios de los 80 y definieron el metal que, hasta la época, disfrutan millones. Con varios discos en su carrera y kilométricos tours en su haber, Metallica no es una cosa del pasado… siguen dándole con todo y su anunciada residencia en La Esfera de Las Vegas es una cosa que ningún metalero que se jacte de serlo querrá perderse (que puedan ir, es otra cosa).

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Pet Shop Boys

Este dueto synth pop británico es responsable de rolotas grabadas en el colectivo: “Go West”, “Suburbia”, “It’s a Sin” y “West End Girls”, algunas de ellas. Y, pese al paso de los años y que ya son unas completas “vacas sagradas”,  Neil Tennat y Chris Lowe se resisten a vivir del pasado: en su más reciente tour se echan setlist enfocados en B-sides y rarezas. No apto para nostálgicos.

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Pet Shop Boys/Foto vía Facebook de la banda

Beastie Boys  

Una de las mejores bandas de hip hop de la historia. ¿O no? Mike D, Ad-Rock y MCA atascaron los oídos de millones desde 1981, cuando lanzaron su debut, Pollywong Stew… claro, lo más recordado de ellos viene en discos como  Licensed to Ill, Paul’s Boutique y Hello Nasty. Unos pioneros del sampleo… un recurso haaaaarto utilizado por cuanto artista contemporáneo se les ocurra.

New Order

Bernard Sumner, Peter Book y Stephen Morris crearon una banda de las cenizas incandescentes de Joy Division y la convirtieron en una de las definitivas e indispensables… no de una década en particular, sino de la música en general. Con temas como “Blue Monday”, “Thieves Like Us”, “Bizarre Love Triangle” y “Temptation”, es difícil que alguien niegue que New Orden es una de las bandas de los 80.

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New Order en el Corona Capital//Fotos: Sopitas.com/César Vicuña

REM

La banda que idolatran críticos, fans y otras bandas y artistas (varias de ellas, de las de alto calibre). Michael Stipe y compañía comenzaron a inicios de los 80 y, en poco tiempo, se convirtieron en el modelo a seguir de lo que es una banda de rock alternativo… y no en lo superficial. REM llegó hasta donde quiso, luego de hacer grandes disco como Automatic for the People y Out Of Time.

U2

Difícil de creer para quienes les tocó del 2000 pa’cá… pero, en los 80-90, Bono y U2 eran lo más cool del mundo: ¡la mejor banda del maldito mundo! Tenían todo: buenas rolas, una imagen espectacular, un discurso convincente… y a Bono, ¿el primer rockstar? Sí, quizás, si nos referimos a esos que despiertan pasiones al borde de la idolatría sin limites. Para algunos era Dios (y parece que se la creyó). Pero qué discazos soltó en los 80: War y The Joshua Tree. Nomás con esos.

Caifanes

¡Pero claro!… el meme “Pongan Caifanes” se lanza en tono de broma, pero con una gran verdad atrás: siempre es buen momento para ponerle “play” a Caifanes. De las mejores bandas de rock de México y parece que no hay más que decir.

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Hola, soy Álvaro. Estoy en sopitas.com desde hace algunos años. Todo ha sido diversión, incluso las críticas de los lectores. La mejor de todas: "Álvaro Cortés, córtate las manos".

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