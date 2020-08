¡Un mundo nos vigila! El Pentágono crea unidad para estudio de ovnis

‘E.T’. e’ Invasión Extraterrestre’, solo fueron el principio. Luego de la desclasificación de un par de vídeos donde se aprecian un par de objetos voladores no identificados, el Pentágono de Estados Unidos, comenzó a tomarse muy enserio si es verdad de un mundo nos vigila, así que para comprobarlo, el pasado 4 de agosto de 2020, se creó la Unidad para el Estudio de Ovnis es una realidad. Pero en realidad, no son los alienígenas lo que les preocupa, sino que alguno de los países enemigos se estén aprovechando de la fama de las criaturas regularmente caracterizadas con color verde para volar algún tipo de drones u objetos no identificados con fines espías.

“Con la creación de la célula de trabajo sobre fenómenos aéreos no identificados, que estará a cargo de la Marina, se pretende “comprender mejor la naturaleza y origen” de estos fenómenos”, dijo Susan Gough, portavoz del departamento de Defensa. Y no es que estén viendo moros con tranchetes, como dicen por ahí. Hay que recordar que las relaciones internacionales del país vecino del norte no son las más óptimas últimamente, por lo que consideran que deben de estar preparados para todo. El objetivo de la nueva Unidad para el Estudio de Ovnis, será “detectar, analizar y catalogar estos fenómenos aéreos no identificados que podrían representar una amenaza para la seguridad nacional”.

Ovnis no autorizados

Por otra parte, según cuenta la leyenda urbana, el gobierno de Estados Unidos es capaz de recrear una nave espacial a la perfección, lo que confirmaría que si ellos pueden, cualquier adversario de la nación también. De tal manera que la portavoz señaló que el Pentágono “se toma muy en serio cualquier incursión de aeronaves no autorizadas en nuestros centros de entrenamientos o en nuestro espacio aéreo, y revisa todos los informes”, señaló la portavoz en un comunicado recuperado por Forbes.

Como recordaremos, en abril pasado el Pentágono dio a conocer tres vídeos capturados por pilotos estadounidenses, donde se muestran a ovnis semejantes a platillos voladores, los cuales fueron desclasificados “para eliminar cualquier tipo de malentendido”. Pero, esos no son los únicos que tienen en su poder, prometiendo que muy pronto desclasificarían más material audiovisual. Aunque para algunos, no se necesitan pruebas contundentes para constatar que no somos los únicos en el universo.