Mal fin: La verdad detrás del video de la pareja a la que se le cayó una pantalla

Estamos seguros que muchos le entraron duro al Buen Fin, y la verdad es que no los juzgamos porque de repente hay ofertas que no puedes dejar pasar. Sin embargo, en esta época de descuentos en México siempre surgen videos de la gente perdiendo el control intentando llevarse los productos a precios casi regalados. Pero en esta ocasión, se hizo viral en el internet de las cosas el video de una pareja que tuvo un supuesto mal fin, pues se les cayó de la moto la pantalla que compraron.

Si han estado activos en redes sociales, seguramente ya saben de qué estamos hablando, pero si ustedes no tienen idea, acá les contaremos sobre esta triste historia. Resulta que hace algunos días y mientras muchos andaban cazando los mejores ofertones en tiendas o internet, apareció un clip que nos dejó con el ojo cuadrado porque un hombre y una mujer presuntamente armaron una televisión de pantalla plana, pero el destino o alguna otra fuerza que no comprendemos no querían que la disfrutaran.

El triste video de una pareja a la que se le cayó la pantalla

En dicho video, se puede ver cómo la pareja va manejando por las calles tranquilamente mientras la mujer sostiene la pantalla. Hasta ahí todo bien, pero la tragedia llegó unos minutos después, cuando pasaron por la salida del lugar donde compraron su televisión porque la caja donde venía guardada se estrelló con una estructura metálica y como era de esperarse, se cayó al suelo. Eso sin contar que la pobre alma que venía cargando el paquete también terminó doblada de espaldas.

Por supuesto que aprovechando el Buen Fin, rápidamente esta trágica escena se hizo viral en el internet de las cosas, pues muchas personas pensaron que esto había sucedido en estos días de descuentos y descontrol en nuestro país. Sin embargo, tenemos que contarles que todo esto no sucedió en ninguna ciudad de Meméxico. De hecho, el clip ya tiene un buen rato circulando redes sociales y pasó en un país de nuestro continente que nos queda un poquito lejos. Ahí les va la historia.

La verdad detrás de esta historia

Resulta que el video de esta pareja a la que se le cayó su televisión de 55 pulgadas ocurrió en Brasil, para ser exactos, al sur de la ciudad João Pessoa. De acuerdo con medios locales, la protagonista de esta historia se llama Julia Gomes, quien relató que antes de llevarse la pantalla en la moto, pensó junto a su novio otras formas de trasladarla hasta su casa. Pero al final, decidieron que lo mejor y más práctico era moverla de esta manera, aunque evidentemente no les pasó por la mente que podía caerse.

Según la misma fuente, luego de este incidente que se hizo viral y después del enorme trancazo que se metió, Julia resultó ilesa y ni siquiera salió con rasguños. Y si se estaban preguntando qué había pasado con la televisión, bueno, pues les tenemos excelentes noticias. La mujer contó que su mayor preocupación era haber roto la pantalla porque no era barata, pero afortunadamente para ella, su reciente compra salió intacta. Así que ya lo saben, esto no sucedió en el Buen Fin y muchos menos en México, pero nos dejó una escena para reír un ratito.