¡Héroe! Veterinario opera gratis y consigue familia a un perrito que le llevaron para dormirlo

No cabe duda que sólo se necesita una persona extraordinaria para que una historia maravillosa vea la luz. Un veterinario de Sonora se volvió viral por las mejores razones posibles. Asumió los gastos de operar a un perrito al que su dueño llevó para que lo durmiera y ya hasta le consiguió una nueva familia (¡todo un héroe!).

Neta tienes que conocer esta maravillosa historia

El usuario Uhry Adib Lajud Chairez compartió la historia a través de sus redes sociales y rápidamente se ganó felicitaciones, mensajes de agradecimiento y muchos apausos virtuales por lo que hizo.

En sus post contó que una persona le llevó a un perrito pug para ponerle fin a sus perrunos días. ¿Por qué lo hizo? Según contó el veterinario, el perrito sufrió un golpe que provocó que su ojo se saliera de su órbita. El dueño del animal consideró que la operción le salía muy cara y por eso prefirió dormirlo.

Pero este veterinario decidió no apoyar la decisión de que el adorable pug fuera sacrificado. Asumió los gastos que derivaron de tal operación y se la aventó totalmente gratis. Al final logró que el perrito saliera “al millón, porque al cien cualquiera”, de tan complicada situación.

“Hola mi nombre creo que será Morgan. Mi dueño, que no se cómo llamarle a ese humano, me trajo a que me durmieran (…) no quiso pagar la cirugía así que me dejó en manos del compa Uhry que me operó“, escribió el veterinario en su cuenta de Facebook.

Y no sólo le salvó la vida, este veterinario también ayudó al perrito a encontrar una nueva familia

Además, en ese mismo post compartió que el perrito estaba en busca de un nuevo hogar, uno donde le dieran todo el cariño y amor que se merece. Y como nunca falta alguien que ama a los peritos a pesar de que presenten alguna herida, la cicatriz de un accidente, o incluso cuando no tienen todas su patitas, el buen Uhry no tardó en compartir que Morgan ya tenía un nuevo hogar.

De hecho, fue el propio perrito quien se encargó de comunicarle al internet que ya tenía con quien irse a vivir luego de recuperarse por compelto de su operación, y lo hizo con una tierna sonrisa en su cara: “¡¡Gracias!! Ya encontré familia. Los quiero guaf guaf”.

Neta que maravilloso ver gente como este veterinario, que hacen cosas extraoridnarias por quienes no tienen voz. Este perrito seguro le estará agradecido eternamente no sólo por salvarle la vida, sino por ayudarlo a encontrar una familia con quien vivirla. ¡Eres un héroe!

“