No lo intentes: Detienen a un hombre en Arizona por fingir su secuestro para no ir a trabajar

Confirmen si todos hemos inventado un pretexto para no ir trabajar... ¿verdad que sí? Es difícil conocer a alguien que no haya aplicado en el mundo laboral el “me duele el estómago” que tantas veces funcionó para evitar la escuela. Pero un sujeto en Estados Unidos llevó las cosas al extremo, pues fingió un secuestro para no ir a trabajar y la cosa no terminó nada bien.

Esta es la historia de Brandon Soules, un sujeto de 19 años de edad quien fue arrestado por la policía de Coolidge, Arizona, luego de que fingió su propio secuestro para no ir a trabajar. Y sí, fue la propia policía la que lo balconeó ante el mundo.

A través de su cuenta de Facebook, el Departamento de Policía de Coolidge informó que el pasado 10 de febrero se recibió el reporte de una persona que encontró a Soules tirado junto a la carretera. El joven tenía las manos atadas con un cinturón y un trapo en la boca que le impedía hablar.

Nineteen-year-old Brandon Soules was discovered by police near a water tower with his hands tied behind his back and a rag and belt in his mouth. He said two men knocked him out. After a thorough investigation, Brandon admitted he’d made the whole thing up to get out of work. pic.twitter.com/V1QX2qLyFa

Al ser “rescatado” por la policía, contó que dos sujetos encapuchados lo habían secuestrado frente a su casa. Dijo que lo golpearon en la cabeza y lo subieron a un automóvil, para finalmente dejarlo junto a la carretera donde lo localizaron. Bueno, hasta se inventó que el supuesto secuestro había sido por un dinero que su padre escondió años atrás (WTF?).

El tipo seguramente creyó que la policía diría “bueno, ya pasó”, y todo quedaría en el olvido… pero no. Las autoridades de Coolidge realizaron una investigación (por la preocupación de que dos tipos enmascarados anduvieran en el barrio secuestrando gente) y se dieron cuenta de que la historia era inventada, pues Brandon Soules se había puesto en esa situación él solito.

Así tal cual… según la declaración de un Comandante de la Policía de Coolidge para NBC, su investigación y las cámaras de vigilancia permitieron a la policía determinar que no había sucedido ningún secuestro con Brandon Soules.

Fue por ello que el pasado 17 de febrero fueron nuevamente a buscarlo, pero esta vez para interrogarlo y saber de su propia voz qué había ocurrido realmente.

Police in the city of Coolidge have said that a 19-year-old faked his own kidnapping to get out of work.

Police say they found Brandon Soules, 19, with his hands tied behind his back and a bandana stuffed in his mouth on February 10. pic.twitter.com/mzc5kUcT55

— Axomiya Nabaprajanma (@Nabaprajanma) February 25, 2021