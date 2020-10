Rifado: Mick Fleetwood se unió a TikTok para recrear el video del tiktoker ‘cholo’

Nathan Apodaca, mejor conocido por el internet como el tiktoker ‘cholo’, se hizo famoso de la noche a la mañana en todas las redes sociales habidas y por haber, luego de compartirnos en TikTok cómo viaja en su patineta y se toma su juguito de arándano mientras “Dreams”, de Fleetwood Mac, suena de fondo.

Este tiktoker, a quien puedes puedes encontrar como el usuario @420doggface208, ya tenía varios videos en la red social antes de ese, pero fue gracias a su manera simple de disfrutar la vida, reflejada en esos pocos segundos, que internet entendió que este hombre tenía algo diferente para ofrecer al mundo y su fama despegó instantáneamente.

I don’t use this verbiage often but this is a whole vibe. simple as that pic.twitter.com/NfdLsgLkxu

— DrewFrog (@DrewFrogger) September 25, 2020