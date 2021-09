Cualquier niño de estos tiempos soñaría con una fiesta de cumpleaños con temática de algún superhéroe de Marvel, Among Us, Free Fire y más tendencias populares entre la chaviza. Pero ese no es el caso del pequeño Emilio, pues este niño es un gran fan de ‘Germán’, el conocido portero (perdón… conserje, conserje) del edificio donde habitan los Vecinos.

Oh sí, mientras muchos niños amarían disfrazarse de Iron Man, el Capitán America o Spider-Man (ora que anda muy de moda por el estreno de su nueva película), el pequeño Emilio eligió que su fiesta de cumpleaños fuera con temática del programa cómico que ya lleva sus buenas temporadas en la televisión mexicana.

Emilio, el niño que quiso su fiesta de cumpleaños al estilo ‘Vecinos’ por su amor a ‘Germán’

A través de Twitter, el usuario identificado como Huguinho (@HugoDelgadoG10) compartió que Emilio es fanático del buen ‘Germán’, quien se ha ganado el corazón de muchos mexicanos por sus cualidades (digo, alguna tendrá, ¿no?) y por el arduo trabajo que desempeña como conserje de los Vecinos.

“Todos los niños idolatran a un superhéroe, pues naaah, Emilio es fanatico de ‘Germán’. Fiesta de cumpleaños de mi mero ídolo”, escribió junto a una foto donde se ve al niño disfrazado del popular conserje con un pastel donde también figura el personaje.

Todos los niños idolatran a un súper héroe, pues naaah, Emilio es fanatico de Gérman. 😅😂 Fiesta de cumpleaños de mi mero ídolo😍 #GermanMartinez #Vecinos @laloespana @Vecinosoficial pic.twitter.com/PjSXwF0mKu — Huguinho. 🔟🇲🇽 (@HugoDelgadoG10) September 6, 2021

Y eso no es todo. Otro familiar del niño compartió otro tuit con más fotos en las que mostró cómo toda la familia se sumó a la fiesta de cumpleaños al estilo Vecinos. En las imágenes se aprecia a los familiares de Emilio disfrazados como Luisito, Jorjáis, Doña Magda y el entrañable Don Roque.

“¿Paw Patrol? ¿Mickey Mouse? No, él quiso su fiesta de “German”, personaje que más ama… y pues tuvimos que hacernos presentes algunos de los VECINOS… Por amor, cualquier locura“, escribió Edgar GL (@EdgarGonzalez_L) en Twitter, donde deseó que ojalá a Lalo España le gustara ver tal escena.

¿Paw Patrol? ¿Mickey Mouse? No, el quiso su fiesta de “German”, personaje que más ama… y pues tuvimos que hacernos presentes algunos de los VECINOS… Ojalá le guste su replica a @laloespana @Vecinosoficial Por amor, cualquier locura 💙 pic.twitter.com/kP5gE1hHEl — Edgar GL.✞ (@EdgarGonzalez_L) September 6, 2021

Lalo España se conmovió hasta el llanto ante la admiración del pequeño

Y pues sí, al actor no sólo le gustó ver cuánta admiración le tiene el niño al grado de hacer su fiesta disfrazado como su personaje. En un video compartido en la web de Distrito Comedia, el buen Lalo España contó que le conmovió hasta las lágrimas tal gesto.

“Me sacó las lágrimas un tuit de un niño que el papá puso nombres de superhéroes y todo, y puso que su hijo pudo haber escogido que el concepto de su fiesta fuera de tal superhéroe… y él quiso ser Germán en su fiesta, y su pastel era Germán, con mi imagen. Y tenía su playerita que le mandaron a hacer igualita, su gorrita (…) Te juro que me sacaron las lágrimas“, dijo el actor.

Jajajaja una auténtica maravilla… qué originales, qué divertidos 👏👏👏👏👏