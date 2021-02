que WNo te hagas, seguro que fuiste de alguno de los que anduvo desconectando su su módem y activó los datos al ver que WhatsApp nomás no jalaba este jueves. Pero no te preocupes porque no fuiste el único que entró en desesperación.

Diversos usuarios en redes sociales reportaron fallas en la plataforma e incluso parece que a algunos también les dejó de funcionar Facebook e Instagram. Eso sí, como cada vez que pasa algo así, hubo reacciones y memiza de la buena para ponerle algo de humor al mal rato.

Reportan fallas en WhatsApp, Facebook e Instagram

Descuida, no es tu computadora, ni tu teléfono y es posible que tampoco tu internet fuera el problema. Ya entrada la noche del este jueves (18 de febrero), WhatsApp comenzó a fallar. De hecho, algunos otros usuarios reportaron que incluso Facebook, Messenger e Instagram andaban flaqueando.

De acuerdo con el sitio DownDetector que se dedica a registrar fallas en diversas plataformas y servicios, usuarios en México reportaron fallas entre las 7 y las 8 de la noche, de las cuales el envío de mensajes y la conectividad fueron las que más afectaron a los usuarios.

WhatsApp Web también se vio afectado, ya que el sitio web -según reportan otros internautas- también dejó de funcionar ya que no se podía acceder a la página principal. En lo que respecta a Facebook y las demás redes sociales anexas a la compañía, los problemas pasaron principalmente porque la aplicaciones no actualizaban el feed.

Así reaccionaron las redes

Por supuesto, las reacciones y los memes no podían faltar para ponerle aunque sea un poquito de buen humor al trago amargo que WhatsApp nos hizo pasar a varios. Y es que como dijimos, muchos se fueron con la finta de que su internet no estaba funcionando o hasta sus dispositivos eran lo que fallaban.

Lo que sí es que, mientras la familia de plataformas de Facebook andaba haciéndonos pasar corajes, en Twitter se desató la memiza y varios usuarios acudieron a dicha red social para cerciorarse que todo se trataba de una falla en varias partes del mundo. Chequen acá las reacciones porque estuvieron buenas.