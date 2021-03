Wombo Ai: La aplicación que hace que tus selfies “canten” y cobren vida

En estos tiempos de cuarentena donde lo único que nos queda es quedarnos en casa, buscamos entretenernos con cualquier cosa que esté en nuestras manos. A casi un año de la llegada del coronavirus en nuestro país, estamos seguros que muchos hacen lo que sea para matar el tiempo, e incluso dedican un buen rato de su día a checar las redes sociales y descargar aplicaciones que andan en tendencia, justo como el caso de Wombo Ai.

Sabemos que ya existen muchas apps de deepfakes (montajes usando inteligencia artificial) que pueden crear maravillas con nuestras fotos o la de algún famoso, pero en esta ocasión les tenemos algo que quizá no habían visto. Esta es una verdadera herramienta que los dejará con el ojo cuadrado, porque nos arroja resultados sumamente reales y que por momentos nos recuerdan los enormes pasos que ha dado la tecnología en cuestión de años.

Wombo Ai te entretendrá un buen rato

Desde hace varios días, Wombo Ai –o solo Wombo para los compas– se hizo viral. Aunque lleva un buen rato disponible (y gratis) para Android y iOS, recientemente el internet de las cosas la está usando para hacer videos sumamente entretenidos y más tarde compartirlos en otras redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram. Y sí, como se estarán imaginando, con estos clips cortos podrán echar a volar su imaginación y crear combinaciones únicas.

A grandes rasgos, lo que hace esta aplicación es tomar cualquier fotografía y logra que la persona o personaje que aparece en dicha imagen cante rolas famosas con una sincronización de labios y gestos que te deja con el ojo cuadrado. Si bien la manera en que coordina la música y movimientos no es tan precisa como nos encantaría, la realidad es que se ve muy convincente; pero sobre todo, los resultados que arroja son muy divertidos.

¿Cómo se utiliza esta app?

Es muy sencillo utilizar Wombo Ai. El primer paso –y el más obvio– es que debes descargar la aplicación en tu teléfono. Una vez que ya la tienes junto a tus demás apps, lo siguiente es abrirla y dar acceso a la cámara (para tomarnos selfies) y al almacenamiento interno (esto para usar las fotos que guardamos en nuestra galería). Después de esto, lo único que nos queda es elegir alguna de estas dos opciones de fotografía para empezar a hacer magia.

Continuando con este proceso, lo que sigue es elegir alguna de las canciones disponibles dentro de la aplicación. Ahí tenemos grandes hitazos como “Never Gonna Give You Up” de Rick Astley, “What Is Love” de Haddaway, “I Feel Good” de James Brown, “I Will Survive” de Gloria Gaynor y hasta “Thriller” de Michael Jackson. Eso sí, estas son las únicas rolas que podrán utilizar para sus videos, así que escójanlas sabiamente.