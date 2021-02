Ante tantos caprichos que puede tener una mujer, la loca sudafricana Merelize van der Marwe, eligió cazar una jirafa. ¡WTF! Tal como lo lees, mientras el mundo entero lucha por terminar con la crueldad animal y la conservación de las especies, esta joven que bien pudo ser la que le disparó a la mamá de Bambi, todavía posó en una foto con el corazón del artiodáctilo en la mano.

“¿Alguna vez te has preguntado cómo es de grande el corazón de una jirafa? ¡Estoy en la luna con mi gran regalo de San Valentín!”, escribió Marwe, relatando que desde el 2016 había estado buscando una jirafa para matarla, pero, no hubo ninguna que le apeteciera. Para colmo, todavía se atrevió a decir que al año siguiente encontró una “pero, desafortunadamente, uno de mis amigos la mató primero”, recoge Dailymail

La mujer, presumió que el absurdo caprichito, fue patrocinado por su esposo, quien tuvo que pagar casi dos mil euros para cazar a una jirafa macho y todo para que el mamífero terminara de tapete en su sala de estar.

No hay pretexto

“Hace dos semanas un querido amigo me advirtió de un ejemplar de 17 años. No podía creer lo que veía, una jirafa tan vieja que estaba muy por encima de la edad de caza y el dueño no sabía si duraría otros tres meses y yo estaba literalmente como una niña de dos años esperando que llegara el gran día”, se justificó van der Marwe. Sin embargo, esto no es de todo exacto, pues las jirafas pueden llegar a vivir hasta 25 años.

Aún así, la mujer de 32 años, se tomó toda una sesión de fotografías al lado del cuerpo inerte del animal y algunas otras con el corazón expuesto de la jirafa. Como era de esperarse, la furia de los usuarios de redes sociales, no tardaron en llegar, las críticas fueron tan fuertes, que la mujer optó por hacer privado su fanpage.

Aunque cabe aclarar que en Sudáfrica está permitido cazar a una jirafa bajo ciertas circunstancias, pero, definitivamente, no deja de ser cruel. Precisamente por eso y por respeto a ustedes, no mostramos todas las fotografías y editamos las presentadas. Pasando a cosas más agradables, mejor vota por el nombre de la jirafa que nació en Chapultepec.