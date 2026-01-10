Y a todo esto, ¿cómo se construyeron los ejes viales en la Ciudad de México?

Lo que necesitas saber: La creación de los ejes viales fue una medida necesaria ante el crecimiento de la ciudad, aunque durante su construcción de generó un gran caos y hubo inconformidad por parte de la gente.

La Ciudad de México nunca deja de crecer. Aprender sobre la historia de sus vialidades importantes es una manera fantástica de entenderla. Los ejes viales conforman una trama que recorre la capital de norte a sur y de oriente a poniente para llevarnos de un punto a otro a través de la urbe monstruosa en la que vivimos hoy. Aunque estas arterias se crearon para ponerle orden a la capital, su construcción generó caos en su época. Aquí te contamos.

Los ejes viales fueron una medida necesaria para la CDMX./Imagen Historia de la Ciudad de México Facebook

Sería en 1979 cuando las primeras 15 arterias modernas para recorrer la ciudad se inauguraron, a cargo del regente del entonces Distrito Federal, Carlos Hank González, ante el caos vial que ya se vivía en la época. Pero para esto, la urbe sufrió severas modificaciones como la demolición de una gran cantidad de antiguas construcciones, la expropiación de predios particulares y la tala de miles de árboles.

La ciudad se modernizó pero la modernidad tuvo un alto precio./Imagen Wikipedia

Básicamente, muchas calles se ampliaron para crear las nuevas avenidas, pero lograr este objetivo no era tarea fácil y tuvo un alto precio. La renovación surgió a partir de una destrucción masiva que durante las obras de las vialidades mantuvo a la ciudad en un verdadero colapso y Hank González pasó a ser la personalidad más odiada del país

Una solución drástica al caos urbano

Para finales de la década de 1970 la Ciudad de México ya no se daba abasto en cuanto a vialidades. Circuitos como Periférico y Viaducto y avenidas principales como Insurgentes, Paseo de la Reforma y Avenida Universidad ya no eran suficientes para una ciudad sobrepoblada, algunas de ellas aún seguían en construcción.

Calles y avenidas se hicieron más amplias./Imagen El Mundo de los Trolebuses Facebook

Así surgió la idea de reestructurar el flujo vehicular con una red de nuevas avenidas que atravesaran la ciudad a través de sus diferentes extremos. Cada uno de estos “ejes viales” tendría un sentido único para facilitar el tránsito y algunos icluirían un carril de contrasentido para el paso del transporte público.

El proyecto inicial era de 17 vías, sólo 15 fueron inauguradas./Imagen Wikipedia

El proyecto surgió durante la presidencia de José López Portillo y estuvo a cargo del regente de la ciudad, Carlos Hank González, que más tarde sería apodado “Gengis Hank” en honor al antiguo tirano y conquistador mongol ante la destrucción generada por las obras del proyecto para el que, según el New York Times, se demolieron un total de 1727 predios, entre lugares importantes como la Glorieta de Etiopía.

Controversia e inauguración

Para la creación de los ejes viales muchas calles pequeñas fueron ampliadas y en otras se eliminaron camellones. Como consecuencia de las obras, muchos negocios tuvieron que cerrar y una gran cantidad de familias quedaron desplazadas por la expropiación de sus hogares. Miles de árboles se talaron y según cuentan, el paisaje urbano parecía una auténtica zona de guerra.

Facilitaron la vialidad pero el caos continuó./Imagen La Ciudad de México en el Tiempo Facebook

No faltaron las protestas y también se habla de una gran corrupción por parte de las empresas involucradas y no hay una cifra exacta de los costos del proyecto, calculados en miles de millones de pesos de la época, financiados por el erario público.

Foto sobre la inauguración en El Heraldo./Imagen El México que se fue Facebook

La construcción inició en 1978 como parte del llamado Plan Rector Vial y los primeros 15 ejes viales se inauguraron el 23 de junio de 1979, aunque se habían planeado 17 para abrir en esa fecha. El proyecto abarcaba 133 kilómetros, aunque algunos ejes viales no estaban terminados y les faltaban semáforos, asfalto y señalizaciones.

Ventajas y problemas iniciales

La conectividad y los tiempos de traslado mejoraron pero muchas familias quedaron sin hogar, los comercios cerrados tardaron años en reestablecerse o desaparecieron y el uso del automóvil se incrementó, creando de todos modos más caos vehicular.

Las nuevas vías eran una medida necesaria pero se inauguraron de forma apresurada./Imagen Archivo de la Fotografía Facebook

Cuando se estrenaron se reportaron varios accidentes por la falta de sincronización de semáforos y también hubo gran cantidad de infracciones y autos llevados al corralón porque la gente desconocía el uso correcto de las nuevas vías.

El diseño de los ejes viales

Estas nuevas arterias se nombraron en un orden numeral y con la dirección a la que están orientados (Eje 1 Norte, Eje 2 Oriente o Eje Central) más el nombre de la avenida del tramo por el que corren (Eje 4 Sur Benjamín Franklin).

El flujo vehicular de la CDMX es uno de los más altos del mundo./Imagen El Sol de México Facebook

La construcción de los ejes viales, planeada para darle prioridad al transporte público, fue una medida necesaria, pero es un hecho que en su caso, la demanda superó su capacidad, pues el incremento en el número de vehículos superó a la infraestructura de la ciudad y los embotellamientos continuaron como cosa de todos los días.

El Eje Central Lázaro Cárdenas./Imagen City CDMX Facebook

Durante los trabajos, Hank González admitió que habría muchas molestias para los capitalinos, pero afirmó que era preferible realizar la construcción en ese momento antes de que se incrementaran los costos y las molestias. Su construcción también facilitó la de diferentes líneas del metro.

La actualidad

Hoy los ejes viales son cosa de todos los días y en realidad sí nos ayudan a llegar de un lugar a otro. La ciudad sigue en expansión y además de estas arterias, tenemos pasos a desnivel, vías elevadas y la modernidad sigue progresando y no se detiene. ¿Tú qué opinas sobre la creación de los ejes viales?