“Jamás he sido mala persona” Difunden carta que YosStop mandó desde la cárcel

Una semana después de que se pronunciara brevemente sobre su detención, esto a través de sus historias de Instagram, YosStop ha vuelto a dar de que hablar gracias a una carta que fue difundida en internet y la cual la youtuber escribió desde Santa Martha Acatitla, donde se encuentra recluida desde el pasado 29 de junio.

La carta en cuestión fue escrita por YosStop para su novio, Gerardo Gonzáles, quien publicó en sus historias de Instagram una foto en la que Yoseline ‘H’ le dice que lo extraña junto a sus perritos: “Me haces mucha falta. Tú y los nenes son lo que más adoro de todos mis días y lo más hermoso. Es muy difícil estar separada de ustedes, independientemente de todo lo horrible que es la situación”, dice la youtuber.

YosStop mandó una carta a su novio desde la prisión

“Quiero que sepas que eres lo más importante para mí y que ninguno de nuestros problemas, ni siquiera cuando nos separamos un año, ha sido lo realmente fuerte o suficiente para no quererte. La vida nos ha traído aquí. ¿Por? No lo sabemos realmente”, continúa YosStop en su carta, donde después indica que ella no es una mala persona.

“Soy terca, necia, orgullosa, soberbia, mal hablada, egocéntrica, etc…Tengo muchos defectos y áreas de oportunidad, pero jamás he sido mala persona”, asegura YosStop a su novio. “Jamás he dañado a alguien con intención. Al contrario, creo que soy transparente y honesta, tanto que es un problema a veces”, afirma la ‘influencer’.

El escrito fue difundido por su novio a través de redes sociales

Al final de su carta, YosStop le da a entender a su novio que no sabe lo que ocurrirá con su caso. “Y ahorita estoy sintiendo un chingo de emociones. Sé que hay que aguantar vara, sé que esto se va a resolver, pero, ¿cuándo? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué pasará en mi ausencia? No lo sé. ¿Qué tanto es suficiente? No lo sé”, afirma en el escrito.

“Lo que sí sé es que espero con ansias que esto termine. Espero con ansias abrazarte y besarte. Estar echada contigo y los nenes y darnos amor para siempre, hasta que la vida nos lo permita. Eres mi príncipe y, aunque no me gusta ser rescatada, espero a que me rescates….Atentamente, tu nena, Yoss”, se lee en la carta firmada por la youtuber.

YosStop continua en la cárcel

Luego de que el pasado 5 de julio se llevara a cabo la audiencia de vinculación para Yoseline H, la youtuber fue vinculada a proceso por el delito de pornografía infantil. Algo que la llevó a permanecer en el penal de Santa Martha Acatitla, pues porla gravedad del delito se le dictó prisión preventiva oficiosa.