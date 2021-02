Para San Valentín: Zoológico le pone el nombre de tu ex a una cucaracha para que veas cómo se la comen

Ya se acerca el Día de San Valentín y debemos ser honestos: no todo el mundo va a disfrutar el día con alguien a quien decirle ‘amorcito’ (se vale echar una lloradita). Por ahí habrá algunas personas que quizá rompieron con su pareja poquito antes de la fecha o habrá otros más que no han superado a cierta persona… Y se vale, todos sanamos luego de algo así a diferente ritmo.

Pero si de sanar esa cicatriz se trata, hay algunos lugares especiales que están dispuestos a ayudar a la gente a ponerle algo de sabor al de repente fatídico día del Amor. En este caso que te presentamos hoy, es un zoológico en Texas el que ha dado de que hablar con su peculiar iniciativa para ‘celebrar’ la fecha. Ellos te permiten ponerle a una cucaracha con el nombre de tu ex para que luego sea devorada por otro animal… Y aunque suena algo cruel, el evento tiene una buena causa al final.

Ponle a una cucaracha el nombre de tu ex para San Valentín

No mientas, alguna vez has sentido ese impulso de ‘arrancarle la cabeza’ -metafóricamente- a tu ex. Por supuesto, sabemos que no serías capaz de algo así, aunque el enojo de la ruptura y todo lo que eso conlleva aparezca de repente. Y bueno, seguro que más de uno en esa situación le gustaría ver simbólicamente a su antigua pareja pasando un rato amargo. Y ahora más en épocas de San Valentín.

Por eso es que es que este proyecto iniciado por el Zoológico de San Antonio ha llamado la atención. Desde 2020, este lugar organiza un evento llamado Cry Me a Cockroach con motivo del día de San Valentín mediante el que permiten que cualquier persona le ponga el nombre de su ex a una cucaracha para que sea devorada por algún ave, reptil o mamífero. El precio es de 5 dólares (algo así como 100 pesitos mexicanos).

Ahora sí que como dijera Paquita la del Barrio, “Rata de Dos Patas”... El zoológico por 20 dólares (poco más de 400 pesos) le pone el nombre de tu ex a roedor congelado para dárselo de comer a una serpiente. Para quienes no quieren ver algo tan extremo, también hay una opción con la que le dan de comer a animales herbívoros varias verduras de hoja verde bautizadas con el nombre de ese ser detestable que te rompió el corazón (5 dólares también).

Obviamente, por cuestiones de pandemia -y que muchos usuarios seguro no viven en San Antonio- el zoológico permite ver el evento en línea en todas sus redes sociales, al tiempo que anuncia el nombre de la ex pareja. Todo el dinero recaudado es destinado a la ampliación del lugar y los hábitats de varios animales. Así que, dentro de todo, podría valer la pena hacer el gasto.