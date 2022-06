10 cosas que no sabes (y ya deberías) sobre Phoebe Bridgers

Además de que es una ‘pistola’ en la música, claro… Con sólo 27 años, dos EP’s y dos aclamados álbumes de estudio, Phoebe Bridgers se ha posicionado como una de las cantautoras más relevantes y exitosas de los últimos años, algo que la ha llevado a obtener desde premios Grammy hasta presentaciones en festivales como Coachella.

Desde el 2017 con el lanzamiento de su disco debut Stranger in the Alps (2017), y seguido de la bomba que fue Punisher (2020), Phoebe Bridgers ha sido aclamada por la crítica especializada y también, ha recibido reconocimiento por parte de sus fans y otros artistas que incluso la han invitado a trabajar con ellos.

Foto: Getty Images

10 datos curiosos que debes saber sobre Phoebe Bridgers

Con el éxito que la cantautora estadounidense está teniendo en todo el mundo, para muchos y muchas no es raro el pensar que Bridgers vendrá pronto a nuestro país para dar un show. Algo que muy probablemente ocurra a finales de este año.

Justo para irlos preparando a ese momento y no se quieran hacer los “interesantes” preguntando en redes sociales quién es Phoebe Bridgers, acá les dejamos 10 datos curiosos o interesantes que deben conocer sobre la también guitarrista y productora estadounidense:

Foto: Getty Images

1.- Tiene su propio sello discográfico

Phoebe Bridgers no sólo derrocha talento, sino que lo apoya. Y es que en 2020 la cantante inauguró su propio sello discográfico, Saddest Factory, el cual creó en asociación con la disquera Dead Oceans, para poder firmar a artistas que le gustan. ¡Wow!

Foto: Getty Images

2.- Es mega fan de Elliot Smith

Si Phoebe pudiera pedir un deseo, seguramente sería tener la oportunidad de hablar con el fallecido músico estadounidense. Y no lo decimos porque sí, ya que Bridgers hasta escribió la canción “Punisher” imaginando cómo sería conocer a su ídolo.

“Escribí una canción sobre cómo, si Elliott Smith estuviera vivo, probablemente no habría sido la persona más divertida para hablar con él”, dijo la cantante en una entrevista con el New Yorker.

“Soy una superfan y sé demasiado sobre su música. Así que escribí eso como si yo fuera el ‘punisher'”, afirmó la cantante sobre este término que los músicos usan para los fans intensos.

3.- Antes de ser una estrella de la música, fue modelo de comerciales

Lo crean o no, Phoebe Bridgers protagonizó comerciales para marcas como Apple Watch, Taco Bell, y hasta para presentar un modelo de iPhone. Algo que no le gustaba del todo, pero que le ayudó a tener dinero para lanzarse a la música.

Los papeles en comerciales los consiguió gracias a una agencia de casting que la vio tocar con su banda Sloppy Jane, un proyecto donde ella comenzó su carrera musical y en el cual tocaba el bajo “terriblemente mal”, según sus propias palabras.

Phoebe en el comercial de iPhone. Foto: Especial

4.- Y también ha incursionado en el mundo del cine

En 2019, Phoebe Bridgers unió fuerzas con Matt Berninger, el líder de The National, para grabar una canción llamada “Walking on a String”, la cual apareció en la cinta de Netflix, Two Ferns: The Movie, protagonizada por el conocido Zach Galifianakis

Pero la canción no fue la única participación que la cantante de 27 años tuvo para Netflix, ya que en la película tiene un cameo junto a Berninger gracias a la banda Phoebe Bridgers and The Spiders from Bars, quienes interpretan la canción en cuestión.

Foto: Netflix

5.- Phoebe forma parte de otras dos bandas musicales

Además de tener una exitosa carrera como solista, Bridgers también toca en la banda boygenius, en compañía de Julien Baker y Lucy Dacus, así como en otra llamada Better Oblivion Community Center, donde trabaja de la mano con el mismísimo Conor Oberst.

6.- Ha colaborado con grandes artistas durante su trayectoria

Ya fuera en la canción “Runaway Horses” del último disco de The Killers, Pressure Machine; “Jesus Christ 2005 God Bless America”, junto con los integrantes de The 1975, o “7 O’Clock News/Silent Night”, cover que hizo con Fiona Apple y Matt Berninger, si algo hay que aplaudirle a Phoebe Bridgers es el tener colaboraciones magistrales con tan poco tiempo de carrera (relativamente hablando).

7.- Sus rolas ya han aparecido en algunas series de televisión

Varias de sus rolas quizá se les hagan conocidas y la razón detrás de ello es que el catálogo musical de la productora estadounidense ha figurado en series como ’13 Reasons Why’, como fue el caso de la canción “Funeral”, así como “I Know The End”, que apareció en la primera temporada de la serie ‘Mare of Easttown‘, de HBO.

8.- Y hasta estrellas de series de TV han trabajado con ella

El video para su canción “Savior Complex”, perteneciente a Punisher (2020) fue dirigido por nada más y nada menos que Phoebe Waller-Bridge, la protagonista de la serie Fleabag que rodó el videoclip en el Reino Unido con el actor Paul Mescal como protagonista.

“Phoebe Waller-Bridge es un ángel, y espero que nos casemos para tener exactamente el mismo nombre”, dijo la cantante en el video detrás de cámaras, donde detalló cómo la serie protagonizada por su tocaya fue una inspiración para crear su segundo disco de estudio.

Foto: Especial

9.- Las canciones de Phoebe Bridgers son bastante personales

La mayoría de las creaciones musicales de Phoebe Bridgers tratan sobre temas como la muerte, el trauma, la terapia, la depresión y relaciones personales. Tal es el caso de “Kyoto”, una canción en donde la guitarrista habla de la tensa relación con su papá, o “Motion Sickness”, donde señala a su ex novio Ryan Adams de abusar emocionalmente de ella.

10.- Le encantan las cosas tétricas (y sus trajes de esqueleto lo confirman)

Phoebe Bridgers ha dicho en varias entrevistas que le inspiran y atraen las cosas espeluznantes, tanto que realizó su primer disco, ‘Stranger in the Alps’, en la época de Halloween y con temas visuales que involucraban fantasmas y esqueletos.

De hecho, en varias ocasiones la cantautora usó su famoso body de esqueleto, el cual consideraba tan cómodo que hasta tenía varias copias del traje en su guardarropa. Pero también la hemos visto con ropa que simula los huesos del cuerpo humano, algo que sinceramente le da un toque extraordinario.

Foto: Getty Images