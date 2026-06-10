Lo que necesitas saber: 1970 y 1986 están marcados por el futbol, pero en la música pasó mucho... y acontecimientos muy importantes. Algunos, definitivos para lo que escuchamos hoy en día.

Pregúntenle a cualquiera: “¿Qué pasó en 1970 y 1986?” y, muy probablemente, la respuesta será: “los mundiales de México”. Para muchos no hay más. Nada raro: cuando se trata de marcar épocas, las copas del mundo acaparan la memoria.

Pero hubo más en el mundo en los años 70 y 86, aparte de la coronación del Rey Pelé y “La Mano de Dios” en el Azteca, ¿o no? Claro que sí: aunque cuando “rueda el balón” en un Mundial pareciera que se detiene todo, en realidad la vida continúa y los sucesos políticos, culturales, naturales y, claro, musicales, siguen acumulándose…

Foto: kioongo.com | Captura de pantalla

Quizás, de no ser por la justa mundialista, los eventos de la música a continuación enlistados serían el referente de la fecha. Y para algunos lo son, debido a que definieron todo un género y el rumbo de la industria… pero hay que admitirlo: parece que nada es tan memorable (y memorizable) como una Copa del Mundo (aparte, como los sexenios presidenciales, son un buen referente del paso del tiempo).

Qué pasó en la música en 1970

Muerte de Jimi Hendrix y Janis Joplin

En 1970 (y sólo por unas cuantas semanas de separación) el mundo perdió al que, para muchos, ha sido uno de los mejores guitarristas de la historia y a una de las más potentes voces femeninas del rock. Jimi Hendrix falleció el 18 de septiembre, mientras que Janis el 4 de octubre. Estaban en su mejor momento y seguramente hubieran seguido haciendo música tremenda… 1970, el año en que comenzó “El club de los 27”.

Separación definitiva de The Beatles

Aunque se dio de manera gradual, la separación definitiva de The Beatles ocurrió el 10 de abril de 1970. En esta fecha es cuando, sin decir agua va al resto de sus compañeros, Paul McCartney anunció su salida del Cuarteto de Liverpool…

No se puede hablar de un elemento detonante para el fin de The Beatles, ya que se dio tras varios meses (quizás años) de tensión entre John, Paul, George y Ringo. Además, recientes documentales han apuntado a que, no es que se odiaran, sino que más bien ya cada quien tenía diferentes intereses.

Lo anterior se refuerza al saber que, también en 1970, John Lennon y George Harrison lanzaron sus debuts como solistas: John Lennon/Plastic Ono Band y All Things Must Past, respectivamente… primero fue McCartney. De hecho, anunció el fin de The Beatles en medio de la promoción de su álbum McCartney.

Nace el heavy metal

Los puristas y los muy quisquillosos dirán otra cosa, pero a nivel mundial el inicio del heavy metal lo marcó el surgimiento de Black Sabbath. En 1970, Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward irrumpieron con su música devastadora y brutal… y lo hicieron por partida doble, con el lanzamiento de sus primeros dos discos: Black Sabbath, estrenado el 13 de febrero y Paranoid, que salió a la luz el 18 de septiembre.

La juventud setentera para nada sufrió con el fin de The Beatles (de hecho, para entonces la música del cuarteto ya era “música de papás”)… y, aunque ya existía Led Zepellin, nada tan potente e influyente como lo hecho por Black Sabbath.

El evento musical más importante de la época

Muy legendario el de Woodstock, pero el Festival de la Isla de Wight de 1970 fue otra cosa. Realizado entre el 26 y el 30 de agosto en Inglaterra, es considerado el mayor evento musical de su tiempo, por encima de Woodstock, no sólo por afluencia (se estima que asistieron 700,000 personas), sino por el cartel: The Who, Miles Davis, Jefferson Airplane, Jehtro Tull, Chicago, The Doors, Ten Years After, Joni Mitchell, Leonard Cohen… y Jimi Hendrix, en una de sus últimas presentaciones.

La actuación más memorable de José José

El 15 de marzo de 1970, un joven muy José José protagonizó uno de los momentos más épicos de la música en español. Fue durante el II Festival de la Canción Latina, ahí, José Rómulo Sosa Ortiz se plantó en el escenario del Teatro Ferrocarrilero de la Ciudad de México para interpretar la creación de Roberto Cantoral, “El Triste”…

Todavía se enchina la piel al ver cómo con su voz, José José dejó boquiabierto a todo el público… y todavía uno no puede entender cómo tan impresionante actuación apenas le valió para el tercer lugar de un concurso que ganó la representante de Brasil, Cláudya (con la muy olvidada “Canción de Amor y Paz”). Pero qué importan los premios, a partir de entonces, José José fue conocido como El Príncipe de la Canción.

Qué pasó en la música en 1986

El adiós de grandes bandas: Queen, The Police y The Smiths

Otra razón por la que los británicos no olvidan el 86 (aparte del baile que les puso Maradona en el Mundial): el fin de tres de sus bandas más emblemáticas. En el año del 86, se dio la que sería la última gira de Queen… al menos, con la alineación original. El “Magic Tour” de Queen inició el 7 de junio para promocionar el disco A Kind of Magic; un año después, Freddy Mercury sería diagnosticado con VIH.

Por su parte (y aunque ya se habían separado dos años antes), 1986 es el año en que The Police se disolvió de manera definitiva, luego de dar tres shows para Amnistia Internacional… todavía iban a grabar un última disco, pero Stewart Copeland se lastimó la clavícula y todo quedó en un sencillo y en el lanzamiento de un recopilatorio. Luego de algunos años, hubo otros reencuentros, pero ya nada fue igual.

Y bueno, aunque la separación oficial fue en 1987, fue en diciembre del 86 cuando The Smiths ofrecieron su último concierto. Fue en el Brixton Academy de Londres y sólo un par de meses después de lanzar el que los fans consideran como su mejor disco: The Queen is Dead. Muchas tensiones entre Morrissey y Johnny Marr, las cuales nunca se han resuelto.

Auge del rock y pop en español

Con Soda Stereo lanzando Signos y Flans dominando listas con temas como “No controles” y “Bazar”, cómo no decir que, en 1986, el rock y el pop ya estaban en su mero punto. No sólo en México, sino en todo el mundo. Además, por ahí sonaban Miguel Mateos con su disco Solos en América, del cual se desprende su muy legendario “Cuando Seas Grande”… todo un himno del llamado “rock en tu idioma”.

Año sagrado para el thrash metal

A pesar de ser un año de luto para los metaleros, por la muerte de Cliff Burton, el año del 86 queda marcado como aquel en el que surgieron cuatro joyas del género: el Master of Puppets de Metallica, el Reign in Blood de Slayer… y el Peace Sells… But Who’s Buying? de Megadeth. Además (y por si fuera poco), Anthrax irrumpió con Among the Living. Discos fundamentales que consolidaron al thrash como sonido emblemático de Estados Unidos.

Nacimiento de estrellas del presente

Aunque varios de los músicos hasta ahora mencionados siguen vigentes y algunos continúan llenando estadios y alebrestando todo cuando sacan nueva música, en el lejano 1986 varias de las estrellas que tenemos hoy apenas estaban abriendo los ojitos por primera vez.

Lady Gaga, Alex Turner de Arctic Monkeys, Anderson Paak, Florence Welch de Florence and the Machine y Kevin Parker de Tame Impala son algunos de los músicos que nacieron en tan emblemático año. Cuarenta años después, dominan la industria.