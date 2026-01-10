Lo que necesitas saber: Te dejamos 10 rolas que han criticado las dinámicas de poder de EEUU.

La música ha sido, históricamente, un medio para reflejar y cuestionar las dinámicas de poder en el mundo, como una de las exigencias de justicia más potentes. Hemos recordado artistas y rolas que han denunciado conflictos armados en particular (aquí te dejamos 5 ) pero es momento de recordar rolas que han criticado al imperialismo de Estados Unidos como tema central.

Esta nota no busca tomar postura ni juzgar políticas concretas, sino revisar cómo las dinámicas de poder de EEUU han quedado registradas en canciones que funcionan como documentos culturales. Lamentablemente, los temas de las canciones siguen siendo aplicables, aún décadas después de su publicación.

Canciones críticas al imperialismo de Estados Unidos

“American Idiot” – Green Day (2004)

Un clásico innegable, aplicable a distintas etapas de la historia de nuestro país vecino. En ese entonces, el trío denunció la situación de EEUU, con versos que hacen referencia al peligro de los “nuevos medios de comunicación sesgados”. Recordemos que estábamos viviendo la intervención estadounidense en Medio Oriente, con un protagonista: George W. Bush hijo.

“Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos” – Los Prisioneros (1984)

Un clásico del rock latinoamericano que se ha convertido en himno. Con una postura frontal, esta canción pone a Estados Unidos en el centro de la historia de desigualdad entre el norte y el sur del continente, criticando la opresión económica, política y cultural que ha marcado a la región desde mediados del siglo XX. La banda critica que el dinero sea quien mande en el mundo.

“This is Not America” – Residente ft. Ibeyi (2022)

Residente redefine “América” frente a la idea de Estados Unidos de llamarse a sí mismos como todo un continente. Su colaboración con Ibeyi no es solo una crítica al imperialismo, sino una reafirmación de que “América” no es sinónimo de Estados Unidos. El video mezcla imágenes de resistencia latinoamericana, dictaduras y movimientos sociales con imágenes de la cultura del continente completo.

Nos quedamos con los versos: “América no es solo USA, papá, esto es desde Tierra del Fuego hasta Canadá”.

“El Salvador” – Peter, Paul and Mary (1982)

Esta rola habla sobre la Guerra Civil salvadoreña, acusó el apoyo encubierto de Estados Unidos a la violencia y represión en Centroamérica. Expuso cómo la política exterior de EEUU moldeó gobiernos y sufrimiento lejos de sus fronteras. ¿Les suena familiar?

Resuena hoy este verso: “Killed the people to set them free, who put this price on their liberty?”.

“My América Is Not Your América” – Instituto Mexicano del Sonido feat. Graham Coxon (2021)

Esta inesperada pero genial colaboración tiene un mensaje claro en una letra sencilla: su idea de América, no es todo el continente. Con imágenes sobre la brutalidad policíaca y manifestaciones públicas, se denuncian las acciones en contra de inmigrantes, mientras que EEUU invade otros países.

Los versos señalan que esta vez no pasa en América, Asia y África, haciendo alusión a la presencia de EEUU en varios continentes, de manera implícita pero innegable.

“B.Y.O.B.” – System of a Down (2005)

B.Y.O.B. (Bring Your Own Bombs) es una crítica directa a la guerra de Irak, que se desarrollaba al momento de su publicación. SOAD refiere a Fort Knox, un puesto del ejército, generalmente identificado con el depósito de lingotes de la reserva de EEUU. La rola también pone frente a nosotros la triste idea en particular: “¿Por qué los Presidentes no pelean la guerra?”. Eso sigue igual, en un mundo lleno de guerras.

“Bullet In The Head” – Rage Against the Machine (1992)

Rage Against the Machine denuncia el intervencionismo estadounidense en una rola que además critica el adoctrinamiento de su población para hacer más legítima una guerra. Con el verso “Un listón amarillo en vez de una svástica”, Zack dice que la propaganda de EEUU, está funcionando, ya que desde esa época, se usaba un listón amarillo para “apoyar a las tropas” que estaban en el exterior.

“Masters of War” – Bob Dylan (1963)

Escrita en plena Guerra Fría contra la acumulación de armas nucleares y el conflicto de Vietnam, su letra apunta directamente a quienes se benefician de la guerra desde el poder y la industria militar. La canción se puede interpretar en contra del complejo militar-industrial, las élites que moldean la política exterior estadounidense. Denunciando directamente, dice Dylan: “Has lanzado el peor miedo que jamás se pueda lanzar. Miedo a traer hijos al mundo”.

“Born in the U.S.A.” – Bruce Springsteen (1984)

El genio de The Boss nos regaló este himno. La canción es una denuncia: “me pusieron un rifle en la mano, me enviaron a un país extranjero, para ir a matar al hombre amarillo”. El reclutamiento y la deshumanización son el centro de la rola, considerando la desilusión con el Sueño Americano y los veteranos olvidados.

“Somos Más Americanos” – Los Tigres del Norte (2001)

Qué rolota se aventaron Los Tigres del Norte para intentar abrir la mente de los Estados Unidos y hacerles ver que ellos han despojado a varios pueblos de sus territorios. “Y nos quitaron a Texas, Nuevo Mexico, Arizona y Colorado. También voló California y Nevada con Utah no se llenaron, el estado de Wyoming”.

Se podría hacer una versión de esta canción con los países que Estados Unidos ha invadido, dentro y fuera de América. Nos quedamos con la versión de la rola en la que invitan a Zack de la Rocha y abren con “Killing In The Name Of”, otro himno de RATM:

Estas rolas importan porque no es sólo música: es memoria cultural. Estas canciones nos enseñan que la crítica al imperialismo no es un cliché, sino un ejercicio de documentacion histórica que lamentablemente sigue aumentando.