Para recordar: 21 de los mejores conciertos en la historia del Salón 21 (José Cuervo Salón)

México es un país que ama la música, pues es parte de nuestra cultura. No importa qué género te guste, estamos seguros de que disfrutas de escuchar a tus bandas y artistas favoritos en vivo y a todo color. Afortunadamente a lo largo de nuestro país tenemos un montón de foros donde se realizan conciertos y festivales enormes, pero hablando de la CDMX, hay algunos espacios que lamentablemente, por una u otra razón ya no están en el panorama, como el Salón 21.

En sus inicios, este foro ubicado en la calle de Lago Andromaco 17 esquina con Moliere, dentro de la alcaldía Miguel Hidalgo, se usaba como un centro de entretenimiento en el que se llevaban a cabo peleas de box y lucha libre. Sin embargo, con el paso de los años los dueños encontraron que era un lugar perfecto para organizar shows musicales cuyo principal atractivo era estar a escasos metros de los artistas que se presentaban en el escenario.

El Salón 21 fue un foro legendario para la música de la CDMX

Durante todo el tiempo que estuvo activo cambio un par de veces de nombre, de Salón 21 más tarde lo conocimos como Vive Cuervo Salón y José Cuervo Salón. Al final, el nombre no importaba, lo más valioso de este venue es que se convirtió en un sitio legendario para la música de la Ciudad de México, un espacio en el que un día tocaban propuestas emergentes y a la siguiente semanas tenías chance de ver a un nombre importante dentro de la industria.

Luego de tantos años de escuchar a un montón de artistas, el 10 de septiembre de 2014, Belphegor y Kataklysm dieron el último concierto en la historia de este famoso venue. Para 2015 se hizo oficial que el Salón 21 desaparecería, aunque no se supo la razón oficial por la cual dejarían de operar, comenzaron a surgir rumores de que los vecinos de la calle Lago Andromaco se quejaron del ruido que venía de aquel lugar.

Así, de un momento a otro, terminaron con uno de los espacios musicales más icónicos de la CDMX, que si bien no tenía la mejor acústica del mundo, era un gran sitio para ver bastante cerca y desde prácticamente cualquier punto a tus bandas y artistas favoritos. Es por eso que en esta ocasión y con un poco de nostalgia, queremos recordar 21 de los grandes conciertos que vivió el que en sus últimos días se llamó José Cuervo Salón.

Moby

El 6 de agosto de 2009, Moby visitó México por primera vez en su carrera para dar un conciertazo en el Salón 21 –o José Cuervo Salón– como parte de la gira de promoción de Wait For Me. Durante su show sonaron algunos clásicos como “Porcelain”, “We Are All Made of Stars”, aunque cuando se echó “Honey” también sonaron fragmentos de “War Pigs” de Black Sabbath y “Whole Lotta Love” de Led Zeppelin. Una presentación legendaria e íntima.

Phoenix

Antes de ser una banda que fácilmente podría llenar venues como el Palacio de los Deportes, Phoenix tocó en el Salón 21 para presentar uno de los mejores discos de su carrera, el Wolfgang Amadeus Phoenix. Así que como podrán imaginarse, en ese concierto los franceses se aventaron “1901”, “Lisztomania” y “Rome”, pero también le dieron chance a rolas como “If I Ever Feel Better”, “Everything is Everything”, “Consolation Prizes” y más.

The Dead Weather

Si algo podemos presumir en México es que hemos visto a Jack White tocando con todos sus proyectos, hasta como solista. Sin embargo, el 8 de agosto de 2009, regresó a nuestro país para romper el Salón 21 junto a The Dead Weather durante el tour de Horehound. Fueron 15 las canciones que la banda se echó en esa ocasión, donde además de interpretar sus propias rolas, también se dieron tiempo de coverear a otros artistas como Bob Dylan.

Thirty Seconds To Mars

Cuando pensamos en Thirty Seconds to Mars, siempre nos imaginamos a la banda dando shows monstruosos en estadios enormes pero al menos en México, empezaron tocando en el Salón 21. Jared Leto y compañía tocaron en este foro en dos ocasiones, en 2007 y 2011, aunque en ambas veces sonaron hitazos emblemáticos del grupo como “A Beautiful Lie”, “From Yesterday”, “The Kill (Bury Me)”, “The Fantasy” y muchos más rolones.

Megadeth

Megadeth es de esas bandas pocas bandas pueden tocar en cualquier venue, no importa el tamaño. Es por eso que en nuestro país se han presentado en foros grandes y pequeños, como el Salón 21 donde Dave Mustaine y compañía dieron verdaderos conciertazos íntimos llenos de clásicos, mucho headbang y slam. Y la verdad es que el atractivo de este lugar era precisamente ese, ver en vivo a leyendas como estas a escasos metros.

Faith No More

El 13 de noviembre de 2009, Faith No More dio su primera y única presentación en la CDMX hasta la fecha en el Salón 21. En aquella ocasión, Mike Patton y los demás integrantes de la banda dieron un enorme recorrido por su discográfica, en total fueron 20 las rolas que se echaron, donde además de sus propios temas y rarezas como “Edge of the World” (canción que solo tocaron acá y que no interpretaban desde 1993), también sonaron covers como “I Started a Joke” de los Bee Gees.

The Prodigy

Luego de su debut en México poniendo de cabeza el Palacio de los Deportes, The Prodigy regresó a nuestro país en 2009 para tocar en el Salón 21. En aquella ocasión, Keith Flint y en general toda la agrupación británica dieron un concierto explosivo y vibrante donde además de presentar Invaders Must Die, también se dieron el tiempo de aventarse rolas clásicas como “Breathe, “Firestarter” y muchas más. Suertudos todos los que tuvieron chance de verlos en el José Cuervo Salón.

Foals

Después de presentarse en la primera edición del Corona Capital un año antes, el 11 de mayo de 2011, Foals volvieron para dar un show en solitario en el foro de la calle Moliere. A pesar de que todavía no eran un banda grande, los fans mexas no los defraudaron y llegaron al Salón 21 para escuchar rolones de sus primeros discos, del tamaño de “Spanish Sahara”, “Olympic Airways”, “Ballons”, “Hummer”, solo por mencionar algunas.

Gerard Way

Para 2014, Gerard Way ya no estaba haciendo música con My Chemical Romance. Sin embargo, ese mismo año estrenó su primer disco como solista, Hesitant Alien y por supuesto que visitó México para promocionarlo. El 14 de noviembre de 2014, se presentó en el José Cuervo Salón donde no solo se echó las rolas de su disco, covereó a The Jesus and Mary Chain e incluso subió a un fan al escenario para que tocara el tambor con él.

Tame Impala

Antes de que se convirtieran en una banda que fácilmente encabeza cualquier festival y luego de su presentación en el Vive Latino 2013, Tame Impala regresó a nuestro país para llenar de psicodelia y buena vibra el José Cuervo Salón –o Salón 21 para los chavorruqueros–. Y vaya viajesote el que se aventaron Kevin Parker y compañía, porque tocaron algunas de las mejores rolas de Innerspeaker y Lonerism, y hasta rarezas como “Half Full Glass of Wine”.

Alice in Chains

Alice in Chains es una de las bandas más importantes de los 90; sin embargo, tuvimos que esperar un buen rato para verlos en México y el lugar que eligieron para su primer concierto fue el Salón 21. A pesar de que ya no estaban Layne Stayley, el 5 de octubre de 2013 el grupo ícono del grunge se subió para tocar algunos de sus clásicos y hacer felices a los miles de fans que tienen por acá. Sin duda, una de esas presentaciones inolvidables de este emblemático foro.

Ronnie James Dio

Como ya lo habrán visto a lo largo de esta lista, en el Salón 21 o José Cuervo Salón se presentaron verdaderas leyendas de la música. Sin embargo, y muy pocas figuras del tamaño de Ronnie James Dio, quien el 21 de agosto de 2004 se subió al escenario de este venue para hacer su icónica seña de los cuernitos del rock y cantar sus éxitos en solitario, además de complacer a sus fans con rolas de su etapa con Black Sabbath y Rainbow.

Two Door Cinema Club

En 2013, Two Door Cinema Club visitó nuestro país para promocionar su segundo álbum, Beacon. En realidad, se suponía que las tres presentaciones de la banda de Irlanda del Norte en México se llevarían a cabo en el Auditorio Blackberry, pero debido a que el ambiente se puso tan intenso en los primeros dos shows, tuvieron que cambiar de foro al José Cuervo Salón, donde armaron una fiestota con hitazos como “Undercover Martyn”, “I Can Talk” y más.

Peter Murphy

Sin duda, los conciertos de Peter Murphy en el extinto Salón 21 fueron legendarios. El imponente cantante británico se presentó en dos ocasiones en este foro, en 2000 y 2005, donde tuvo chance de presentarse frente a un montón de fas mexas que escucharon algunas de las mejores canciones de su carrera solista. Y sí, probablemente muchos esperaban escuchar rolas de Bauhaus, pero simplemente con tener a Murphy en el escenario era más que suficiente.

Disclosure

El rock, metal y música alternativa no fueron los únicos géneros que sonaron en el Salón 21. En 2014, Disclosure viajó por primera vez a nuestro país para promocionar su álbum debut, Settle y el lugar elegido para esta presentación fue el José Cuervo Salón. Los hermanos Lawrence hicieron de este recinto una enorme pista de baile, con el público sacando los pasos prohibidos al ritmo de hitazos como “Latch” y “Help Me Lose My Mind”.

David Byrne

Después de su primera presentación en 1998, David Byrne volvió a México para incendiar el Salón 21 con su música. A pesar de que en su setlist de 21 rolas incluyó varias canciones de su carrera en solitario, lo que muchos fans de hueso colorado disfrutaron fue escuchar los éxitos que lanzó a lo largo de tantos años con los Talking Heads, como “Once in a Lifetime”, “Psycho Killer”, “This Must Be The Place” y muchas más.

Sonic Youth

Volviendo un poco a los guitarrazos distorsionados, tenemos que mencionar la presentación de Sonic Youth. El 24 de febrero de 2007 y tras casi tres años de ausencia, Kim Gordon, Thurston Moore, Lee Ranaldo y Steve Shelley dieron un conciertazo de aquellos en el Salón 21, donde promocionar su penúltimo álbum de estudio, Rather Ripped, pero también aprovecharon la ocasión para aventarse otros clásicos de su discografía.

Slayer

Sin duda, el metal fue uno de los géneros que más se escucharon en el Salón 21, y si pudiera hablar, el foro diría que tuvo a las mejores bandas en la historia de este género. Una de ellas fue Slayer, quien en 2006 y luego de años de espera, por fin se animaron a visitar nuestro país y dar tres conciertos épicos dentro de este foro, en los cuales dieron una cátedra de cómo debe ser un show de thrash metal con rolones del tamaño de “Raining Blood”, “Angel of Death” y más.

Deftones

En 2007 y en uno de los puntos más altos de su carrera, los Deftones vinieron a la Ciudad de México para presentar su quinto álbum de estudio, Saturday Night Wrist. Fueron dos los conciertos que Chino Moreno y compañía se rifaron en el Salón 21, donde pusieron a headbanguear duro a sus fans mientras ellos tocaban canciones ponchadas como “Change (In the House of Flies)”, “Holy in the Earth, “Be Quiet and Drive (Far Away)”o “Minus Blindfold”.

Kings of Leon

Antes de que se convirtieran en una banda que llena estadios en México y todo el mundo, la primera presentación oficial de Kings of Leon en México fue en el mítico Salón 21. En realidad fue un show exclusivo para Radioactivo 98.5 (estación que por cierto, también extrañamos), donde los Followill sorprendieron a los afortunados que tuvieron chance de verlos interpretando rolas como “Molly’s Chambers”, “California Waiting” y las rolas de su álbum debut.

The Strokes

Por último pero no menos importante, tenemos uno de los conciertos del ahora extinto Salón 21. El 26 de enero de 2002 y cuando todo el mundo los consideró los salvadores del rock, The Strokes visitaron nuestro país para dar un showsazo en este emblemático venue, donde tocaron rolas que ahora son clásicos de su espectacular álbum debut, Is This It e incluso sonaron canciones que incluirían en su siguiente disco, Room On Fire. Sin duda, un concierto que todos los que tuvieron chance de vivir lo recuerdan con emoción.

Menciones honoríficas