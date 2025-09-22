Lo que necesitas saber: Aunque fue muy difícil descartar canciones, nos dedicamos a seleccionar 5 rolitas de Big Thief que dejan escuchar su importancia en el panorama musical actual.

Big Thief vendrá por primera vez a México el próximo 1 de octubre de 2025, y estamos emocionadísimos de ver a la banda de en el Teatro Metropolitan, un recinto ideal para la intimidad intensa de Adrianne Lenker, Buck Week y James Krivchenia.

A través de 6 grandiosos discos, nos ha cautivado la capacidad lírica de la banda, y el juego de dualidades que tienen entre la experiencia íntima de la condición humana y los grandes misterios del universo. Aunque fue muy difícil descartar temas, nos dedicamos a seleccionar 5 rolitas de Big Thief que dejan escuchar su importancia en el panorama musical actual.

Rolas que muestran la genialidad íntima y caótica de Big Thief

“Real Love” (Masterpiece, 2016)

Somos resultado de lo que nos enseñaron en familia, y Big Thief retoma esa idea en esta rola de una forma brutalmente genial. Los clichés de abuso familiar, con muchos juegos de palabras y un título irónico, te transmiten una sensación desgarradora de lo que la voz de Adrianne te dice que es el “amor real”.

Esta canción muestra muy bien el contraste entre lo suave y lo tormentoso, que es algo que Big Thief maneja con maestría. “Real Love” empieza íntima, acústica, con una voz suave que relata una relación compleja, abusiva, y conforme avanza se va poniendo tensa.

Es una rola indispensable, que reveló el talento de la banda para hacer que lo personal se sienta universal, y que lo emocional se traduzca en sonido concreto que te deja sacudido y tenso. Como el amor, a veces.

“Paul” (también de Masterpiece)

“Paul” tiene un aire diferente: más melódico, más cálido, con una vibra nocturna reconfortante. Es una de esas canciones que se sienten cercanas, como si Big Thief hablara directamente contigo, en medio del caos. Funciona como contraste a las canciones más crudas, mostrando su rango: no todo es tensión, también hay redención, melodía, calma, nostalgia.

Habla sobre una relación aparentemente imposible, y el trago amargo de tener que alejarse de alguien aunque lo ame mucho.

“UFOF” (U.F.O.F, 2019)

Esta rola es quizá la mejor puerta de entrada al universo de Big Thief. Con guitarras que flotan en reverb, una percusión mínima y la voz etérea de Adrianne Lenker, la canción se siente como un susurro desde otra dimensión. La letra habla de un “UFO friend”, una presencia extraña y fantasmal que a la vez resulta cercana, metáfora perfecta de esos vínculos que nos marcan sin que podamos nombrarlos.

Adrianne Lenker lo resumió así en una entrevista: “Siento que hay una dualidad inherente a todo, al menos en la experiencia humana. Creo que está presente en todo lo que he escrito (…) mirar al vacío, o al misterio desconocido, y aceptarlo, supongo que como símbolo de una especie de comunión”.

“Change” (Dragon New Warm Mountain I Believe in You, 2022)

Esta canción resume muchas de las fuerzas que hacen grande a Big Thief: letras como mantras, imágenes poderosas (el viento, el agua y la piel) y la voz de Adrianne como conductora de una letra que hará llorar a la audiencia en su próximo concierto. “¿Vivirías para siempre sin morir, mientras todo lo demás pasa?”, dice Adrianne, en una letra profundísima.

La base aparenta ser sencilla, pero el juego de voces ayuda muchísimo, y las analogías son perfectas para resumir el mensaje de lo natural que es el cambio, en la naturaleza y en nosotros mismos.

“All Night All Day” (Double Infinity, 2025)

Big Thief regresó con Double Infinity, y aunque todo el disco es un abrazo reconfortante que te deja bastante reflexivo, el sonido hipnótico de “All Night All Day”, con percusiones como bongos, se une a letras sobre cómo nos salva el amor a pesar de todo lo que pasa, como esa fuerza que nos mantiene juntos.

La noche y el día son una más de las dualidades de la banda, en una rola que de nuevo nos da una esperanza pacífica ante lo que pasa en la vida. Podríamos tener las bases de sintetizadores y bajo en un loop de horas, antes de su visita a México en menos de un mes.

Estas canciones revelan los contrastes internos de Big Thief, y muestran lo íntimo frente a los grandes temas del universo, y las emociones crudas y desgarradoras frente a lo poético. No podemos esperar para el show de Big Thief, y aún quedan boletos por acá.