Lo que necesitas saber: El disco completo ‘HELP(2)’ será lanzado el Viernes 6 de Marzo a través de War Child Records.

Justo en la semana en que todo es “Pulp esto, Pulp lo otro”, la banda liderada por Jarvis Cocker se hace nuevamente presente… con música y para una causa más que plausible: la canción “Begging for Change”, la cual forma parte del disco HELP (2).

Jarvis Cocker / Foto: Instagram/warchildrecords

Para HELP (2), Pulp trabajó a la par que Damon Albarn y otros artistas

Grabada en los legendarios estudios Abbey Road, “Begging for Change” es Pulp en su forma más intensa: “despojado, urgente e implacable”.

Antes de esta canción de Pulp, ya se conocían dos temas que forman el tracklist de lujo de HELP (2), el disco a beneficio de la organización War Child: “Flags” de Damon Albarn con Grian Chatten (Fountains D.C) y Kate Tempest, “Let’s do it Again” de The Last Dinner Party y “Opening Night”, canción que representó el regreso de Arctic Monkeys.

En el lanzamiento de “Flags” se presumió que Jarvis Cocker colaboró en los coros junto a otras figuras, como Johnny Marr. Ahora se ve que el trabajo para varias de las canciones de HELP (2) fue demasiado cercano. La prueba está en que para “Begging of Change”, Pulp recurrió al coro de niños con el que trabajó Damon Albarn.

Grabación de “Flags” / Foto: Instagram (damonalbarnunofficial)

Se repite la historia: Pulp llega con disco nominado al Mercury Prize

“HELP (2) lleva adelante el espíritu del álbum original ‘HELP’ y fue traído a la vida a través de una estrecha colaboración con los Estudios Abbey Road, grabado principalmente durante una semana extraordinaria en noviembre de 2025 bajo la dirección del aclamado productor James Ford”.

Como muchos saben, HELP (2) es un esfuerzo que se hizo en replica a lo que sucedió en 1995, cuado –de la misma manera– varias artistas y bandas de Reino Unido colaboraron para reunir fondos para War Children… y, así como en aquella primera ocasión, Pulp llegó a las sesiones de grabación con un disco nominado al Mercury Prize. En 1995 fue el Different Class, 30 años después, el More.

Jarvis Cocker / Foto: Instagram/warchildrecords

En 1995, Pulp donó su Mercury Prize a War Children

Con su más reciente disco, Pulp no consiguió el premio… pero, en el 95, desde luego que se lo llevó… y, metidos como estaban en ayudar a las infancias que –lamentablemente– están en medio de una guerra, donaron el galardón (y el dinero también). Este año hemos dado más. ¿Cuánto más? Tendrán que esperar y ver…”, pidió Jarvis Cocker al dar a conocer su canción.

La sesión de Pulp y los demás artistas fueron grabadas por el director Jonathan Glazer

Lo que sabemos de cómo se grabaron las canciones para HELP (2) se incrementará en un futuro, quizás, no muy lejano. Todas las sesiones fueron grabadas por el “equipo” del director ganador del Oscar, Johnatan Glazer.

Y ponermos equipo entre paréntesis, porque no fue propiamente el staff con el que usualmente trabaja el director de Zona de Interés, sino que se ayudó de niños: les dio cámaras a varios de ellos. Se espera que el resultado sea “por niños y para niños.

Jarvis Cocker / Foto: Instagram/warchildrecords

No es la única iniciativa en pro de los niños a la que ha apoyado Jarvis Cocker

Previo a anunciarse la salida de “Begging of Change”, la BBC confirmó que el líder de Pulp prestará su voz para CBeebies Bedtime Stories, un ya tradicional segmento televisivo en el que celebridades leen un cuento para los niños… para que se vayan a dormir.

En su participación, Jarvis leyó “Wally, el mejor wombat pianista del mundo”… ya está disponible.