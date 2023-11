Lo que necesitas saber: El 'L.D. 50' de Mudvayne es un verdadero clásico de los 2000. Así que vale la pena recordar algunas curiosidades del disco debut de la banda.

Si algo nos queda claro es que a la industria musical le encanta pegarnos durísimo en la nostalgia. Sobre todo, lo decimos porque a cada rato vuelven artistas y bandas que escuchábamos en nuestra época de juventud (o sea, cuando éramos felices y no lo sabíamos). Y si ustedes andaban en la onda del metal alternativo a inicios de los 2000, seguro andan volados con el regreso de Mudvayne.

En 2021 y después de más de una década sin juntarse, la banda comandada por Chad Gray, Ryan Martinie, Greg Tribbett y Matthew McDonough anunciaron que volvían y en plan grande, con todo y gira de reunión. Sin embargo, esta noticia nos hizo recordar que a pesar de los años y los cambios, aún seguimos siendo fans de su música, en particular de sus primeros trabajos, como su álbum debut.

Mudvayne en una presentación de 2005/Foto: Getty Images

Es momento de repasar algunas curiosidades del disco debut de Mudvayne

El 22 de agosto del 2000, Mudvayne estrenó oficialmente su primer material discográfico, llamado L.D. 50. Desde su lanzamiento, llamó la atención tanto del público como de la prensa especializada, pues vino para refrescar muchísimo la escena nü metal –sobre todo en el metal alternativo/progresivo–. Pero con el paso del tiempo, se convirtió en un verdadero clásico de todo ese movimiento dosmilero.

Sin embargo, detrás de la grabación de este disco que definió por completo la carrera de la banda de Peoria, Illinois, hubo algunas cosas que probablemente no sabían que los inspiraron en el proceso. Es por eso que aquí les contamos 5 datos curiosos que quizá no recordaban del álbum debut de este grupazo. ¿Están listos? Ahí vamos.

Mudvayne debutó por lo alto con su primer disco, ‘L.D. 50’/Foto: Epic Records

Un integrante de Slipknot produjo el álbum

Arrancamos este conteo con algo relax, pues probablemente ya se les estaba pasando que uno de los integrantes de Slipknot estuvo detrás del sonido y creación del primer material discográfico de Mudvayne. Nos referimos a Shawn Crahan, mejor conocido como Clown y por ser el percusionista de la agrupación de Iowa, quien se encargó de producir este álbum y trabajar en la parte visual

Aunque eso sí, la influencia de la banda comandada por Corey Taylor no se quedó ahí. Lo decimos porque en el 2001 invitaron a Chad Gray y compañía a unirse a su gira Pledge of Allegiance, donde compartieron cartel con System of a Down y Rammstein… así como lo leen. De plano, contar con la ayuda de Clown desde un inicio fue importante para este grupo.

La importancia de ‘2001: A Space Odyssey’ para

Para nadie es un secreto que Stanley Kubrick no solo ha inspirado a una nueva generación de cineastas, también a algunos músicos. Y aunque ustedes no lo crean, dentro de esa lista se encuentra Mudvayne, pues en su álbum debut, L.D. 50 decidieron componer una rola basándose en uno de los clásicos del director estadounidense.

Por supuesto que hablamos de “Monolith”, que evidentemente es una referencia al monolito que aparece en 2001: A Space Odyssey, uno de los objetos más importantes de la historia de este clásico de la ciencia ficción. De hecho, la banda confesó que durante el proceso de producción de este álbum e incluso, el propio Chad dijo que vio la cinta treinta veces en tres meses. Tanto así que ya hasta la veía en su cabeza… así de clavados.

El emotivo y personal significado de “Death Blooms”

Sin temor a equivocarnos, una de las canciones más recordadas del álbum debut de Mudvayne es “Death Blooms”, uno de los clásicos de la banda. Sin embargo, detrás de este temazo, hay una historia personal bastante emotiva que tiene qué ver con el vocalista de la agrupación (y que si no la conocen, corran por sus pañuelos, porque la necesitarán).

Resulta que esta rola la compuso Chad Gray inspirándose en su abuelita, Betty Rae, a quien la familia del cantante descuidó porque estaba envejeciendo y a nadie le importaba cuando tenía una enfermedad. Es por eso que le dedicó este temazo, pues ella también fue importante para que su nieto se convirtiera en músico, ya que lo llevaba a los coros cuando era niño.

Por si esto no fuera suficiente y para cerrar el homenaje, Chad decidió que su abuelita apareciera en el videoclip de “Death Blooms”. Lamentablemente la señora Rae falleció en 2005, cinco años después del lanzamiento de la canción, pero al menos plasmó en una gran rola de Mudvayne lo que sentía por la persona que lo motivó a convertirse en artista.

Mudvayne sonó en una película de ‘Dragon Ball Z’

Y ya que estamos hablando de “Death Blooms”, estamos seguros que dentro de las curiosidades del disco debut de Mudvayne está este dato que muy pocos recordaban, pues aunque ustedes no lo crean, esta banda y el sencillo principal de su primer material discográfico sonaron hasta en el anime más popular de todos los tiempos: Dragon Ball Z.

No, no lo estamos inventando. De hecho, esta canción forma parte de la banda sonora de la película Gekitotsu!! 100 oku power no senshitachi (que en México y Latinoamérica se llamó Dragon Ball Z: ¡¡Choque!! Guerreros de 10,000,000,000 de poder), la novena cinta de Goku y compañía. Y definitivamente, la colaboración de ambas partes es algo que no sabíamos que necesitábamos hasta que la escuchamos.

Esta rola de Mudvayne salió en’ Dragon Ball’/Foto: Toei Animation

Un asesino inspiró una rola de este disco

Por último pero no menos importante, para cerrar con estas curiosidades del disco debut de Mudvayne, debemos hablar de algo un tanto macabro. Y es que para la rola “Nothing to Gein”, la banda se inspiró en el caso de Ed Gein, un asesino y profanador de tumbas estadounidense que cometió varios crímenes a finales de los 50.

Para que se den una idea de cómo está la cosa, las autoridades descubrieron que Gein había exhumado cadáveres de cementerios locales y los convirtió en trofeos y recuerdos con los huesos y piel. Según su propia confesión, también mató al menos a dos mujeres. Al atraparlo, lo llevaron a un hospital psiquiátrico y al final, murió el 26 de julio de 1984 a los 78 años en el Instituto de Salud Mental de Mendota a causa de una insuficiencia respiratoria.

Sin embargo, los crímenes de Ed Gein no solo inspiraron a Mudvayne para componer esta rola de su álbum debut. De hecho, la trama de la película La masacre de Texas está completamente basada en estos terribles casos. ¿Qué tal? ¿Conocían todas estas curiosidades del L.D. 50 de esta banda? ¿Qué otro agregarían a la lista?

