5 razones para escuchar ‘Las canciones del agua’, el nuevo disco de Los Planetas

Apenas va arrancando el 2022 y ya tenemos un montón de estrenos musicales espectaculares. Desde el año pasado ya se habían anunciado varios discos que nos emocionaban y mucho (POR ACÁ pueden checar algunos), de artistas que nos vuelan la cabeza. Pero en esta ocasión, queremos enfocarnos en una bandota española que está de vuelta luego de un buen rato en silencio con un álbum que seguramente les encantará: Los Planetas.

Fue en 2017 cuando esta espectacular agrupación de Granada lanzó su más reciente material discográfico, Zona temporalmente autónoma. Desde entonces, se dedicaron a tocar las rolas de este álbum y sus demás clásicos por todos lados; sin embargo, ya pasó un buen rato desde que estrenaron música nueva y la verdad es que extrañamos que nos sorprendieran con canciones recién salidas del horno. Pero eso está a punto de cambiar.

Los Planetas están de vuelta con ‘Las canciones del agua’

Desde hace algunos meses y para nuestra sorpresa, Los Planetas anunciaron con bombo y platillo el lanzamiento décimo disco de estudio, el cual lleva por nombre Las canciones del agua. Por supuesto que esta noticia nos emocionó y mucho, porque además de revelar los detalles, también presentaron algunos sencillos que aumentaron la expectativa por su esperado regreso, como “La nueva normalidad” o “El negacionista”.

Luego de mucha espera, este 21 de siempre por fin llega todas las plataformas el nuevo material discográfico de esta gran banda española y estamos seguros que algunos ya le dieron una escuchada –porque tienen fans muy leales–. Pero si tú todavía no te animas a darle una oportunidad, no te preocupes, que acá te contamos por qué no puedes dejar pasar este disco que promete ser uno de los más relevantes del 2022.

Ya llevaban un buen rato sin publicar música nueva

Quizá este punto sea muy obvio, pero no lo podíamos dejar pasar. Han pasado cinco años desde que Los Planetas nos presentaron Zona temporalmente autónoma y fue una larga espera por música nueva de esta agrupación, pero después de aventarse Las canciones del agua verán que todo ese tiempo de incertidumbre valió completamente la pena. Si ustedes son fanáticos from hell de la banda, podemos asegurarles que este será un grato regreso.

Canciones llenas de poesía… literal

Ok, sabemos que la música muchas veces va de la mano con la poesía –porque prácticamente los artistas se rifan sacando sus mejores versos en cada letra–, pero lo que hicieron Los Planetas con la rola “El manantial” es una verdadera genialidad. ¿Por qué lo decimos? Bueno, pues para que se den una idea de lo que hablamos, en esta canción de 12 minutos adaptaron el poema del mismo nombre que escribió ni más ni menos que Federico García Lorca y que musicalizado suena espectacular.

La banda también busca inspiración en otros géneros

Muchas veces es muy complicado que una banda que lleva mucho tiempo en la industria musical, decida explorar otros sonidos que no sean con los que todo el mundo los identifica. Sin embargo, Los Planetas dejando de lado las etiquetas y se lucieron mostrando su propia versión de “Se quiere venir”, una rola del trapero granadino, Khaled. Así que como verán, esta agrupación está al tanto de la música actual y reconocen el trabajo de todos los artistas, aunque no sean de su mismo género.

También rinden tributo a los artistas de su ciudad

Si algo nos queda muy claro al escuchar Las canciones del agua, Los Planetas también homenajean el sonido y los artistas de su ciudad de origen: Granada. Tal es el caso de Carlos Cano, cantautor que recuperó estilos tradicionales de Andalucía que estaban algo olvidados, a quien rinden tributo adaptando su canción “La morralla”. Por si esto no fuera suficiente, la banda le dedica “Alegrías de Graná” a ese lugar de España que los vio nacer y que tantas alegrías les ha dado.

Un disco que refleja la actualidad

Por últimos pero no menos importante, en este material discográfico Los Planetas reflejan casi a la perfección la actualidad en la que vivimos, en medio de una pandemia y un montón de desinformación. Eso se puede notar en varias de El rolas como “La nueva normalidad”, “El negacionista”, “El rey de España”, “El apocalipsis zombie” y “El antiplanetismo”, que describen tal cual y a su manera, muchas de las cosas a las que nos hemos tenido que enfrentar en los últimos años.