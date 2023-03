¡Ya casi! Después de mucha espera, estamos a unas cuantas semanas de que arranque uno de los festivales más importantes y grandes de nuestro país, Tecate Pa’l Norte. Como siempre, se rifaron armando un lineup muy rifado, pero en esta ocasión queremos clavarnos en los actos sorpresa que nos gustaría ver en Tecate Pa’l Norte 2023.

Y es que como ya es una tradición, el festival más acendente de nuestro país siempre se guarda varias bandas y artistas que no estaban dentro del cartel pero que sin duda, vuelven loco al público. Todo comenzó hace algunos años con una pequeña carpa en medio de los escenarios principales, pero ahora, los actos sorpresa de Tecate Pa’l Norte ya tienen su propio espacio en el Parque Fundidora.

Después de la cancelación de Blink-182, así quedó el cartel de Tecate Pa’l Norte 2023/Foto: Tecate Pa’l Norte.

Estos son los actos sorpresa que nos gustaría ver en Tecate Pa’l Norte 2023

A lo largo de diez ediciones hemos tenido chance de ver a toda clase de actos sorpresa en Tecate Pa’l Norte. Desde one hit wonders noventeros como Lou VBga, Aqua, Vanilla Ice y Crazy Town, pasando por Village People, Emmanuel, Kumbia Kings, Big Boy, Moderatto y hasta Caballo Dorado. Cualquier artista del género que se les ocurra se puede presentar en este escenario del festival.

Es por eso que en camino a una nueva edición de este festivalazo y jugándole a los adivinos, acá les contamos de seis actos sorpresa que nos gustaría ver en Tecate Pa’l Norte 2023 este próximo 31 de marzo, 1 y 2 de abril en el Parque Fundidora de Monterrey. Así que es momento de debrayarnos y echar a volar nuestra imaginación. ¿Están listos? Ahí vamos.

Imagen ilustrativa de Tecate Pa’l Norte 2023/Foto: Pa’l Norte

Los Acosta

Ok, empezaremos fuerte con esta lista de actos sorpresa que nos gustaría ver en Tecate Pa’l Norte 2023. Y es que para muchos, Los Acosta es uno de los grupos más famosos de nuestro país, que siguen entrándole a esta onda romántica con un toque tropical. No se hagan, aunque algunos lo nieguen, al menos se saben una rola de esta bandota.

Los Acosta ya han tocado en algunos festivales grandes de México, pero, ¿se imaginan lo increíble que sería verlos sobre el escenario sorpresa de Tecate Pa’l Norte? Seguro sonarían durísimo rolas como “Voy a pintar un corazón”, “Contra el dragón” y claro, “Como una novela”.

Vengaboys

Como ya lo habrán notado, dentro de los actos sorpresa que presenta Tecate Pa’l Norte, siempre hay un factor nostalgia y en particular, apelan muchísimo a los artistas one hit wonders noventeros. Y por supuesto que nos encantaría ver ni más ni menos que a los Vengaboys armando la fiestota en el Parque Fundidora.

Aunque no sepan el nombre de este grupo de Países Bajos, estamos seguros que muchos los han escuchado, pues tuvieron varios hitazos en los 90, como “Boom, Boom, Boom Boom!!”, “Up & Down” y “We Like To Party”. Así que no sería descabellado que estuvieran dentro de los actos sorpresa de Tecate Pa’l Norte 2023, ¿no creen?

Cristian Castro

Es momento de hablar de un cantante mexicano que en los últimos años ha dado de qué hablar en el internet de las cosas, pero que sin duda, lo veríamos como uno de los actos sorpresa de Tecate Pa’l Norte 2023. Claro que hablamos de Cristian Castro, quien tienen un montón de rolones como para aventarse un set completo.

Y no importa si se trata de su show “normal” o con La Esfinge (su banda de metal), estamos seguros que el buen Cristian daría una presentación para el recuerdo como acto sorpresa de Tecate Pa’l Norte al ritmo de clásicos como “Por amarte así”, “No podrás”, “Azul”, “Es mejor así” y muchos más. Y ya de paso, podría salir a cantar la colaboración que armó con Miranda!.

Chumbawamba

Regresemos a los one hit wonders de los 90 para agregar a Chumbawamba a nuestra lista de actos sorpresa que nos gustaría ver en Tecate Pa’l Norte 2023. Sin duda, esta banda tendría que formar parte del soundtrack de la década, pues sus rolas inevitablemente nos transportan a esa época de juventud y nostalgia.

Y sí, por supuesto que de todas las canciones que sacó Chumbawamba a lo largo de su carrera, la que nos encantaría escuchar y corear como si no hubiera un mañana definitivamente sería “Tubthumping” (cuyo título es más difícil de pronunciar que hacer una ecuación). Claro, si es que los incluyen como uno de los actos sorpresa de Tecate Pa’l Norte.

Los Temerarios

Nos acercamos a la recta final de esta lista de actos sorpresa que nos gustaría ver en Tecate Pa’l Norte 2023 con un grupo que no necesita presentación, los mismísimo Temerarios. Desde hace mucho tiempo –y aunque muchos no lo crean– hay quienes los ponen en los carteles falsos del festival, pero no sería alocado verlos en el escenario sorpresa.

Los Temerarios son de esas bandas mexicanas que tienen clásicos que inevitablemente te sabes, como “Mi vida eres tú”, “Tu última canción”, “Como te recuerdo” y sí, “Ven porque te necesito”. Y claro que si fueran uno de los actos sorpresa de Tecate Pa’l Norte, todo el Parque Fundidora se volvería loco.

Len

Por último pero no menos importante, es momento de hablar de uno de los actos sorpresa que nos gustaría ver en Tecate Pa’l Norte 2023 que estamos seguros que llenarían de buena vibra el festival: Len. Y es que el sonido y actitud de esta banda hace que nos duelan las rodillas y nos lleven directito a los 90.

Durante esa década sacaron varias rolas que se quedaron grabadas en la mente de la chaviza. Sin embargo, su más grande hit fue “Steal My Sunshine” y la verdad, sería un momentazo épico si la tocaran como acto sorpresa de Tecate Pa’l Norte. ¿A quién más agregarían a la lista?