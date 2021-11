8 datos curiosos que debes saber antes de ver ‘The Beatles: Get Back’ en Disney+

A estas alturas de la vida, ¿hay algo que no se sepa sobre The Beatles? Aún sigue el debate si es la banda más importante de la historia, pero en lo que la mayoría puede estar de acuerdo es que lo que hicieron John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr durante los 10 años que estuvieron juntos fue increíble. Hasta la fecha, la influencia de sus canciones y lo que representan para todo el mundo siguen estando vigentes, aunque aún hay muchas cosas qué descubrir sobre ellos.

Para nadie es un secreto que los Fab Four son una de las agrupaciones más documentadas en la historia de la música. Eso lo podemos comprobar con los mini documentales de cada uno de los 13 discos que sacaron juntos y mucho menos de la Antología que salió a mediados de los 90, donde George, Paul y Ringo se reunieron para hablar sobre sus años mozos, la Beatlemanía, la separación definitiva de la banda y que incluso aprovecharon para terminar un par de rolas de Lennon.

‘The Beatles: Get Back’ por fin llega a Disney+ para mostrarnos imágenes nunca antes vistas

Sin embargo, todavía no lo vemos todo y desde hace un buen rato se anunció que llegaría a Disney+ un nuevo documental sobre The Beatles dirigido por el mismísimo Peter Jackson (el mismo de la trilogía de El Señor de los Anillos y El Hobbit). Se trata de una versión nunca antes vista de las famosas sesiones de grabación de Let It Be –el penúltimo disco de la banda y que en aquel entonces el proyecto se llamaba Get Back–, que muchos fans tienen presentes porque consideran que este fue el inicio del fin para el grupo.

Y sí, sabemos que en 1970 y luego de que John, Paul, George y Ringo rompieran lazos se estrenó una película con el mismo nombre bajo la dirección de Michael Lindsay-Hogg. Pero en esta ocasión, y para los verdaderos clavados con la banda, tendremos material completamente inédito –que ni siquiera los mismísimos Paul y Ringo habían revisado– y que estamos casi seguros que les volará la cabeza. Eso sin contar que esta docuserie la presentarán en un formato de tres episodios de más dos horas cada uno…

Pero bueno, aprovechando que el 25, 26 y 27 de noviembre llega The Beatles: Get Back al catálogo de Disney+, les queremos contar sobre algunos datos curiosos detrás de este nuevo documental y que lo más probable es que los deje con la boca abierta. Aquí conocerán un poco de todo lo que podrán ver en este enorme documento histórico Beatle, así como el trabajo que hizo todo el equipo detrás para mostrarnos cómo fueron los últimos años de los Fab Four juntos.

Peter Jackson es la única persona que tuvo acceso a este material en 50 años

Como ya lo comentábamos antes, el encargado de dirigir este proyecto es Peter Jackson, un fan from hell de la banda que tuvo el privilegio no solo de estar al frente del documental, también de revisar imágenes que ni Paul McCartney, Ringo Star ni las familias de John Lennon y George Harrison habían visto antes. Para que se den una idea, Jackson es la única persona en cincuenta años que tuvo acceso al material audiovisual guardado en las bodegas de Apple Corps, la compañía que maneja todo lo que tiene qué ver con The Beatles.

Todas estas grabaciones consisten en 60 horas de material fílmico y más de 100 horas de material de audio, capturados durante tres semanas de enero de 1969, en los Twickenham Studios y en el estudio de las oficinas de Apple Corps, ambos en Londres. El material se había filmado para producir un especial de televisión en vivo que nunca vio la luz y que en su lugar, una parte de las escenas aparecieron en el documental de Let It Be de 1970, dirigido por Michael Lindsay-Hogg.

El proyecto le trajo problemas personales al director

Además de ser un gran director, a Peter Jackson le encanta The Beatles, y si bien el material que descubrió en las cintas de Apple Corps era fascinante, el proyecto lo colocaba como fan ante un gran problema. Por un lado tenía la oportunidad de ver y trabajar con el único metraje sustancial existente de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr componiendo en el estudio, pero tenía un dilema por ser parte de la “película de la separación” de la banda, considerando que el grupo se disolvió pocos meses después.

Sin embargo, las imágenes por sí solas lo llevaron a tomar la decisión de aceptar el proyecto, pues las grabaciones mostraban muy de cerca a la banda trabajando junta en uno de sus mejores momentos de creatividad. Además, mostraba a los integrantes bastante felices y cariñosos entre ellos, pues sus interacciones eran alegres, emotivas y, muchas veces, tontas y juguetonas.

“No creo que haya otro período de tres semanas en la historia de Los Beatles que sea más prolífico y creativo que este. Así que en vez de verlo como el triste momento de ruptura de Los Beatles, que tuvo como resultado malas grabaciones, en realidad es uno de los períodos más frenéticos de composición, ensayo y grabación que tuvieron”, declaró Peter Jackson.

El proceso de restauración del material tomó un buen rato

The Beatles: Get Back es el resultado de un enorme trabajo de restauración técnica inédita. Peter Jackson y su equipo trabajaron sobre el material DURANTE 4 AÑOS, analizando minuciosamente cada segundo para optimizar la imagen y alcanzar una calidad de sonido única. Imagínense qué tan cañona estuvo la chamba que contaron con un equipo de 14 técnicos especializados, los cuales se rifaron como los grandes para mostrarnos escenas impecables en alta definición.

Hablando del sonido, lo trabajaron casi de manera milimétrica, tomando las grabaciones originales hechas en mono y haciendo especial énfasis en la separación de la música y los fragmentos de diálogos entre los integrantes de la banda para poder destacar lo que decían: “Nuestro trabajo con el audio reveló conversaciones que antes eran imposibles de entender, lo que nos permitió presentar con mayor precisión y detalle las ‘Sesiones de Get Back’ de enero de 1969”, señala Jackson.

The Beatles llevaban años sin tocar en vivo

Al momento de que volvieran al estudio para las sesiones de Get Back, The Beatles llevaban casi tres años sin presentarse en vivo, pues en 1966 dejaron de hacer giras porque era un verdadero caos (con decirles que apenas y escuchaban lo que tocaban frente a las miles de personas) y se enfocaron en la producción de sus discos. Sin embargo, extrañaban la sensación de los conciertos y con Let It Be querían capturar la energía de sus primeras actuaciones en vivo en Hamburgo y el Cavern Club.

Este documental incluye el legendario ‘concierto de la azotea’ completo

Además de las sesiones de composición y grabación de la banda,The Beatles: Get Back i ncluye, por primera vez, el legendario concierto completo de 42 minutos que The Beatles dieron en la azotea de Apple Corps el 30 de enero de 1969, su última presentación en vivo como grupo. Como saben, se trató de una actuación improvisada de la cual solo se conocían algunos fragmentos y ahora por fin tendremos chance de checarlo completo. Sin duda, esta es una verdadera maravilla.

Verán momentos íntimos de los Fab Four

The Beatles: Get Back le permitirá a los fans echarse un clavado en la intimidad familiar de John, Paul, George y Ringo. El material revela la presencia en el estudio de Yoko Ono y Linda Eastman, quienes pocos meses después se convertirían en esposas de John Lennon y Paul McCartney, respectivamente. También se pueden ver algunas participaciones especiales, como la del músico Billy Preston, y momentos tiernos y divertidos que involucran a la pequeña Heather McCartney, que en ese momento tenía apenas 6 años.

Podrán ser testigos de la creación de sus canciones favoritas de la banda

Gracias a la restauración extraordinaria del sonido, los fans de The Beatles tienen acceso hasta “la cocina” de algunas de las canciones legendarias del cuarteto de Liverpool que aparecieron en Let It Be, unas más que grabaron para Abbey Road y hasta algunas que crearon para discos previos que nunca vieron la luz. Entre otras, se puede ver cómo la banda escribe “Get Back” y “Something”, mostrando como nunca antes la dinámica de composición y el proceso creativo de Lennon, McCartney, Harrison y Starr.

Los propios Paul McCartney y Ringo Starr quedaron sorprendidos con el documental

Esta nueva serie documental dejó con el ojo cuadrado a los Beatles restantes, con decirles que The Beatles: Get Back conmovió hasta al mismísimo Paul McCartney, quien dijo lo siguiente:

“Mientras la miraba, pensaba: ‘Qué período fértil que fue ese’. Fue un período muy fructífero para mí. Fue genial para mí verlo. Es como ver fotos viejas. Y el hecho de que Linda (Eastman McCartney) esté sacando fotos obviamente lo hace aún más especial para mí. Es extraordinario. Esos aspectos de toda esa situación son grandes recuerdos, es volver a mirar el álbum de fotos familiar. Ahí estoy yo componiendo, por pura diversión. Decididamente estaba atravesando un buen período musical en ese momento”.

Ringo Starr, por su parte, declaró: “Estoy muy entusiasmado por que la gente lo vea. Peter es extraordinario y fue genial ver todo ese metraje. Hay horas y horas de nosotros riéndonos y haciendo música. Hay mucha alegría y mucha más paz y amor, como éramos nosotros en realidad”.