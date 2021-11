Habemus tráiler y fecha de estreno de ‘The Beatles: Get Back’, de Disney+

¡Vaya mañana nos está dando Disney+ con su evento DisneyPlus Day! Resulta que la plataforma decidió hacer un hilo en Twitter -el cual sigue actualizando- con todos los estrenos que veremos en los próximos días, semanas y meses. Además de “Más Barato por Docena”, “La Era del Hielo” (183635), el streaming nos acaba de soltar una bomba: el tráiler oficial y fecha de estreno del documental “The Beatles: Get Back”. Va la info y el video -obviamente-:

Ya desde hace varios meses, la compañía del ratón nos había adelantado -y picado- que iban a tener en exclusiva un documental de tres partes, realizado por Peter Jackson, en el cual podremos ver a la banda inglesa conformada por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, and Ringo Starr, justo en el estudio de grabación, donde crearon “Let It Be” y otras.

Para darte una idea, son 60 horas de metraje nunca antes vistos. Pero por si fuera poco, el filme también incluirá el último concierto que hizo The Beatles en Savile Row, Londres. Y sí, esto es histórico. Sin más, les dejamos el adelanto:

Watch the first clip from #TheBeatlesGetBack and experience Peter Jackson’s three-part event beginning November 25 on #DisneyPlus. #DisneyPlusDay pic.twitter.com/wr8sfeKW12

— Disney+ (@disneyplus) November 12, 2021