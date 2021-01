Los Abbey Road Studios tendrán su propio documental dirigido por la hija de Paul McCartney

Existen sitios que por su valor histórico los consideramos casi casi como monumentos de la música; lugares donde grandes bandas y artistas se consolidaron y crearon sus mejores obras. Uno de ellos sin duda son los estudios Abbey Road, que durante gran parte de la carrera de The Beatles se convirtió en el espacio que tuvieron John, Paul, George y Ringo para explorar sonidos y crear su enorme leyenda.

Desde Please Please Me de 1963 y a excepción de Let It Be, los Fab Four de la mano de George Martin grabaron gran parte de su discografía en estos estudios. Es más, los inmortalizaron titulando a su último álbum con este mismo nombre y gracias a la portada donde vemos a la banda caminando por el cruce de cebra, ahora es un punto turístico para todos aquellos que se dicen ser fans del grupo.

Los estudios Abbey Road tendrán su propio documental

Sin embargo, la historia del edificio en Abbey Road es aún más interesante y no solo involucra a The Beatles. Grandes artistas y bandas como Pink Floyd –quienes por cierto, ahí grabaron el Dark Side of the Moon–, Michael Jackson, Stevie Wonder, Radiohead, Freddie Mercury, Red Hot Chili Peppers, Amy Winehouse, U2, Kylie Minogue, Lady Gaga y hasta Gustavo Cerati tuvieron chance de trabajar en los estudios.

Es por eso que para recordar todo lo que ha pasado en este lugar y para festejar sus 90 años de vida, pronto veremos un documental dirigido por la fotógrafa y cineasta Mary McCartney; la hija de una de las personas más importantes que hayan grabado en este espacio, así es Sir Paul. De acuerdo con Deadline, el nombre de este proyecto es If These Walls Could Sing y sin duda, ninguna persona que ame la música se puede perder.

La hija de Paul McCartney nos contará la historia de este lugar

Quizá lo más importante de toda esta cinta es que además de contarnos los acontecimientos más relevante que sucedieron en el edificio, que por supuesto es muy interesante, es la primera vez que los estudios Abbey Road abran por completo sus puertas para un trabajo como este. Así se seguramente tendremos chance de recorrer y conocer las salas y rincones que solamente los artistas pueden ver cuando llegan a trabajar ahí.

Sobre este documental, Mary McCartney mencionó que es importante para ella porque tiene un toque personal, gracias al tiempo que pasó junto a su padre en los estudios: “Algunos de mis primeros recuerdos de niña vienen del tiempo que pasé en Abbey Road. Hace tiempo que quería contar la historia de este lugar histórico y no podía colaborar con un equipo mejor que el de John y Mercury Studios para hacer realidad esta ambición creativa

Hasta el momento no existe una fecha de estreno para If These Walls Could Sing, pero sin duda nos emociona saber que viene en camino un documental sobre los míticos Abbey Road Studios. Y aprovechando la oportunidad, recordemos una de las mejores canciones del álbum que lleva el mismo nombre que este lugar y que George Harrison se encargó de componer, “Something”: