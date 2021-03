Alex Ferreira reseña ‘En Vivo Desde Tu Nostalgia’ de Daniel, Me Estás Matando

Reseña: En Vivo Desde Tu Nostalgia (EP)

Por: Alex Ferreira

Si no me equivoco corría el 2017 la primera vez que contacté a Daniel Zepeda. Necesitaba un baterista para dar unos conciertos y su legendario nombre sonaba mucho en los antros de jazz. Me decían que era perfecto para mi proyecto. Cuando lo “estoqueé” por YouTube no me esperaba encontrarme con además de un baterista brutal, también un excelente cantante, productor y compositor.

Le escribí y fue lo suficientemente amable de invitarme a su casa para “jammear”, en su cautivador mensaje aprovechó para decirme que si necesitaba un bajista por ahí andaba su amigo Iván puestísimo para darle también. Con el tiempo me di cuenta que aquella descripción de Iván se quedaba terriblemente corta, ya que este señor es mucho más que un bajista, es un talentosísimo multinstrumentista y otro grande de la composición latinoamericana. Esta gente saben mejor que yo lo que es una canción.

Desde la primera nota que tocamos ese día, ya me sentí ante la presencia de genios magistrales, sentí algo así como que bajaron cuatro niveles para ayudar a mis humildes canciones alcanzar un poco de dignidad. Creo que les hacía gracia que era un pobre dominicano buscando hacer amigos en tierra azteca.

Me acompañaron en diversos países y escenarios durante la gira de “Canapé”, cosa que les voy a agradecer toda la vida. Porque aunque se merecían ser pagados como músicos de Beyoncé, aceptaron mis tristes migajas. Aquellos fueron conciertos inolvidables, hasta que se inventaron el boleroglam y en su famoso calendario ya no cabían mis fechitas. Ahora disfruto verles brillar como mágicos luceros del alba.

En aquel dichoso momento de mi vida, tuvieron otro gesto conmigo, me inmortalizaron en una de sus mejores obras: “Diez Pasos Hacia Ti”. Sin duda es de las mejores colaboraciones musicales de mi carrera. ¡Hasta hicimos dos versiones! Una de ellas en vivo para un video. Esta forma parte y abre su más reciente producción ‘En Vivo Desde Tu Nostalgia’.

Esta versión es muy especial ya que además de la caja de ritmo, sólo éramos tres amantes del bolero interpretando este clásico instantáneo, y es lo más cerca que me voy a sentir en ser uno de “Los Panchos”. “El Jardín De La Nostalgia” es un sexy interludio que nos invita deshojar esta haremos flor de versiones en vivo que nos hace mirar con los oídos.

El tercer corte “2 Cartas” es un hermoso bolero pequeño y armonioso, mucho mejor que la masturbación baterística que hicieron en la versión de “Grandes Exitos”. Después se revela la segunda voz de este maravilloso duo, para que Iván nos cante un triste bolero de despecho bailable titulado “Ya Sé”. Aparece el segundo invitado de la noche (porque esta música es perfecta para las noches) el mejor compositor de música mexicana después del ‘Buki’, el maestro David Aguilar, con él interpretan la canción más experimental de su carrera “Canción Acuática”, que de alguna extraña manera no consigue alejarse del romántico universo del desgarrador del boleroglam.

“Ya No Me Busques Más” es una misteriosa canción que cuenta con alguien todavía más misterioso, el alma del señor “Augusto Bracho” que a un ritmo de tres cuartos nos hace volar entre sus hermosas armonías vocales. Este discazo acaba con otro grande éxito “Sin Documentación”, una graciosa historia que conozco de primera mano porque después que Daniel perdió su pasaporte, tenía un concierto conmigo en no sé qué país.

Me parece fortuito para los que estamos vivos que exista un proyecto con canciones tan buenas como este. Por alguna razón siento que sólo es la punta del iceberg y que por suerte vamos a ver volar por arriba de la cima a mis queridos amigos. Este álbum es un regalo, como también fue haberme topado con la gracia de Daniel, Me Estas Matando.