Alex Kapranos hizo un gran cover de “Summer Wine” en dueto con Clara Luciani

La cuarentena del frontman de Franz Ferdinand, Alex Kapranos, no ha sido muy diferente a la que has hecho tú. Había estado “atrapado” en la lluvia de Escocia sin mucho que hacer hasta hace unos cuantos días que regresó al estudio. Pero esta vez no lo hizo con Hardy, Thomson, Corrie y Bardot. Esta vez lo hizo con una promesa de la música francesa llamada Clara Luciani para hacer un cover del clásico “Summer Wine” de Nancy Sinatra y Lee Hazlewood.

“Cuando estaba grabando esto, sentí una sensación de escapismo”, dijo Kapranos para NME sobre su dueto. “Se sentía como un mundo muy alejado del que estaba acostumbrado”.

Con esa descripción, la verdad es que se antoja irnos por un momento a ese lugar al que se fue Alex Kapranos al grabar “Summer Wine”. Irnos por un momento al estudio del difunto gran productor y miembro de Cassius, Philippe Zdar para descansar junto con ellos de este encierro prolongado.

Además de la gran interpretación de su canción favorita para cantar en un karaoke, le grabaron un video estilo pop-noir dirigido por Ryder the Eagle. Y por si fuera poco, Kapranos habló a profundidad sobre el dueto y sobre el futuro de Franz Ferdinand.

“Summer Wine”

El dueto se empezó en octubre pasado cuando Clara invitó a Kapranos a cantar juntos en uno de sus conciertos en París. Cuenta que ahí hablaron mucho sobre su amor en común por Nancy Sinatra y Lee Hazlewood y que les gustaría hacer un cover de “Summer Wine” pero de una manera diferente.

Encerrados en cuarentena y con poca inspiración para escribir música, decidieron que era un buen momento para juntarse y hacer el dueto del que hablaron hace nueve meses. “Durante el encierro, nos encontramos en una etapa similar en la que no nos sentimos realmente inspirados específicamente para escribir música nueva, así que decidimos grabar nuestra versión de ‘Summer Wine'”, platica Alex Kapranos.

Elegir “Summer Wine” viene de una profunda admiración de ambos músicos por el trabajo de Sinatra y Hazlewood. Kapranos dice que siempre le ha encantado esa canción. “Hay una verdadera oscuridad en ese período de Lee y Nancy. La escritura de Lee Hazlewood tiene esa oscuridad”.

Escuchen a Clara Luciani

Alex Kapranos simplemente no puede creer que Clara Luciani no sea más famosa de lo que es. Como un buen adicto a la música, Kapranos se tomó un tiempo para ver el set de Clara en el Festival Beauregard del año pasado y realmente se enamoró.

“Clara es una artista increíble, y en Francia es un muy grande. La vi por primera vez en un festival el año pasado. Fui a su set y me encantó. Parece que proviene de un linaje y tradición diferentes”, dijo Kapranos sobre Luciani. “Había muchos ingredientes que realmente me atrajeron. Ella tiene una voz increíble, una de las mejores que he escuchado en años“.

Franz Ferdinand

Para finalizar, Alex Kapranos dio unas noticias muy gratas para todos los fanáticos de su banda Franz Ferdinand. Contó que después de grabar el video de “Summer Days” en París, se quedó un rato para regresar al estudio Motorbass de Philippe Zdar y trabajó en algunas cosas para la banda. “Me estoy centrando más en Franz Ferdinand ahora”.

Por otro lado, el encierro ha hecho que Franz Ferdinand no se haya podido juntar a rebotar ideas como les gustaría. “Es frustrante porque no he podido entrar en una habitación con los otros chicos de la banda. Hablamos todo el tiempo, pero no hemos estado juntos desde antes del encierro”.