"Incantations" es el nuevo sencillo del segundo disco solista de Ed O' Brien, guitarrista de Radiohead.
A un mes de que se estrene su segundo disco solista, Ed O’Brien da a conocer un segundo sencillo. “Incantations”, una canción de la que nos habló hace poco, en entrevista exclusiva.
“Incantations”, una canción sobre el poder curativo del planeta
La nueva canción de Ed O’ Brien –que, de hecho, abre el disco– es una suerte de sanación, luego de haber atravesado por un periodo oscuro. El poder de ya estar “recuperado” se puede escuchar en una parte muy específica de la canción, según describió el guitarrista de Radiohead.
“El coro [de ‘Incantations’] es… sentí que mi viaje de sanación parte de él, fue mucho de estar en la naturaleza y sale de la tierra y el poder curativo de este planeta (…) de eso trata la canción”.
De acuerdo con Ed O’ Brien, este nuevo sencillo tiene como tema principal el permitir la influencia del poder de tierra. Este poder, explicó, sólo puede ser percibido “si estás lo suficientemente quieto”.
“Qué extraordinario regalo es estar vivo en este increíble planeta, quiero decir, lo jodemos, los seres humanos lo jodemos, ¿verdad?, pero qué regalo. Y también somos capaces de cosas hermosas”.
Blue Morpho será un disco en el que escuchemos a Ed O’ Brien en plenitud
“Incantations” va en la misma línea del primer sencillo dado a conocer hace unas semanas. Son temas casi ambient que hay que escuchar con bastante atención para captar lo que Ed O’Brien trata de transmitir.
En la conversación que tuvo con Sopitas, Ed O’Brien aceptó que hubo un tiempo en que se preocupaba por las comparaciones entre su música y la que hacen en solitario el resto de los integrantes de Radiohead… principalmente Thom Yorke y Jonny Greenwood. Pero ya no.
“Me estaba escondiendo porque no me sentía seguro”, acepta. “Y este disco, en el proceso de este lugar oscuro y esta noche oscura para el alma a la que fui, dejé de esconderme”.
Blue Morpho se estrena el próximo 22 de mayo. Pinta para ser un disco hermoso, precedido de uno muy bueno: Earth, en el que firmo como “EOB”… ahora como Ed O’Brien. Definitivamente dejó de esconderse.