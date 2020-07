Fierro, pariente: Checa a Alfredo Mercurio, el Freddie Mercury que ‘canta banda’

Para nadie es un secreto que Queen es una de las bandas más influyentes en toda la historia, lo que hizo Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor y John Deacon en casi dos décadas de carrera marcó a un montón de generaciones. Muchos son los artistas y bandas que a lo largo de estos años han sacado covers en honor a esta bandota, e incluso agrupaciones de muchos otros géneros le han rendido tributo.

Algunos han intentado imitar la voz y los movimientos del frontman de la banda, aunque nadie hay podido igualarlo, pero hay otros que prefieren recordarlo de otra manera y desde su trinchera. Bien dicen que el ingenio mexicano no tiene límites, siempre sabemos cómo encontrar la jiribilla en cualquier situación pero… ¿se han imaginado cómo sonarán las rolas de Queen en banda? Bueno, pues la respuesta la encontrarán en esta nota.

También puedes leer: ¡FREDDIE MERCURY ESTÁ ‘REVIVIENDO’ EN LOS BALCONES DE TODO EL MUNDO EN LA CUARENTENA!

Con ustedes… Alfredo Mercurio

Resulta que hace algunos días comenzó a viralizarse un video bastante peculiar, de una parodia que estamos seguros que nuestros tíos que aman el rock pegarán el grito en el cielo cuando lo vean. En él aparece un personaje llamado Alfredo Mercurio que acompañado de su Banda La Reina nos presenta la versión regional mexicana de la rola más emblemática de Queen, sí, “Bohemian Rhapsody”.

Pero antes de que piensen que van a lanzar un disco o que quieren dar conciertos como tal, tenemos que contarles la historia de este original tributo. Todo esto fue planeado por Héctor Rodríguez, un actor mexicano que está ganando fama en redes sociales por imitar a un montón de personajes y subir sus videos, pero resulta que se le da muy bien hacerse pasar como Freddie Mercury, con dientes enormes, stand de micrófono y toda la cosa.

Si no nos creen chequen su ‘cover’ a “I Want To Break Free” versión cuarentena.

El video de la ‘versión’ banda de “Bohemian Rhapsody” es una joya

Pero a finales de 2019 se le ocurrió llevar al siguiente nivel todo esto, pues junto a la Banda Coloso de Mazatlán, grabó un video donde más allá de mostrarnos cómo es que sonaría la voz de Freddie Mercury acompañado de banda, armaron una historia bastante dramática para representar casi a la perfección algunas parte de la historia que Queen nos presentó en este hitazo 1975.

Al estilo de Brokeback Mountain de Ang Lee, vemos las aventuras de Alfredo Mercurio, quien trabaja en un rancho y bajita la mano se enamora del hijo del patrón (aunque este ni lo pele al principio). Más tarde y por azares del destino, ambos se empiezan a gustar, pero no pueden estar juntos. ¿A poco no es toda una telenovela? Solo les faltó cantar “amá, me quebré a un vato” para que esto se pusiera aún más interesante.

Basta de hablar, mejor no les contamos más y chequen a continuación a Alfredo Mercurio junto a su Banda La Reina rindiéndole tributo al gran Freddie Mercury, con su propia versión de “Bohemian Rhapsody”: