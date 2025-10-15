Lo que necesitas saber: Este clásico de Weezer habla sobre el miedo a ver una familia romperse debido a una adicción... y curiosamente, la inspiración vino de un malentendido del vocalista Rivers Cuomo.

Weezer nos dio con “Say It Ain’t So” una de las canciones más dolorosas de los 90 sobre el miedo al abandono y el ver a una familia romperse, todo como consecuencia del alcoholismo.

Inspiración curiosa, ¿no lo creen? Pues esta vino a Rivers Cuomo cuando, en su adolescencia, vio una cerveza de su padrastro en el refrigerador de su casa.

Rivers Cuomo de Weezer. Foto: Getty Images.

Ver esa lata de cerveza hizo que el joven Rivers reviviera el recuerdo de su padre biológico, quien había abandonado a su familia por sus supuestos problemas con el alcohol… o bueno, eso creía.

La historia detrás de “Say It Ain’t So” de Weezer

Con el paso del tiempo, el líder de Weezer se enteró de que el supuesto alcoholismo de su padre no era real. Todo se trató de un malentendido derivado de una foto antañísima que Rivers y su hermano habían visto cuando eran pequeños.

¿Quieres conocer la historia más a detalle?

Si eres más de leer, acá va la explicación…

El malentendido en “Say It Ain’t So” de Weezer

A ver, a ver… ¿cómo está esa onda del malentendido? Según reveló Rivers Cuomo a Los Angeles Times, su papá sí se separó de su mamá cuando él era muy joven. Y en realidad, padre e hijo no tenían mucha cercanía.

“No había hablado con él en años. Es decir, apenas hablé con él durante mi infancia. Solo tenía un fax por aquel entonces“, platicó e líder de Weezer.

Portada del Blue Album de Weezer. Imagen: DGC Records.

“De repente, recibí un fax suyo diciendo: ‘Llámame, tenemos que hablar'”, agregó Cuomo. Tras el éxito del disco debut de Weezer, que fue impulsado desde luego por sencillos como la propia “Say It Ain’t So”, el padre de Rivers pidió hablar con él.

Pero no lo contactó con la idea de aprovecharse de su creciente fama, nada de eso. El señor Frank Cuomo le explicó que nunca fue alcohólico. Y el vocalista, por su parte, explicó por qué pensaba eso…

“La raíz del problema es esta foto que tengo de mi padre y mi madre donde él lleva una camiseta sin mangas, fuma un puro y sostiene una Heineken. Parece tan intimidante. Mi hermano y yo crecimos viendo esta foto y, de alguna manera, nos metimos en la cabeza la idea de que era alcohólico y violento, y que por eso nos dejó“, dijo Cuomo a Los Angeles Times.

Rivers Cuomo superó el miedo y se hizo cercano a su padre

La mamá de Rivers Cuomo confirmó entonces que su padre biológico no era un alcohólico. Ni siquiera estaba cerca de probar el alcohol porque, como ella le relató, Frank era una especie de budista zen o algo por el estilo.

Aquella foto era más bien una broma porque el papá de Rivers solo se puso un puro y agarró una cerveza para posar. Al final, si los padres del vocalista de Weezer se separaron, no fue por algo relacionado al alcoholismo

Rivers Cuomo tocando con su padre, Frank. Foto: Instagram de Weezer.

Curiosamente, la relación entre Rivers Cuomo y su padre biológico se hizo más cercana con los años, tanto que el vocalista lo ha invitado a tocar en el escenario en diferentes shows de la banda desde 2014.

Y aunque “Say It Ain’t So” de Weezer se inspiró en un malentendido, la verdad es que tiene un mensaje muy honesto sobre y muy válido sobre el miedo que provoca el alcoholismo en nuestra gente cercana.

Tremenda historia, ¿no lo creen?