Desde la revelación del cartel de la edición de este año del Vive Latino, Alt-J se perfiló para ser uno de los actos más esperados del festival. La última vez que vimos a la banda por nuestras tierras fue en el 2018 y claro que ya los extrañábamos. Y por supuesto que con ‘The Dream’, su último material discográfico, no podíamos esperar más para verlos en vivo.

Empezó a sonar “Hey Girl Hey Boy” de The Chemical Brothers como intro y en lo que terminaba de llegar la gente, Joe, Gus y Thom también terminaron de posicionarse, pues la presentación de Alt-J en el Vive Latino 2023 estaba por comenzar.

Foto: Stephania Carmona

“Bane” fue el track (canción que también es el primer corte de su nuevo disco) con el que la banda decidió abrir, con gritos y aplausos la gente le daba la bienvenida al conjunto procedente de Leeds.

Estábamos por vivir un momento íntimo entre la banda y sus fans, haciendo equipo para vivir la experiencia que sólo Alt-J sabe dar sobre el escenario (no por nada traen un Mercury Prize bajo la manga).

Cortes que figuraron en la primera noche del Vive Latino fueron, “Every other freckle”, “In cold blood”, “U&ME”, y hasta “Deadcrush” con su introducción en español por parte de Gus. Pero con “Tessellate” fue uno de los primeros momentos donde la banda y su audiencia se convertían en una sola voz para cantar a todo pulmón la canción.

Foto: Stephania Carmona

Con un “Canten conmigo” de Joe, frontman de la banda “This is from… this is from Matilda”, todo el público le hizo segunda a cantar la canción inspirada en la película de ‘Leon: The Professional‘.

Un juego increíble de luces y visuales complementaban la narrativa que creaba una atmósfera única, pues había partes donde el foco era el público cantando, unas donde ellos eran los protagonistas y otras donde solo veíamos el juego de luces y visuales.

Gus, vocalista y tecladista comentó que apenas había pasado el 10º aniversario de su primer disco ‘An Awesome Wave’ (con el que ganaron el Mercury) y que tocarían tres canciones seguidas de ese disco, obviamente esto se convirtió en un momento dedicado para los fans que siguen a la banda desde sus inicios.

Foto: Stephania Carmona

“Taro” y “Breezeblocks” fueron sin duda otros de los cortes que la gente esperaba, pues lo demostraron coreándolas de inicio a fin. Comenzaba a caer la media noche cuando el set de Alt-J estaba terminando pero el festival seguía más vivo que nada pues aún faltaban un par de actos por presenciar.

Alt-J sin duda nos dieron uno de los actos más íntimos y perfectos del primer día del Vive Latino con un set que dio un recorrido diverso por toda su discografía logrando complacer tanto a los fans que los siguen desde hace más de una década como a los nuevos seguidores.

Alt-J en el Vive Latino 2023 / Foto: Stephania Carmona Alt-J en el Vive Latino 2023 / Foto: Stephania Carmona Alt-J en el Vive Latino 2023 / Foto: Stephania Carmona

Por: Raúl Ramírez