Este 26 de mayo fue un día bastante triste para el mundo de la música, ya que a través de sus redes sociales Depeche Mode dio a conocer el fallecimiento de su amigo y miembro fundador, Andy Fletcher, quien partió de este mundo a la edad de 60 años por causas que aún se desconocen.

Las reacciones tristes no se hicieron esperar en internet, ya que si bien Andy no era el vocalista de la famosa agrupación, en realidad era uno de sus pilares más importantes de la misma. No sólo para Dave Gahan y Martin Gore, sino para los propios fans de Depeche Mode.

Foto: Stephania Carmona

El grupo religioso al que Andy Fletcher se unió cuando sólo era un niño

Y es que Andy Fletcher fue más que el tecladista de la banda. El músico inglés fungió como una pieza fundamental para que la banda se creara. Algo que, de alguna manera, comenzó cuando a sus 8 años aceptó ir a un grupo religioso llamado ‘Boy’s Brigade’, en Basildon, con tal de que su papá lo dejara jugar futbol después de la escuela.

Para ese entonces Andy ya conocía a Martin Gore, quien fue su compañero de clase en la escuela Nicholas Comprehensive. Sin embargo, fue en el ‘Boy’s Brigade’ donde formó una estrecha amistad con él y con Vince Clarke, con quien durante años predicó de puerta en puerta.

Andy Fletcher (sentado en el suelo) y Vince Clarke (en la segunda fila) como miembros del Boy’s Brigade. Foto: Especial

Y que dio paso al origen de Depeche Mode

Sin imaginarlo, con el paso del tiempo la iglesia (de la que se fue alejando poco a poco) le hizo descubrir su pasión por la música: “No fue hasta los 14 años que comencé a tomarme la música en serio, a través de la iglesia. Fue allí donde tomé una guitarra por primera vez”, detalló Fletcher durante un fragmento que escribió en el librillo Broken Frame Tour Programme, de 1982.

Al cumplir casi los 17, Vince Clarke y Andy Fletcher formaron una banda, llamada No Romance In China, inspirados por The Cure y el mismísimo Robert Smith, a quien Vince Clarke intentaba imitar y con la cual dieron sus primeros shows en vivo.

Foto: Getty Images

“En ese momento íbamos a un club llamado Van Gogh donde Martin tocaba en un dúo de guitarras llamado Norman and the Worms”, contó el músico en 1985, donde también habló del movimiento punk en Essex que ayudó a formar Depeche Mode años después.

“Martin, Vince y yo formamos equipo y empezamos a ensayar en Woodlands Youth Club. Las primeras canciones de Depeche, como Photographic, se escribieron ahí“, indicó Andy al hablar de la formación de Composition of Sound, que después se llamaría Depeche Mode cuando Dave Gahan se integró a la alineación.

Foto: Getty Images

Andy Fletcher nunca fue el músico más virtuoso en la banda

De Andy Fletcher alguna vez se ha dijo que su presencia en Depeche Mode era casi inexistente. De hecho, en los comienzos de la banda él la hizo de manager y contador (luego de la salida de Vince Clarke) , algo que nunca le causó algún conflicto.

“Toda mi vida se trata de números”, dijo en una entrevista que le hizo el periodista inglés, Jon Pareles, en 1993. “No me resulta muy estimulante hacer música. Soy un músico inútil. Cuando tocaba el bajo, nunca tuve la ambición de ser un gran bajista, y cuando comencé a tocar los teclados, nunca tuve la ambición de ser un gran teclista”, puntualizó.

Foto: Getty Images

“Con la banda, todavía encuentro todo el trabajo desafiante y gratificante, el hecho de crear algo y lanzarlo, el marketing, el lado de la promoción de cosas Eso es bastante interesante, vender nuestros productos”, recalcó en dicha charla sobre su labor en Depeche Mode.

Foto: Getty Images

Pero sí fue una pieza que la mantuvo unida y la llevó a la cima del éxito y la fama

A pesar de eso y que algunos también consideraban que estaba en la banda por ser amigazo de Martin Gore desde que eran niños (eso pensaba Alan Wilder, quien estuvo en Depeche Mode y con quien dicen llegó a pelearse a golpes), Andy Fletcher fue la pieza que mantuvo unida a la banda.

Así lo hizo cuando Dave Gahan lidió con sus adicciones, a finales de los años 90, o cuando Martin Gore enfrentó sus problemas con el alcohol y la presión de ser el letrista estrella de la banda. Y lo hizo hasta el final de sus días, donde sin duda deja en duda si habrá un Depeche Mode después de su partida…

Foto: Getty Images