No cabe duda que estamos viviendo una gran época para el pop. Y no, no hablamos de aquellas artistas que durante años ha fabricado la industria musical. Más bien, nos referimos a la nueva generación que está tomando este género y sus sonidos para hacer cosas grandiosas e interesantes. Tal es el caso de Anna of the North, una cantautora noruega que seguramente los enamorará con su propuesta.

Quizá el nombre de esta artista no les suene y lo entendemos por completo, pues apenas en 2022 dio sus primeras presentaciones en nuestro país. Sin embargo, Anna lleva un buen rato presentando rolas y discos que no solo han llamado la atención de la crítica y de muchas personas en todo el mundo, también sorprendió a músicos como Tyler, The Creator, Steve Lacy, The Chainsmokers y muchos más. Y si no la conocen, no se preocupen que acá se las presentamos.

Foto: Getty Images

¿Quién es Anna of the North?

Anna Lotterud nació el 8 de junio de 1989 en la pequeña ciudad de Gjøvik, Noruega. Su padre era músico y gracias a él se interesó por ese arte. Sin embargo, decidió estudiar diseño gráfico antes de mudarse a Melbourne, Australia para completar su carrera. Pero con lo que no contaba era que en este periodo conocería al productor Brady Daniell-Smith en uno de sus shows como DJ, lo cual cambiaría por completo su vida.

Juntos formaron Anna Of The North, con Anna interpretando la voz y Brady produciendo las melodías. En 2014 lanzaron su sencillo de debut “Sway”, que se convirtió en un éxito inmediato en internet y le valió al dúo un contrato discográfico con el sello independiente Honeymoon en los Estados Unidos. En septiembre de ese mismo año, The Chainsmokers remezclaron esta rola y estrenaron otra canción llamada “Undervann”, pero a partir de ese momento su carrera fue en completo ascenso.

Colaborando con grandes artistas

Para 2016, Anna of the North presentó varias rolas como “The Dreamer” y “Baby”, llegando a la cima del sitio web Hype Machine y que les daría la oportunidad de ser el acto telonero de Kygo en una gira por Europa. En los meses siguientes, lanzaron otros temazos como “Us” y “Oslo”, lo cuales tuvieron un gran éxito con la crítica pero fue hasta septiembre de 2017 cuando dieron uno de los pasos más importantes de su trayectoria: estrenar su primer material discográfico titulado Lovers.

En julio de aquel año, Anna participó en los singles de Tyler, the Creator “Boredom” y “911 / Mr. Lonely” de su álbum Flower Boy, donde también colabora con Rex Orange County y Frank Ocean respectivamente. Por si esto no fuera suficiente, Tyler y Steve Lacy la invitaron a aparecer en The Late Show with Stephen Colbert, donde se echaron una gran versión de “911”.

Un gran cambio y sus primeros éxitos importantes

2018 fue un año bastante extraño para Anna of the North. Por un lado, amaron un remix de “IDGAF” de Dua Lipa y Anna colaboró en la rola “Feels So Good” de Honne. Sin embargo, en ese mismo periodo, Brady Daniell-Smith anunció que dejaría el dúo de manera amistosa y a partir de ese momento comenzó una nueva etapa para este proyecto.

Después de lanzar varios adelantos como “Leaning On Myself”, “Used To Be”, “Thank Me Later” y “Playing Games”, en octubre de 2019, Anna lanza su segundo material discográfico llamado Dream Girl, el cual hizo que muchos –dentro y fuera de la industria musical– se fijaran en ella. Imagínense qué tanto ruido hizo este álbum que Apple usó la rola homónima para un comercial del iPad Pro. Además, tuvo chance de presentarse en el Sziget Festival, uno de los festivales más importantes de Hungría y Europa.

Su siguiente disco y visitas a México

Durante 2020 y a pesar de la pandemia, Anna of the North siguió publicando varias canciones interesantes, como “Someone Special” y que terminaron en un EP que lleva el nombre de Believe. Sin embargo, la creatividad de esta artista es tanta que no se quedó con los brazos cruzados, pues en los siguientes meses sacó más rolas rifadas. Para que se den una idea, en 2021 sacó “Here’s to Another”, un año más tarde colaboró con Gus Dapperton (ACÁ les contamos sobre este músico) en el temazo “Meteorite” y ahora se prepara para lanzar su tercer álbum, Crazy Life del cual ya hemos escuchado adelantos como “Dandelion”, “Bird Sing” y “Nobody”.

Y por si esto no fuera suficiente, Anna visitó México por primera vez en mayo de 2022, cuando formó parte del Corona Capital Guadalajara y la rompió con el público tapatío. Sin embargo, en noviembre tendremos chance de verla en la capital chilanga, pues participará en el CC de la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, así que podrán checar su proyecto en vivo y a todo color en la CDMX.

¿Qué es lo que hace especial a Anna of the North?

Históricamente y alejándonos un poco del mainstream, el pop alternativo nos ha dado grandes artistas. Hay muchos ejemplos de esto y podríamos armar una lista para recordar –sobre todo a las mujeres– que han forjado ese género. Sin embargo, en la actualidad también hay chicas haciendo cosas espectaculares con estos ritmos, y Anna of the North es el vivo ejemplo de esto, una gran abanderada del electropop.

En sus canciones podemos encontrar melodías muuuy pegajosas, pero además de tener la noción de cómo crear esos sonidos electrónicos que enganchan a cualquiera, también ha demostrado su capacidad de componer beats elegantes y finos. A esto tendríamos que sumarle la enorme habilidad de Anna para escribir letras divertidas o profundas dependiendo de la situación, aunque quizá lo más importante en este punto es que lo que cuenta en sus canciones es completamente honesto y directo, sin ningún tipo de pretensión.

Así que ya lo saben, si quieren escuchar a una artista que los haga bailar como si no hubiera un mañana cuando andan inmensamente felices, pero también los ponga a reflexionar en sus momentos más introspectivos, tienen qué darle una oportunidad a Anna of the North. Y sobre todo, si pueden verla en el Corona Capital 2022, no la dejen pasar porque estamos seguros que los hará pasar un buen rato con su música.